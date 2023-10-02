https://ukraina.ru/20231002/1049839521.html
Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ
Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ
На Западе обеспокоены победой на парламентских выборах в Словакии партией бывшего премьер-министра Роберта Фицо, пишет издание The New York Times
2023-10-02T13:42
2023-10-02T13:42
2023-10-02T13:42
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Досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия", или Smer, набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%.Так как ни одна партия не набрала большинство, необходимо создать коалицию, которая сформирует правительство.Партия Фицо могла бы сформировать коалицию с партией "Голос – социальная демократия", которая заняла третье место. Но этому препятствуют не очень хорошие личные отношения лидеров – Фицо и Петера Пеллегрини.На Западе партию Фицо считают дружественной России, так как лидер партии пообещал прекратить финансирование Киева.Издание приводит слова аналитика Globsec Донимика Хайду. По его мнению, выборы в Словакии для большинства избирателей были в первую очередь не связаны с Украиной. "Речь шла больше о ценностях, консерватизме и либерализме, и таких бытовых вопросах, как цены на продукты питания и топливо", считает Хайду.Фицо выступает против санкций Евросоюза против России, а также хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, отмечает AP. По его мнению, ЕС и США должны использовать своё влияние, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.На Западе опасаются, что возвращение партии Фицо к власти может привести к тому, что Словакия пойдёт по пути Венгрии.Фицо выступал против иммиграции и прав ЛГБТ. Также он поддержал утверждение о том, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".
https://ukraina.ru/20231002/1049827149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, словакия, зарубежье, роберт фицо, парламентские выборы, запад, украина, поддержка
Новости, Словакия, Зарубежье, Роберт Фицо, парламентские выборы, Запад, Украина, поддержка
Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ
На Западе обеспокоены победой на парламентских выборах в Словакии партией бывшего премьер-министра Роберта Фицо, пишет издание The New York Times
Досрочные выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Роберта Фицо "Курс — социальная демократия", или Smer, набрала 23% голосов. Главный конкурент – либеральная партия "Прогрессивная Словакия" - получила около 18%.
Так как ни одна партия не набрала большинство, необходимо создать коалицию, которая сформирует правительство.
Партия Фицо могла бы сформировать коалицию с партией "Голос – социальная демократия", которая заняла третье место. Но этому препятствуют не очень хорошие личные отношения лидеров – Фицо и Петера Пеллегрини.
На Западе партию Фицо считают дружественной России, так как лидер партии пообещал прекратить финансирование Киева.
Издание приводит слова аналитика Globsec Донимика Хайду. По его мнению, выборы в Словакии для большинства избирателей были в первую очередь не связаны с Украиной. "Речь шла больше о ценностях, консерватизме и либерализме, и таких бытовых вопросах, как цены на продукты питания и топливо", считает Хайду.
Фицо выступает против санкций Евросоюза против России, а также хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, отмечает AP. По его мнению, ЕС и США должны использовать своё влияние, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.
На Западе опасаются, что возвращение партии Фицо к власти может привести к тому, что Словакия пойдёт по пути Венгрии.
Фицо выступал против иммиграции и прав ЛГБТ. Также он поддержал утверждение о том, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".