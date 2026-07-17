Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
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Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО
Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО
Армия России наступает на Сумском направлении зоны проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T19:17
2026-07-17T19:17
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🟥 Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель, также ранена мирная жительница города, сообщил мэр города Иван Приходько;🟥 ВС РФ в 17:04 с использованием реактивного БПЛА "Герань-4" был нанесен удар по логистическому центру - складским помещениям компании "Корса" в городе Днепропетровск. Об этом сообщил тг-канал "Герань: Черный ящик"."В результате нанесения удара цель была поражена. На территории объекта возник пожар", - сказано в сообщении.🟥 Ракетный удар нанесён по цели в подконтрольном ВСУ Ильичёвске (Черноморске) Одесской области. На месте прилёта поднимается дым, сообщают с места событий. Украниские ресурсы пишут, что к портовому городу летят новые ракеты ВС РФ и одна из них уже поразила цель;🟥 Глава Одесской области сообщает о повреждении промышленного объекта в результате прилёта;🟥 Российские войска на Сумском направлении расширили зону контроля в районе Бачевска, а также ведут бои за населенные пункты Малая Слободка и Толстодубово. Есть продвижение в направлении Уланово и Ястребщины. Освобождено 16.2 км², сообщает тг-канал "Новости СВО и Мира";🟦 Российские сенаторы одобрили поправки в законодательство о статусе военнослужащих. Согласно им, участники добровольческих формирований смогут получить отпуск по личным обстоятельствам, в том числе дополнительные дни, необходимые для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Об этом сообщает РИА Новости.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, россия, украина, одесская область, украина.ру, всу, ракетные удары по украине, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, добровольцы
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Россия, Украина, Одесская область, Украина.ру, ВСУ, ракетные удары по Украине, БПЛА сегодня, атака БПЛА, мирные жители, Добровольцы

Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО

19:17 17.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru SputnikРоссия многократно нарастила применение на Украине новых реактивных дронов-камикадзе "Герань-4", следует из данных американского Forbes
Россия многократно нарастила применение на Украине новых реактивных дронов-камикадзе Герань-4, следует из данных американского Forbes - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Армия России наступает на Сумском направлении зоны проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель, также ранена мирная жительница города, сообщил мэр города Иван Приходько;
🟥 ВС РФ в 17:04 с использованием реактивного БПЛА "Герань-4" был нанесен удар по логистическому центру - складским помещениям компании "Корса" в городе Днепропетровск. Об этом сообщил тг-канал "Герань: Черный ящик".
"В результате нанесения удара цель была поражена. На территории объекта возник пожар", - сказано в сообщении.
🟥 Ракетный удар нанесён по цели в подконтрольном ВСУ Ильичёвске (Черноморске) Одесской области. На месте прилёта поднимается дым, сообщают с места событий. Украниские ресурсы пишут, что к портовому городу летят новые ракеты ВС РФ и одна из них уже поразила цель;
🟥 Глава Одесской области сообщает о повреждении промышленного объекта в результате прилёта;
🟥 Российские войска на Сумском направлении расширили зону контроля в районе Бачевска, а также ведут бои за населенные пункты Малая Слободка и Толстодубово. Есть продвижение в направлении Уланово и Ястребщины. Освобождено 16.2 км², сообщает тг-канал "Новости СВО и Мира";
🟦 Российские сенаторы одобрили поправки в законодательство о статусе военнослужащих. Согласно им, участники добровольческих формирований смогут получить отпуск по личным обстоятельствам, в том числе дополнительные дни, необходимые для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Об этом сообщает РИА Новости.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
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