Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей - 05.10.2023 Украина.ру
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Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей
Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей - 05.10.2023 Украина.ру
Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей
Инженера оборонно-промышленного комплекса, переправившего по почте в страны Европы, США и Японию военную продукцию на 31 млн рублей задержали в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы. Об этом сообщается на телеграм-канале ведомства 5 октября.
2023-10-05T12:02
2023-10-05T12:02
новости
россия
фтс (федеральная таможенная служба)
контрабанда
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Москвич отправил более 500 почтовых посылок с транспортными модульными жилетами, защитными комплектами коленных и локтевых суставов, камуфляжными ранцами, медицинскими подсумками, противоосколочными очками, светосигнальными фонарями.Инженер вместе с москвичом из Великобритании создал интернет-магазин. В течение двух лет с помощью этого сервиса зарубежные клиенты покупали товары военного назначения российского и советского образца, отмечает Федеральная таможенная служба России."Подельник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки против проведения специальной военной операции на Украине. Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацисткой символикой". – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. По решению суда он отправлен под домашний арест.
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, фтс (федеральная таможенная служба), контрабанда
Новости, Россия, ФТС (Федеральная таможенная служба), контрабанда

Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей

12:02 05.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛогистический центр "Почты России" в Приморcком крае
Логистический центр Почты России в Приморcком крае - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Инженера оборонно-промышленного комплекса, переправившего по почте в страны Европы, США и Японию военную продукцию на 31 млн рублей задержали в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы. Об этом сообщается на телеграм-канале ведомства 5 октября.
Москвич отправил более 500 почтовых посылок с транспортными модульными жилетами, защитными комплектами коленных и локтевых суставов, камуфляжными ранцами, медицинскими подсумками, противоосколочными очками, светосигнальными фонарями.
Инженер вместе с москвичом из Великобритании создал интернет-магазин. В течение двух лет с помощью этого сервиса зарубежные клиенты покупали товары военного назначения российского и советского образца, отмечает Федеральная таможенная служба России.
"Подельник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки против проведения специальной военной операции на Украине. Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацисткой символикой". – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. По решению суда он отправлен под домашний арест.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
09:29
ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбамиУправление ФСБ России по Сахалинской области 5 октября сообщило о задержании и заключении под стражу жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины
 
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