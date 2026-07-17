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Пентагон переходит к масштабной закупке дешёвых дроно-ракет
Пентагон переходит к масштабной закупке дешёвых дроно-ракет - 17.07.2026 Украина.ру
Пентагон переходит к масштабной закупке дешёвых дроно-ракет
Министерство обороны США заключило соглашения с тремя компаниями на приоритетное производство массовых ракет в рамках программы FAMM. Об этом 17 июля сообщают СМИ
2026-07-17T16:10
2026-07-17T16:10
2026-07-17T16:10
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Anduril, CoAspire и Zone 5 Technologies будут поставлять до 8000 снарядов в год. За пять лет Пентагон планирует закупить 28 тысяч ракет на 12,6 миллиарда долларов. Стоимость одного изделия — до 218 тысяч долларов, что в пять раз дешевле аналогов вроде JASSM-ER. Дешевизна достигается за счёт использования коммерческих технологий, адаптированных под военные нужды.Ставка на дешёвое и массовое высокоточное оружие, способное перегрузить любую ПВО, — новый тренд. России, как никому, нужен технологический прорыв в средствах противодействия таким угрозам. Гонка вооружений выходит на новый виток.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, запад, пентагон, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Запад, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Пентагон переходит к масштабной закупке дешёвых дроно-ракет
Министерство обороны США заключило соглашения с тремя компаниями на приоритетное производство массовых ракет в рамках программы FAMM. Об этом 17 июля сообщают СМИ
Anduril, CoAspire и Zone 5 Technologies будут поставлять до 8000 снарядов в год. За пять лет Пентагон планирует закупить 28 тысяч ракет на 12,6 миллиарда долларов.
Стоимость одного изделия — до 218 тысяч долларов, что в пять раз дешевле аналогов вроде JASSM-ER. Дешевизна достигается за счёт использования коммерческих технологий, адаптированных под военные нужды.
Ставка на дешёвое и массовое высокоточное оружие, способное перегрузить любую ПВО, — новый тренд. России, как никому, нужен технологический прорыв в средствах противодействия таким угрозам. Гонка вооружений выходит на новый виток.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.