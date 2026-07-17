https://ukraina.ru/20260717/donbasskaya-promyshlennost-sovetskie-khity-na-ploschadyakh-genicheska-17-iyulya-vecherniy-efir-1081594879.html
Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир
Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир - 17.07.2026 Украина.ру
Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T19:23
2026-07-17T19:23
2026-07-17T19:23
донецкая народная республика
геническ
херсонская область
украина.ру
новороссия сегодня
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081594700_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2a24c9e7c55d238a448a0bc1f04a081c.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня Новороссии. Итоги ИННОПРОМ-2026 для ДНР. Гость: Гурген Малхасян - министр промышленности ДНР* Местный колорит. Всенародно любимые хиты на площадях Геническа. Гость: Инна Автанделян, певица Херсонского областного дома культуры, специалист по работе с молодёжью центра "Патриот"* Время Новороссии. Как профсоюзы защищают старшее поколение Херсонщины. Гость: Алёна Лобакина, заместитель председателя Федерации профсоюзов СОЦПРОФ Херсонской области
донецкая народная республика
геническ
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081594700_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8f76b305d5c4b45ed20e119c4edb5561.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, геническ, херсонская область, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Геническ, Херсонская область, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру
* Тема дня Новороссии. Итоги ИННОПРОМ-2026 для ДНР. Гость: Гурген Малхасян - министр промышленности ДНР
* Местный колорит. Всенародно любимые хиты на площадях Геническа. Гость: Инна Автанделян, певица Херсонского областного дома культуры, специалист по работе с молодёжью центра "Патриот"
* Время Новороссии. Как профсоюзы защищают старшее поколение Херсонщины. Гость: Алёна Лобакина, заместитель председателя Федерации профсоюзов СОЦПРОФ Херсонской области