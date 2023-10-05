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Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент
Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент - 05.10.2023 Украина.ру
Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент
Президент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn
2023-10-05T13:24
2023-10-05T13:24
2023-10-05T13:24
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военная помощь
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По мнению президента Зузаны Чапутовой, в вопросе о представлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов, на которых победил Смер.Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец отметил, что согласен с президентом в необходимости "уважать результаты демократических выборов".Досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия", или Smer, набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%. Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Он пообещал приложить усилия по скорейшему урегулированию конфликта.
https://ukraina.ru/20231002/1049827149.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, словакия, украина, новости украины, военная помощь
Новости, Словакия, Украина, Новости Украины, военная помощь
Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент
Президент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn