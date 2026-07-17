Эскалация против сделки - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/eskalatsiya-protiv-sdelki-1081591941.html
Эскалация против сделки
Эскалация против сделки - 17.07.2026 Украина.ру
Эскалация против сделки
Европейское турне в Киев во главе с Урсулой фон дер Ляйен подтвердило два тезиса: Европа решительно готова идти на эскалацию с Россией и считает, что способна вытеснить США
2026-07-17T17:47
2026-07-17T17:47
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081502454_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_4ce7d2d456cad9de944a4eb78e6160bb.jpg
В среду 15 июля в Киеве Зеленский подписал с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства БПЛА. Так называемое дроновое соглашение предполагает не просто поставки, а полную интеграцию украинских технологических разработок с европейскими производственными мощностями. Стороны намерены создать совместные предприятия для серийного выпуска дронов, что должно закрыть критическую потребность ВСУ в разведывательных и ударных беспилотниках.На фоне замедления американской помощи и смещения фокуса Трампа на Ближний Восток, европейские "ястребы" теперь не только финансово вовлечены в конфликт на Украине, но и производственно. Промышленная кооперация неизбежно повлечет за собой новый виток эскалации, на которую Москва ответит симметрично. Но, несмотря на консолидацию военных усилий "коалиции желающих", Россия продолжает продвижение на фронтах, успешно поражает военные и инфраструктурные объекты на Украине, словом, решает поставленные задачи в СВО. Признают это даже украинские политики. Кстати, политический кризис с отставкой министра обороны тоже демонстрирует бардак в военно-политическом руководстве. Куда приведет нынешняя эскалация - анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Александр ДубинскийОшибочно считать, что РФ не добивается своих целей в Украине. Тема НАТО - уже снята с повестки дня, вступление в Евросоюз - очевидная морковка для ослов, которая также недостижима, что в Кремле понимали изначально, и потому были "не против". Демилитаризация человеческого потенциала уже произошла. Да, остается вопрос ракет и дронов, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это также и вопрос предоставления спутниковых и разведданных, которые Украина не в состоянии "произвести" сама, а значит, и здесь вопрос лежит не в наличии у Украины того или иного оружия, а в том, что это - металлолом без навигации, передача данных которой тоже вопрос, реализуемый извне. По большому счету, вопрос для РФ стоит в том, чтобы добиться запрета предоставления таких данных для ударов по РФ со стороны Европы и США в рамках мирного соглашения. И тогда не нужно даже ставить вопрос об ограничении дальности полета украинских ракет - они никуда особо и не долетят.После решения этих двух задач - документального отказа от НАТО и запрета на передачу разведданных, задачи по "денацификации" и защите прав русскоговорящих и прихожан УПЦ - становятся решаемыми в рамках прямых переговоров с "пасифицированной" Украиной и ее новым руководством.Да и денег на строительство шароварного рейха без функции воевать с РФ - никто не даст, потому что это основа войны и проекта "анти-Россия", а не наоборот. Диктатура коричневорубашечников в Украине, не воюющей с РФ - никому в Европе не нужна, и тем более, США.Но базовым для этого все равно является человеческий и экономический потенциал, который РФ сейчас и "выносит". Без людей, какими бы чудесными не были дроны, воевать с Россией не получится. А без экономики - самостоятельно содержать шароварный рейх.Непонимание этих, довольно простых, причинно-следственных связей, ведет к ложной трактовке целей Украины в этой войне, которые Зеленский и насаждает населению с помощью пропаганды. Для Украины в этой войне намного важнее не "нанесение ущерба России" в чужих интересах, а сохранение максимально возможного человеческого и экономического потенциала, который и является в комбинации - гарантией суверенитета в будущем. Обезлюдненная Украина с уничтоженной экономикой суверенитет не сможет сохранить никогда. И здесь Зеленский подыгрывает РФ. Поэтому переговоры и компромисс - это самый верный с точки зрения государства инструмент завершения этой ублюдочной войны. Мы же движемся в совершенно противоположную сторону от решения.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСамая очевидная "бусинка" - начало стратегического переосмысления роли "проекта Украина" для европейской части Евроатлантики. Да, конечно, на публичном уровне пока сохраняется прежний порядок, хотя очевидно, что эйфория середины июня – июля начинает сходить на нет. Кстати, отмечу, что в раскрутку "успехов Украины" в летней волне эскалации были явно вложены очень большие деньги. Наверное, и украинские тоже, поскольку в Киеве прекрасно понимали, что "хороша ложка к обеду" в Анкаре, но явно были и серьезные евроатлантические инвестиции, чтобы создать правильный фон для принятия финансовых решений. Но теперь эта эйфория начинает уходить и возникают главные нюансы, касающиеся понимания в Европе "проекта Украина". А оно принципиально отличается от американского понимания сути проекта, даже в период "коллективного Байдена".С этой точки зрения происходящее сейчас в Киеве совершенно вписывается в картину: Зеленский почувствовал некую новую степень тактической свободы и попытался сдвинуть в сторону фигуру, связанную с американцами. Это фигура министра обороны Федорова; кстати, не признанного экстремистом и террористом. И надо быть очень наивным, чтобы не объединить всю историю со странной смертью экстремиста и террориста Линдси Грэма* (остаюсь на точке зрения, что она вряд ли была связана с Украиной). Осталось подобрать конкретно "под себя" часть влияния, которая раньше контролировалась американцами. И не получилось... Причем не получилось с последствиями. Почему? И кто в отсутствие прямой вовлеченности Трампа и, подозреваю, Белого дома не дал разыграть не самую сложную партию?Но вернемся к европейцам. Главное для европейцев в "проекте Украина" - шанс, с одной стороны, получить стратегическую автономию от США, используя ресурсы США, а с другой - возможность, прикрываясь фактором Украины, обеспечить изменения политических рамок европейской политики. Со вторым получается лучше, чем с первым, но есть нюанс: вокруг вопроса об изменении рамок европейской политики постоянно идут тяжелые дебаты. И здесь принципиально важно поддерживать видимость единства, пусть даже и чисто публичного. Но когда у вас от политически важных и коррупционно-емких инициатив с публичными комментариями начинают "отваливаться" пусть не значимые, но все же активные участники (даже если участник называется "Болгария") — налицо признак серьезных проблем. И проблемы эти тоже заметны публично. Мы уже видим принципиальное расхождение в стратегическом целеполагании между "коалицией желающих", плавно трансформировавшейся в "антибаллистическую коалицию", и "Брюсселем Урсулы" (фон дер Ляйен). Он продолжает двигаться прежним курсом, направленным на расширение вовлеченности ЕС в конфликт на Украине. В Киеве сейчас политически жарко. Суть конфликта вокруг главы Минобороны Федорова постепенно выходит наружу - это скорость эскалации в войне с Россией. Одни внешние игроки, управляющие эскалацией против России, считают, что все слишком быстро происходит и им это не надо. А вот других внешних игроков нынешние темпы эскалации полностью устраивают. Глава МВД Украины Клименко уже отказался от предложенной ему должности, которую сейчас занимает Федоров. Который теперь прямо говорит, в чем суть конфликта.Публицист Пётр СкоробогатовВойна на Украине движется будто бы в двух плохо стыкуемых плоскостях, и, по всей видимости, причиной тому не военные, а политические соображения, или даже сугубо личные воззрения руководства. С одной стороны, идёт драка "на земле", и ситуацию по территориям мы считаем наиважнейшей переменной с точки зрения корректировки наших базовых "стамбульских" требований. Раз русский солдат пролил кровь, значит, земля наша. В эпоху постялтинского мира ценность новой земли для государства действительно исключительная – границы сдвигаются редко, а в пользу иного государства вообще с невероятными проблемами. Поэтому у Москвы такой фокус на прямых, а не гибридных форматах конфликта, а СВО имеет оттенок экспедиционной периферийной войны на в целом не очень большом клочке Донбасса.Остальные параметры военных действий в иных, не сухопутных средах имеют для нас сопутствующий или второстепенный характер, и их мы предпочитаем купировать, ограничивать или не учитывать. Войну на море пытались блокировать зерновой сделкой. А теперь за поражение наших кораблей в Азовско-Черноморском бассейне плотно бьем по их кораблям и Одессе. За удары по российским портам зимой сильно досталось энергетической системе Украины. За удары по НПЗ выносим теперь украинские АЗС. За удары вглубь российской территории выносим сборочные и производственные цеха в Киеве.Там, где мы удивляемся отсутствию системности или долгосрочной стратегии, на самом деле работает совсем иная, "предупредительная" тактика российского руководства или принцип "баш на баш", "зуб за зуб". А "системность" вообще не рассматривается как параметр большой войны.То есть на любую попытку Киева повысить градус эскалации с привлечением ресурсов за рамками СВО следует как бы удар по рукам – "не надо, а то будет хуже" (больнее, разрушительнее, больше экономических потерь, меньше торговых выгод и так далее). Очень типично для войны, которую считают не войной, а специальной операцией. Отсюда целые мосты, инфраструктура, предприятия Украины, живой Киев, Банковая, динамичная Одесса, целые погранпереходы и так далее.Нет здесь никакой конспирологии – ну не считают в Кремле сохранность украинского тыла важным условием для победы ВСУ. И не видят необходимости тратить ресурсы на его обрушение и вообще наращивать страдания "братского народа". Это значит, что и на пятый год СВО Владимир Путин убежден, что в состоянии решить украинскую проблему в прежнем режиме исключительно в зоне СВО.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081502454_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e04258ff6520286c721b6c978faf09f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен

Эскалация против сделки

17:47 17.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruУрсула фон дер Ляйен подписала в Киеве соглашение о производстве ударных БПЛА для Украины на заводах ЕС
Урсула фон дер Ляйен подписала в Киеве соглашение о производстве ударных БПЛА для Украины на заводах ЕС - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европейское турне в Киев во главе с Урсулой фон дер Ляйен подтвердило два тезиса: Европа решительно готова идти на эскалацию с Россией и считает, что способна вытеснить США
В среду 15 июля в Киеве Зеленский подписал с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства БПЛА. Так называемое дроновое соглашение предполагает не просто поставки, а полную интеграцию украинских технологических разработок с европейскими производственными мощностями. Стороны намерены создать совместные предприятия для серийного выпуска дронов, что должно закрыть критическую потребность ВСУ в разведывательных и ударных беспилотниках.
На фоне замедления американской помощи и смещения фокуса Трампа на Ближний Восток, европейские "ястребы" теперь не только финансово вовлечены в конфликт на Украине, но и производственно. Промышленная кооперация неизбежно повлечет за собой новый виток эскалации, на которую Москва ответит симметрично.
Но, несмотря на консолидацию военных усилий "коалиции желающих", Россия продолжает продвижение на фронтах, успешно поражает военные и инфраструктурные объекты на Украине, словом, решает поставленные задачи в СВО. Признают это даже украинские политики.
Кстати, политический кризис с отставкой министра обороны тоже демонстрирует бардак в военно-политическом руководстве. Куда приведет нынешняя эскалация - анализировали эксперты в своих соцсетях.
Украинский политик Александр Дубинский
Ошибочно считать, что РФ не добивается своих целей в Украине. Тема НАТО - уже снята с повестки дня, вступление в Евросоюз - очевидная морковка для ослов, которая также недостижима, что в Кремле понимали изначально, и потому были "не против". Демилитаризация человеческого потенциала уже произошла. Да, остается вопрос ракет и дронов, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это также и вопрос предоставления спутниковых и разведданных, которые Украина не в состоянии "произвести" сама, а значит, и здесь вопрос лежит не в наличии у Украины того или иного оружия, а в том, что это - металлолом без навигации, передача данных которой тоже вопрос, реализуемый извне. По большому счету, вопрос для РФ стоит в том, чтобы добиться запрета предоставления таких данных для ударов по РФ со стороны Европы и США в рамках мирного соглашения. И тогда не нужно даже ставить вопрос об ограничении дальности полета украинских ракет - они никуда особо и не долетят.
После решения этих двух задач - документального отказа от НАТО и запрета на передачу разведданных, задачи по "денацификации" и защите прав русскоговорящих и прихожан УПЦ - становятся решаемыми в рамках прямых переговоров с "пасифицированной" Украиной и ее новым руководством.
Да и денег на строительство шароварного рейха без функции воевать с РФ - никто не даст, потому что это основа войны и проекта "анти-Россия", а не наоборот. Диктатура коричневорубашечников в Украине, не воюющей с РФ - никому в Европе не нужна, и тем более, США.
Но базовым для этого все равно является человеческий и экономический потенциал, который РФ сейчас и "выносит". Без людей, какими бы чудесными не были дроны, воевать с Россией не получится. А без экономики - самостоятельно содержать шароварный рейх.
Непонимание этих, довольно простых, причинно-следственных связей, ведет к ложной трактовке целей Украины в этой войне, которые Зеленский и насаждает населению с помощью пропаганды. Для Украины в этой войне намного важнее не "нанесение ущерба России" в чужих интересах, а сохранение максимально возможного человеческого и экономического потенциала, который и является в комбинации - гарантией суверенитета в будущем. Обезлюдненная Украина с уничтоженной экономикой суверенитет не сможет сохранить никогда. И здесь Зеленский подыгрывает РФ. Поэтому переговоры и компромисс - это самый верный с точки зрения государства инструмент завершения этой ублюдочной войны. Мы же движемся в совершенно противоположную сторону от решения.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Самая очевидная "бусинка" - начало стратегического переосмысления роли "проекта Украина" для европейской части Евроатлантики. Да, конечно, на публичном уровне пока сохраняется прежний порядок, хотя очевидно, что эйфория середины июня – июля начинает сходить на нет. Кстати, отмечу, что в раскрутку "успехов Украины" в летней волне эскалации были явно вложены очень большие деньги. Наверное, и украинские тоже, поскольку в Киеве прекрасно понимали, что "хороша ложка к обеду" в Анкаре, но явно были и серьезные евроатлантические инвестиции, чтобы создать правильный фон для принятия финансовых решений. Но теперь эта эйфория начинает уходить и возникают главные нюансы, касающиеся понимания в Европе "проекта Украина". А оно принципиально отличается от американского понимания сути проекта, даже в период "коллективного Байдена".
С этой точки зрения происходящее сейчас в Киеве совершенно вписывается в картину: Зеленский почувствовал некую новую степень тактической свободы и попытался сдвинуть в сторону фигуру, связанную с американцами. Это фигура министра обороны Федорова; кстати, не признанного экстремистом и террористом. И надо быть очень наивным, чтобы не объединить всю историю со странной смертью экстремиста и террориста Линдси Грэма* (остаюсь на точке зрения, что она вряд ли была связана с Украиной). Осталось подобрать конкретно "под себя" часть влияния, которая раньше контролировалась американцами. И не получилось... Причем не получилось с последствиями. Почему? И кто в отсутствие прямой вовлеченности Трампа и, подозреваю, Белого дома не дал разыграть не самую сложную партию?
Но вернемся к европейцам. Главное для европейцев в "проекте Украина" - шанс, с одной стороны, получить стратегическую автономию от США, используя ресурсы США, а с другой - возможность, прикрываясь фактором Украины, обеспечить изменения политических рамок европейской политики. Со вторым получается лучше, чем с первым, но есть нюанс: вокруг вопроса об изменении рамок европейской политики постоянно идут тяжелые дебаты. И здесь принципиально важно поддерживать видимость единства, пусть даже и чисто публичного.
Но когда у вас от политически важных и коррупционно-емких инициатив с публичными комментариями начинают "отваливаться" пусть не значимые, но все же активные участники (даже если участник называется "Болгария") — налицо признак серьезных проблем. И проблемы эти тоже заметны публично. Мы уже видим принципиальное расхождение в стратегическом целеполагании между "коалицией желающих", плавно трансформировавшейся в "антибаллистическую коалицию", и "Брюсселем Урсулы" (фон дер Ляйен). Он продолжает двигаться прежним курсом, направленным на расширение вовлеченности ЕС в конфликт на Украине.
В Киеве сейчас политически жарко. Суть конфликта вокруг главы Минобороны Федорова постепенно выходит наружу - это скорость эскалации в войне с Россией. Одни внешние игроки, управляющие эскалацией против России, считают, что все слишком быстро происходит и им это не надо. А вот других внешних игроков нынешние темпы эскалации полностью устраивают. Глава МВД Украины Клименко уже отказался от предложенной ему должности, которую сейчас занимает Федоров. Который теперь прямо говорит, в чем суть конфликта.
Публицист Пётр Скоробогатов
Война на Украине движется будто бы в двух плохо стыкуемых плоскостях, и, по всей видимости, причиной тому не военные, а политические соображения, или даже сугубо личные воззрения руководства. С одной стороны, идёт драка "на земле", и ситуацию по территориям мы считаем наиважнейшей переменной с точки зрения корректировки наших базовых "стамбульских" требований.
Раз русский солдат пролил кровь, значит, земля наша. В эпоху постялтинского мира ценность новой земли для государства действительно исключительная – границы сдвигаются редко, а в пользу иного государства вообще с невероятными проблемами. Поэтому у Москвы такой фокус на прямых, а не гибридных форматах конфликта, а СВО имеет оттенок экспедиционной периферийной войны на в целом не очень большом клочке Донбасса.
Остальные параметры военных действий в иных, не сухопутных средах имеют для нас сопутствующий или второстепенный характер, и их мы предпочитаем купировать, ограничивать или не учитывать. Войну на море пытались блокировать зерновой сделкой. А теперь за поражение наших кораблей в Азовско-Черноморском бассейне плотно бьем по их кораблям и Одессе. За удары по российским портам зимой сильно досталось энергетической системе Украины. За удары по НПЗ выносим теперь украинские АЗС. За удары вглубь российской территории выносим сборочные и производственные цеха в Киеве.
Там, где мы удивляемся отсутствию системности или долгосрочной стратегии, на самом деле работает совсем иная, "предупредительная" тактика российского руководства или принцип "баш на баш", "зуб за зуб". А "системность" вообще не рассматривается как параметр большой войны.
То есть на любую попытку Киева повысить градус эскалации с привлечением ресурсов за рамками СВО следует как бы удар по рукам – "не надо, а то будет хуже" (больнее, разрушительнее, больше экономических потерь, меньше торговых выгод и так далее). Очень типично для войны, которую считают не войной, а специальной операцией. Отсюда целые мосты, инфраструктура, предприятия Украины, живой Киев, Банковая, динамичная Одесса, целые погранпереходы и так далее.
Нет здесь никакой конспирологии – ну не считают в Кремле сохранность украинского тыла важным условием для победы ВСУ. И не видят необходимости тратить ресурсы на его обрушение и вообще наращивать страдания "братского народа". Это значит, что и на пятый год СВО Владимир Путин убежден, что в состоянии решить украинскую проблему в прежнем режиме исключительно в зоне СВО.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:27Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского
18:27ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО
18:11"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин
18:01Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
17:59Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны
17:47Эскалация против сделки
17:35Равнодействующая. Кривой путь к миру
17:30Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО
17:21Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
17:18Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор
16:57Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны
16:40Верховная Рада Украины готовит законопроект, укрепляющий языковую ненависть
16:40Данилов: США боятся проигрыша в Иране — это разрушит их стратегию
16:19"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды
16:14Горловка снова атакована, взрывы в Сумах, Чернигове других городах. Новости СВО
16:10Пентагон переходит к масштабной закупке дешёвых дроно-ракет
16:01Путин на Совбезе обсудил приоритеты, лейборист возглавит кабмин Британии. Новости к 16.00
16:00Оппонент Дарвина. 180 лет Николаю Миклухо-Маклаю
15:41ФСБ пресекла подготовку теракта у памятного знака в Севастополе
15:34ВС РФ формируют плацдарм к северу от Харькова, ВСУ уничтожили супермаркет. Новости СВО
Лента новостейМолния