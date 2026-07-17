https://ukraina.ru/20260717/vzryvy-v-chernigove-zapad-koordiniruet-ukrainskikh-khakerov-novosti-svo-1081590762.html
Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО
Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО
Западные специалисты координируют действия киевских хакеров, пока российская армия наносит удары по защитникам киевского режима. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T17:30
2026-07-17T17:30
2026-07-17T17:30
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"На территории Украины на постоянной основе находятся целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме "реального времени" координируют действия киевских хакеров", - заявили в МИД РФ. Другие новости к этому часу: 🟥 Удары наносятся по целям в Днепропетровске;🟥 Взрывы зафиксированы на окраинах Чернигова, в Днепропетровске (Днепре) и в Запорожье;🟦 В России срок начала протезирования военнослужащих с момента их готовности сокращен с 16 дней до 11, а к концу года этот показатель составит всего 8 дней. Об этом заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева.🟦 Вопрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского руководством Украины не обсуждается, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Правительство Украины намерено рассмотреть вопросы по и.о. министра иностранных дел Андрея Сибиги и и.о. министра обороны Евгения Хмары на пятничном заседании 17 июля. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО
Западные специалисты координируют действия киевских хакеров, пока российская армия наносит удары по защитникам киевского режима. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
"На территории Украины на постоянной основе находятся целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме "реального времени" координируют действия киевских хакеров", - заявили в МИД РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Удары наносятся по целям в Днепропетровске;
🟥 Взрывы зафиксированы на окраинах Чернигова, в Днепропетровске (Днепре) и в Запорожье;
🟦 В России срок начала протезирования военнослужащих с момента их готовности сокращен с 16 дней до 11, а к концу года этот показатель составит всего 8 дней. Об этом заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
🟦 Вопрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского руководством Украины не обсуждается, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Правительство Украины намерено рассмотреть вопросы по и.о. министра иностранных дел Андрея Сибиги и и.о. министра обороны Евгения Хмары на пятничном заседании 17 июля.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.