https://ukraina.ru/20231005/1049925100.html
Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей
Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей - 05.10.2023 Украина.ру
Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей
Инженера оборонно-промышленного комплекса, переправившего по почте в страны Европы, США и Японию военную продукцию на 31 млн рублей задержали в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы. Об этом сообщается на телеграм-канале ведомства 5 октября.
2023-10-05T12:02
2023-10-05T12:02
2023-10-05T12:02
новости
россия
фтс (федеральная таможенная служба)
контрабанда
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Москвич отправил более 500 почтовых посылок с транспортными модульными жилетами, защитными комплектами коленных и локтевых суставов, камуфляжными ранцами, медицинскими подсумками, противоосколочными очками, светосигнальными фонарями.Инженер вместе с москвичом из Великобритании создал интернет-магазин. В течение двух лет с помощью этого сервиса зарубежные клиенты покупали товары военного назначения российского и советского образца, отмечает Федеральная таможенная служба России."Подельник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки против проведения специальной военной операции на Украине. Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацисткой символикой". – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. По решению суда он отправлен под домашний арест.
https://ukraina.ru/20231005/1049919524.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фтс (федеральная таможенная служба), контрабанда
Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей
Инженера оборонно-промышленного комплекса, переправившего по почте в страны Европы, США и Японию военную продукцию на 31 млн рублей задержали в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы. Об этом сообщается на телеграм-канале ведомства 5 октября.
Москвич отправил более 500 почтовых посылок с транспортными модульными жилетами, защитными комплектами коленных и локтевых суставов, камуфляжными ранцами, медицинскими подсумками, противоосколочными очками, светосигнальными фонарями.
Инженер вместе с москвичом из Великобритании создал интернет-магазин. В течение двух лет с помощью этого сервиса зарубежные клиенты покупали товары военного назначения российского и советского образца, отмечает Федеральная таможенная служба России.
"Подельник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки против проведения специальной военной операции на Украине. Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацисткой символикой". – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. По решению суда он отправлен под домашний арест.