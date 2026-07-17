Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир - 17.07.2026 Украина.ру
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Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир
Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир - 17.07.2026 Украина.ру
Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T19:23
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херсонская область
украина.ру
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Тема дня Новороссии. Итоги ИННОПРОМ-2026 для ДНР. Гость: Гурген Малхасян - министр промышленности ДНР* Местный колорит. Всенародно любимые хиты на площадях Геническа. Гость: Инна Автанделян, певица Херсонского областного дома культуры, специалист по работе с молодёжью центра "Патриот"* Время Новороссии. Как профсоюзы защищают старшее поколение Херсонщины. Гость: Алёна Лобакина, заместитель председателя Федерации профсоюзов СОЦПРОФ Херсонской области
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, геническ, херсонская область, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Геническ, Херсонская область, Украина.ру, Новороссия сегодня

Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир

19:23 17.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру

* Тема дня Новороссии. Итоги ИННОПРОМ-2026 для ДНР. Гость: Гурген Малхасян - министр промышленности ДНР

* Местный колорит. Всенародно любимые хиты на площадях Геническа. Гость: Инна Автанделян, певица Херсонского областного дома культуры, специалист по работе с молодёжью центра "Патриот"

* Время Новороссии. Как профсоюзы защищают старшее поколение Херсонщины. Гость: Алёна Лобакина, заместитель председателя Федерации профсоюзов СОЦПРОФ Херсонской области
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Донецкая Народная РеспубликаГеническХерсонская областьУкраина.руНовороссия сегодня
 
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