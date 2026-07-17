https://ukraina.ru/20260717/eskalatsiya-protiv-sdelki-1081591941.html

Эскалация против сделки

Эскалация против сделки - 17.07.2026 Украина.ру

Эскалация против сделки

Европейское турне в Киев во главе с Урсулой фон дер Ляйен подтвердило два тезиса: Европа решительно готова идти на эскалацию с Россией и считает, что способна вытеснить США

2026-07-17T17:47

2026-07-17T17:47

2026-07-17T17:47

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081502454_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_4ce7d2d456cad9de944a4eb78e6160bb.jpg

В среду 15 июля в Киеве Зеленский подписал с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства БПЛА. Так называемое дроновое соглашение предполагает не просто поставки, а полную интеграцию украинских технологических разработок с европейскими производственными мощностями. Стороны намерены создать совместные предприятия для серийного выпуска дронов, что должно закрыть критическую потребность ВСУ в разведывательных и ударных беспилотниках.На фоне замедления американской помощи и смещения фокуса Трампа на Ближний Восток, европейские "ястребы" теперь не только финансово вовлечены в конфликт на Украине, но и производственно. Промышленная кооперация неизбежно повлечет за собой новый виток эскалации, на которую Москва ответит симметрично. Но, несмотря на консолидацию военных усилий "коалиции желающих", Россия продолжает продвижение на фронтах, успешно поражает военные и инфраструктурные объекты на Украине, словом, решает поставленные задачи в СВО. Признают это даже украинские политики. Кстати, политический кризис с отставкой министра обороны тоже демонстрирует бардак в военно-политическом руководстве. Куда приведет нынешняя эскалация - анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Александр ДубинскийОшибочно считать, что РФ не добивается своих целей в Украине. Тема НАТО - уже снята с повестки дня, вступление в Евросоюз - очевидная морковка для ослов, которая также недостижима, что в Кремле понимали изначально, и потому были "не против". Демилитаризация человеческого потенциала уже произошла. Да, остается вопрос ракет и дронов, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это также и вопрос предоставления спутниковых и разведданных, которые Украина не в состоянии "произвести" сама, а значит, и здесь вопрос лежит не в наличии у Украины того или иного оружия, а в том, что это - металлолом без навигации, передача данных которой тоже вопрос, реализуемый извне. По большому счету, вопрос для РФ стоит в том, чтобы добиться запрета предоставления таких данных для ударов по РФ со стороны Европы и США в рамках мирного соглашения. И тогда не нужно даже ставить вопрос об ограничении дальности полета украинских ракет - они никуда особо и не долетят.После решения этих двух задач - документального отказа от НАТО и запрета на передачу разведданных, задачи по "денацификации" и защите прав русскоговорящих и прихожан УПЦ - становятся решаемыми в рамках прямых переговоров с "пасифицированной" Украиной и ее новым руководством.Да и денег на строительство шароварного рейха без функции воевать с РФ - никто не даст, потому что это основа войны и проекта "анти-Россия", а не наоборот. Диктатура коричневорубашечников в Украине, не воюющей с РФ - никому в Европе не нужна, и тем более, США.Но базовым для этого все равно является человеческий и экономический потенциал, который РФ сейчас и "выносит". Без людей, какими бы чудесными не были дроны, воевать с Россией не получится. А без экономики - самостоятельно содержать шароварный рейх.Непонимание этих, довольно простых, причинно-следственных связей, ведет к ложной трактовке целей Украины в этой войне, которые Зеленский и насаждает населению с помощью пропаганды. Для Украины в этой войне намного важнее не "нанесение ущерба России" в чужих интересах, а сохранение максимально возможного человеческого и экономического потенциала, который и является в комбинации - гарантией суверенитета в будущем. Обезлюдненная Украина с уничтоженной экономикой суверенитет не сможет сохранить никогда. И здесь Зеленский подыгрывает РФ. Поэтому переговоры и компромисс - это самый верный с точки зрения государства инструмент завершения этой ублюдочной войны. Мы же движемся в совершенно противоположную сторону от решения.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСамая очевидная "бусинка" - начало стратегического переосмысления роли "проекта Украина" для европейской части Евроатлантики. Да, конечно, на публичном уровне пока сохраняется прежний порядок, хотя очевидно, что эйфория середины июня – июля начинает сходить на нет. Кстати, отмечу, что в раскрутку "успехов Украины" в летней волне эскалации были явно вложены очень большие деньги. Наверное, и украинские тоже, поскольку в Киеве прекрасно понимали, что "хороша ложка к обеду" в Анкаре, но явно были и серьезные евроатлантические инвестиции, чтобы создать правильный фон для принятия финансовых решений. Но теперь эта эйфория начинает уходить и возникают главные нюансы, касающиеся понимания в Европе "проекта Украина". А оно принципиально отличается от американского понимания сути проекта, даже в период "коллективного Байдена".С этой точки зрения происходящее сейчас в Киеве совершенно вписывается в картину: Зеленский почувствовал некую новую степень тактической свободы и попытался сдвинуть в сторону фигуру, связанную с американцами. Это фигура министра обороны Федорова; кстати, не признанного экстремистом и террористом. И надо быть очень наивным, чтобы не объединить всю историю со странной смертью экстремиста и террориста Линдси Грэма* (остаюсь на точке зрения, что она вряд ли была связана с Украиной). Осталось подобрать конкретно "под себя" часть влияния, которая раньше контролировалась американцами. И не получилось... Причем не получилось с последствиями. Почему? И кто в отсутствие прямой вовлеченности Трампа и, подозреваю, Белого дома не дал разыграть не самую сложную партию?Но вернемся к европейцам. Главное для европейцев в "проекте Украина" - шанс, с одной стороны, получить стратегическую автономию от США, используя ресурсы США, а с другой - возможность, прикрываясь фактором Украины, обеспечить изменения политических рамок европейской политики. Со вторым получается лучше, чем с первым, но есть нюанс: вокруг вопроса об изменении рамок европейской политики постоянно идут тяжелые дебаты. И здесь принципиально важно поддерживать видимость единства, пусть даже и чисто публичного. Но когда у вас от политически важных и коррупционно-емких инициатив с публичными комментариями начинают "отваливаться" пусть не значимые, но все же активные участники (даже если участник называется "Болгария") — налицо признак серьезных проблем. И проблемы эти тоже заметны публично. Мы уже видим принципиальное расхождение в стратегическом целеполагании между "коалицией желающих", плавно трансформировавшейся в "антибаллистическую коалицию", и "Брюсселем Урсулы" (фон дер Ляйен). Он продолжает двигаться прежним курсом, направленным на расширение вовлеченности ЕС в конфликт на Украине. В Киеве сейчас политически жарко. Суть конфликта вокруг главы Минобороны Федорова постепенно выходит наружу - это скорость эскалации в войне с Россией. Одни внешние игроки, управляющие эскалацией против России, считают, что все слишком быстро происходит и им это не надо. А вот других внешних игроков нынешние темпы эскалации полностью устраивают. Глава МВД Украины Клименко уже отказался от предложенной ему должности, которую сейчас занимает Федоров. Который теперь прямо говорит, в чем суть конфликта.Публицист Пётр СкоробогатовВойна на Украине движется будто бы в двух плохо стыкуемых плоскостях, и, по всей видимости, причиной тому не военные, а политические соображения, или даже сугубо личные воззрения руководства. С одной стороны, идёт драка "на земле", и ситуацию по территориям мы считаем наиважнейшей переменной с точки зрения корректировки наших базовых "стамбульских" требований. Раз русский солдат пролил кровь, значит, земля наша. В эпоху постялтинского мира ценность новой земли для государства действительно исключительная – границы сдвигаются редко, а в пользу иного государства вообще с невероятными проблемами. Поэтому у Москвы такой фокус на прямых, а не гибридных форматах конфликта, а СВО имеет оттенок экспедиционной периферийной войны на в целом не очень большом клочке Донбасса.Остальные параметры военных действий в иных, не сухопутных средах имеют для нас сопутствующий или второстепенный характер, и их мы предпочитаем купировать, ограничивать или не учитывать. Войну на море пытались блокировать зерновой сделкой. А теперь за поражение наших кораблей в Азовско-Черноморском бассейне плотно бьем по их кораблям и Одессе. За удары по российским портам зимой сильно досталось энергетической системе Украины. За удары по НПЗ выносим теперь украинские АЗС. За удары вглубь российской территории выносим сборочные и производственные цеха в Киеве.Там, где мы удивляемся отсутствию системности или долгосрочной стратегии, на самом деле работает совсем иная, "предупредительная" тактика российского руководства или принцип "баш на баш", "зуб за зуб". А "системность" вообще не рассматривается как параметр большой войны.То есть на любую попытку Киева повысить градус эскалации с привлечением ресурсов за рамками СВО следует как бы удар по рукам – "не надо, а то будет хуже" (больнее, разрушительнее, больше экономических потерь, меньше торговых выгод и так далее). Очень типично для войны, которую считают не войной, а специальной операцией. Отсюда целые мосты, инфраструктура, предприятия Украины, живой Киев, Банковая, динамичная Одесса, целые погранпереходы и так далее.Нет здесь никакой конспирологии – ну не считают в Кремле сохранность украинского тыла важным условием для победы ВСУ. И не видят необходимости тратить ресурсы на его обрушение и вообще наращивать страдания "братского народа". Это значит, что и на пятый год СВО Владимир Путин убежден, что в состоянии решить украинскую проблему в прежнем режиме исключительно в зоне СВО.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен