https://ukraina.ru/20260717/donbasskaya-promyshlennost-sovetskie-khity-na-ploschadyakh-genicheska-17-iyulya-vecherniy-efir-1081594879.html

Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир

Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир - 17.07.2026 Украина.ру

Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T19:23

2026-07-17T19:23

2026-07-17T19:23

донецкая народная республика

геническ

херсонская область

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня Новороссии. Итоги ИННОПРОМ-2026 для ДНР. Гость: Гурген Малхасян - министр промышленности ДНР* Местный колорит. Всенародно любимые хиты на площадях Геническа. Гость: Инна Автанделян, певица Херсонского областного дома культуры, специалист по работе с молодёжью центра "Патриот"* Время Новороссии. Как профсоюзы защищают старшее поколение Херсонщины. Гость: Алёна Лобакина, заместитель председателя Федерации профсоюзов СОЦПРОФ Херсонской области

донецкая народная республика

геническ

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, геническ, херсонская область, украина.ру, новороссия сегодня, видео