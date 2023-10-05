https://ukraina.ru/20231005/1049925100.html

Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей

Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей - 05.10.2023 Украина.ру

Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей

Инженера оборонно-промышленного комплекса, переправившего по почте в страны Европы, США и Японию военную продукцию на 31 млн рублей задержали в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы. Об этом сообщается на телеграм-канале ведомства 5 октября.

2023-10-05T12:02

2023-10-05T12:02

2023-10-05T12:02

новости

россия

фтс (федеральная таможенная служба)

контрабанда

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Москвич отправил более 500 почтовых посылок с транспортными модульными жилетами, защитными комплектами коленных и локтевых суставов, камуфляжными ранцами, медицинскими подсумками, противоосколочными очками, светосигнальными фонарями.Инженер вместе с москвичом из Великобритании создал интернет-магазин. В течение двух лет с помощью этого сервиса зарубежные клиенты покупали товары военного назначения российского и советского образца, отмечает Федеральная таможенная служба России."Подельник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки против проведения специальной военной операции на Украине. Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацисткой символикой". – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. По решению суда он отправлен под домашний арест.

https://ukraina.ru/20231005/1049919524.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, фтс (федеральная таможенная служба), контрабанда