Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент - 05.10.2023 Украина.ру
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Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент
Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент - 05.10.2023 Украина.ру
Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент
Президент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn
2023-10-05T13:24
2023-10-05T13:24
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словакия
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военная помощь
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По мнению президента Зузаны Чапутовой, в вопросе о представлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов, на которых победил Смер.Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец отметил, что согласен с президентом в необходимости "уважать результаты демократических выборов".Досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия", или Smer, набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Он пообещал приложить усилия по скорейшему урегулированию конфликта.
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новости, словакия, украина, новости украины, военная помощь
Новости, Словакия, Украина, Новости Украины, военная помощь

Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент

13:24 05.10.2023
 
© president.gov.uaЗузана Чапутова
Зузана Чапутова
© president.gov.ua
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Президент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn
По мнению президента Зузаны Чапутовой, в вопросе о представлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов, на которых победил Смер.

"Смер пообещал избирателям "даже пулю за Украину". Игнорирование этих позиций и некоторых других партий создало бы неудачный прецедент на будущее", – подчеркивает Dennikn.

Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец отметил, что согласен с президентом в необходимости "уважать результаты демократических выборов".
Досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия", или Smer, набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Он пообещал приложить усилия по скорейшему урегулированию конфликта.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 03:14
Фицо — второй Орбан? Действительно ли Словакия прекратит помогать УкраинеНа парламентских выборах в Словакии победила партия экс-премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer — sociálna demokracia). В России ряд СМИ поспешил зачислить Фицо в "пророссийские политики"
 
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