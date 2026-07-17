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Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО

Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру

Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО

Армия России наступает на Сумском направлении зоны проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T19:17

2026-07-17T19:17

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🟥 Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель, также ранена мирная жительница города, сообщил мэр города Иван Приходько;🟥 ВС РФ в 17:04 с использованием реактивного БПЛА "Герань-4" был нанесен удар по логистическому центру - складским помещениям компании "Корса" в городе Днепропетровск. Об этом сообщил тг-канал "Герань: Черный ящик"."В результате нанесения удара цель была поражена. На территории объекта возник пожар", - сказано в сообщении.🟥 Ракетный удар нанесён по цели в подконтрольном ВСУ Ильичёвске (Черноморске) Одесской области. На месте прилёта поднимается дым, сообщают с места событий. Украниские ресурсы пишут, что к портовому городу летят новые ракеты ВС РФ и одна из них уже поразила цель;🟥 Глава Одесской области сообщает о повреждении промышленного объекта в результате прилёта;🟥 Российские войска на Сумском направлении расширили зону контроля в районе Бачевска, а также ведут бои за населенные пункты Малая Слободка и Толстодубово. Есть продвижение в направлении Уланово и Ястребщины. Освобождено 16.2 км², сообщает тг-канал "Новости СВО и Мира";🟦 Российские сенаторы одобрили поправки в законодательство о статусе военнослужащих. Согласно им, участники добровольческих формирований смогут получить отпуск по личным обстоятельствам, в том числе дополнительные дни, необходимые для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Об этом сообщает РИА Новости.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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