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На 8 лет за решетку: суд приговорил одессита к заключению за коммунистические убеждения

На 8 лет за решетку: суд приговорил одессита к заключению за коммунистические убеждения - 30.04.2024 Украина.ру

На 8 лет за решетку: суд приговорил одессита к заключению за коммунистические убеждения

Киевский районный суд Одессы вынес приговор местному жителю за "распространение и публичное использование коммунистической символики". Он отправится в тюрьму на 8 лет, сообщает Одесская областная прокуратура 30 апреля

2024-04-30T17:42

2024-04-30T17:42

2024-04-30T17:42

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"Мужчина размещал публикации с изображением герба СССР, государственного флага СССР, серпа, молота и пятиконечной звезды, портретов руководителей коммунистического режима", — сказано в пресс-релизе.В прокуратуре уточнили: в суде обвиняемый свою вину не признал, в преступлении не раскаялся.Помимо 8-ми лет за решеткой одессита приговорили к конфискации имущества. Досудебное расследование проводило управление СБУ в Одесской области.

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