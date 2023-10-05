https://ukraina.ru/20231005/1049926970.html

Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент

Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент - 05.10.2023 Украина.ру

Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент

Президент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn

2023-10-05T13:24

2023-10-05T13:24

2023-10-05T13:24

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По мнению президента Зузаны Чапутовой, в вопросе о представлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов, на которых победил Смер.Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец отметил, что согласен с президентом в необходимости "уважать результаты демократических выборов".Досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия", или Smer, набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Он пообещал приложить усилия по скорейшему урегулированию конфликта.

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