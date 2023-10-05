Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
02:51 05.10.2023 (обновлено: 02:55 05.10.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму на фоне пожара на военном полигоне
Взрывы прозвучали в Харьковской области на Украине, в регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги. Об этом в ночь на 5 октября сообщило издание "Зеркало недели"
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первый за эту ночь сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 00.53. После чего с небольшими перерывами объявлялся ещё четыре раза и продолжает действовать в настоящее время.
"Харьковская область - ракетная опасность. Возможна работа ПВО по вражескому БПЛА" - говорится в телеграм-канале украинского издания.
Воздушная тревога ранее также была объявлена в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.