https://ukraina.ru/20260717/ravnodeystvuyuschaya-krivoy-put-k-miru-1081581049.html

Равнодействующая. Кривой путь к миру

Равнодействующая. Кривой путь к миру - 17.07.2026 Украина.ру

Равнодействующая. Кривой путь к миру

Энтомологи установили, что безмозглые муравьи, когда тащат что-то тяжёлое, свою деятельность никак не координируют. Природа экономна – каждый тянет в свою сторону, но так-то большинство муравьёв всё равно ползут в сторону муравейника, так что вектор равнодействующей силы направлен к нему. Так же и в политике – только муравьи считают себя разумными

2026-07-17T17:35

2026-07-17T17:35

2026-07-17T17:35

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вооруженные силы украины

переговоры по украине 2026

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В случае с украинским конфликтом общая траектория мировой политики тоже определяется несколькими группами интересов.Группа, интересы которой представляет Трамп, декларирует необходимость заключения мира в нынешней конфигурации границ. Собственно, Трампу всё равно, будет ли это ЛБС или границы Донбасса. Просто мира по ЛБС достичь проще и быстрее, а ему сейчас из тактических соображений нужно именно это – у него выборы осенью, и перемирие нужно до конца октября.Мир по Трампу – не мир как таковой, а замороженный конфликт, который можно будет использовать для давления на обе стороны (в основном на Россию, но и на Украину тоже). Конфигурация будет невыгодна обеим сторонам. Украина теряет часть территории, Россия получает рядом с собой до зубов вооружённый, интегрированный в НАТО (не входящий в неё юридически, но при этом имеющий гарантии по 5-й статье) и одержимый идеей реванша плацдарм. При этом Украина, скорее всего, даже войну не прекратит – просто теракты на территории России будут осуществляться "под чужим флагом", а операции в той же Африке существенно расширятся.Европа и союзные с ней силы в США скорее вообще против даже временного перемирия. В их планах дотянуть конфликт до момента перевооружения – ориентировочно в 2030 году. Без продолжения конфликта проводить перевооружение будет сложнее – мотивация снизится. Воевать с Россией (даже конвенционально) Европа вряд ли собирается – уж очень страшно. А вот истощить её боданием с Украиной и выдвинуть свои требования под угрозой применения военной силы (или дозированного применения в виде блокады Калининградского эксклава) – вполне реально.Сам по себе конфликт, конечно, проблемы Европе доставляет – ведь оплачивать его приходится ей. Но, с одной стороны, речь идёт о суммах не таких уж и больших на фоне стоимости собственной милитаризации, с другой – конфликт полностью контролируем и, помимо истощения России (и Украины), приносит практическую пользу в виде тестирования вооружения, систем управления, утилизации ненужного имущества и т.п.Позиция Украины очевидна – Зеленскому прекращение войны не нужно. Продолжение войны означает продолжение его президентских полномочий (хотя вероятность того, что он и после заключения мира так или иначе сможет сохранить пост, ненулевая), продолжение военной и экономической помощи (и, соответственно, "мимоносок" в карманы миндичей), сохранение никак не коррелирующего со значением страны влияния в мире… А того, что страна кончится раньше, чем он, Зеленский не боится – до сих пор ведь не кончилась? Самому же ему тоже ничего не угрожает – эскалация остаётся управляемой, причём управляется она отнюдь не из Кремля.Впрочем, в теории он, наверное, даже не против мира – на границе 1991 года и с официальным признанием Россией своего поражения – это повысит его авторитет и в стране, и в мире до невероятных высот, и вопросы о его праве пребывать на посту президента Украины (а после смерти Трампа – и императора галактики) возникать уже не будут. Наверное.Кстати говоря, мы постоянно пишем, что считать позицию Киева ничтожной не стоит – она в глобальных раскладах учитывается и весит много. Во всяком случае, Трамп вынужден с позицией Киева считаться и систематически идёт на уступки "печерскому карлику". Разумеется, не в ущерб своим интересам, но забесплатно в мире ничего не делается.Страны, которые прямо в конфликте не участвуют, тоже имеют своё мнение.Турции продолжение украинского конфликта, скорее всего, выгодно – она служит не только дипломатическим, но и экономическим посредником и для России, и для Украины. Правда, развернувшаяся на Чёрном море "война сухогрузов", скорее всего, Анкару расстроила. Следует также отметить, что у Турции усиливается противостояние с Израилем, но, с другой стороны, у неё, вероятно, есть свои планы на Крым и Новороссию (как минимум потому, что потомки крымских татар представляют собой весомую электоральную группу в Турции), где турки имели определённое влияние посредством Меджлиса* – эти факторы, скорее всего, тоже работают в пользу продолжения конфликта (влияние крупных игроков от Ближнего Востока отвлекается, а оба государства, претендующих на территорию Новороссии, ослабляются).Китаю продолжение конфликта определённо выгодно – он активно торгует с обеими сторонами, в то же время конфликт отвлекает внимание от регионов приоритетного интереса КНР (впрочем, как показывает ситуация в Венесуэле – недостаточно). На настоящий момент обозначен только один момент, совершенно неприемлемый для Китая – применение ядерного оружия. Причём, как легко понять, не потому, что его в принципе применять нельзя, а потому, что это может привести к глобальной эскалации, в которую, безусловно, будет втянут и Китай.Идеальное положение у Ирана – ему просто наплевать. Украинский конфликт отсрочил проведение американской операции против Ирана, но это было в прошлом. Сейчас именно Иран отвлекает внимание и ресурсы США от Украины, а не наоборот. В случае прекращения войны на Украине у США внезапно появится обученная и мотивированная (месть за "шахеды" и т.п.) армия для сухопутного вторжения в Иран – но это будет потом, и ещё попробуй пойми – в какие сроки и на каких условиях.Белоруссия декларирует свою заинтересованность в прекращении конфликта у её границ, но если подходить к делу объективно, то в случае прекращения боевых действий Белоруссия немедленно попадает под раздачу – усилия по раскачке ситуации в стране удвоятся. Впрочем, мы уверены, что в случае продолжения конфликта Белоруссия всё равно будет в него втянута – это один из напрашивающихся сценариев эскалации.Ну и интерес множества других игроков. Вот, например, Израиль – там разные настроения, но скорее он за прекращение украинского конфликта. А вот Колумбия, наверное, будет возражать – количество колумбийских наёмников в ВСУ таково, что её впору считать участником конфликта, хотя где Колумбия, а где Украина… Но это если её кто-то будет слушать.В целом глобальный тренд всё же в сторону мира – в конечном итоге бесконечных войн не бывает. Однако сил, которые хотели бы перемирия прямо сейчас, не так много. Трамп, конечно, очень весом в современной мировой политике, но перевесить всех заинтересованных в продолжении конфликта он не может. Россия, конечно, может пойти ему навстречу, и Зеленскому будет сложно не допустить заключения перемирия (на самом деле всё просто – достаточно выдвинуть России неприемлемые условия, сложность исключительно в том, чтобы делать вид, что Киев заинтересован в приостановке боевых действий), но настолько ли это нужно самой России?Самое же неприятное заключается в том, что глобальных сил, заинтересованных в прекращении украинского конфликта на условиях России, нет вообще. Все сколько-нибудь влиятельные игроки или против удовлетворения хоть каких-то требований России (кроме, может, членства Украины в НАТО и сохранения её безъядерного статуса, хотя и тут найдутся оригиналы), или относятся к этому вопросу безразлично. Конструирование надёжной системы безопасности в Европе интересно только европейцам, но… им оно не интересно.* Экстремистская организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20260710/pochemu-sammit-nato-okazalsya-polnostyu-provalnym-dlya-zelenskogo-chto-proizoshlo-esli-kto-ne-ponyal-1081320759.html

https://ukraina.ru/20260702/dogovor-kotorogo-ne-bylo-i-dogovor-kotoryy-mozhet-byt-o-novykh-obstoyatelstvakh-svo-i-plane-kieva-1080891234.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, меджлис, вооруженные силы украины, переговоры по украине 2026, мир, война, сво