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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - 05.10.2023 Украина.ру

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прозвучали в Харьковской области на Украине, в регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги. Об этом в ночь на 5 октября сообщило издание "Зеркало недели"

2023-10-05T02:51

2023-10-05T02:51

2023-10-05T02:55

новости

воздушная тревога

украина

взрывы

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первый за эту ночь сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 00.53. После чего с небольшими перерывами объявлялся ещё четыре раза и продолжает действовать в настоящее время.Воздушная тревога ранее также была объявлена в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, воздушная тревога, украина, взрывы