Равнодействующая. Кривой путь к миру - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/ravnodeystvuyuschaya-krivoy-put-k-miru-1081581049.html
Равнодействующая. Кривой путь к миру
Равнодействующая. Кривой путь к миру - 17.07.2026 Украина.ру
Равнодействующая. Кривой путь к миру
Энтомологи установили, что безмозглые муравьи, когда тащат что-то тяжёлое, свою деятельность никак не координируют. Природа экономна – каждый тянет в свою сторону, но так-то большинство муравьёв всё равно ползут в сторону муравейника, так что вектор равнодействующей силы направлен к нему. Так же и в политике – только муравьи считают себя разумными
2026-07-17T17:35
2026-07-17T17:35
мнения
россия
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
нато
меджлис
вооруженные силы украины
переговоры по украине 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449991_0:21:3072:1748_1920x0_80_0_0_43befef9af7ec3d2dd943b0ca56efd85.jpg
В случае с украинским конфликтом общая траектория мировой политики тоже определяется несколькими группами интересов.Группа, интересы которой представляет Трамп, декларирует необходимость заключения мира в нынешней конфигурации границ. Собственно, Трампу всё равно, будет ли это ЛБС или границы Донбасса. Просто мира по ЛБС достичь проще и быстрее, а ему сейчас из тактических соображений нужно именно это – у него выборы осенью, и перемирие нужно до конца октября.Мир по Трампу – не мир как таковой, а замороженный конфликт, который можно будет использовать для давления на обе стороны (в основном на Россию, но и на Украину тоже). Конфигурация будет невыгодна обеим сторонам. Украина теряет часть территории, Россия получает рядом с собой до зубов вооружённый, интегрированный в НАТО (не входящий в неё юридически, но при этом имеющий гарантии по 5-й статье) и одержимый идеей реванша плацдарм. При этом Украина, скорее всего, даже войну не прекратит – просто теракты на территории России будут осуществляться "под чужим флагом", а операции в той же Африке существенно расширятся.Европа и союзные с ней силы в США скорее вообще против даже временного перемирия. В их планах дотянуть конфликт до момента перевооружения – ориентировочно в 2030 году. Без продолжения конфликта проводить перевооружение будет сложнее – мотивация снизится. Воевать с Россией (даже конвенционально) Европа вряд ли собирается – уж очень страшно. А вот истощить её боданием с Украиной и выдвинуть свои требования под угрозой применения военной силы (или дозированного применения в виде блокады Калининградского эксклава) – вполне реально.Сам по себе конфликт, конечно, проблемы Европе доставляет – ведь оплачивать его приходится ей. Но, с одной стороны, речь идёт о суммах не таких уж и больших на фоне стоимости собственной милитаризации, с другой – конфликт полностью контролируем и, помимо истощения России (и Украины), приносит практическую пользу в виде тестирования вооружения, систем управления, утилизации ненужного имущества и т.п.Позиция Украины очевидна – Зеленскому прекращение войны не нужно. Продолжение войны означает продолжение его президентских полномочий (хотя вероятность того, что он и после заключения мира так или иначе сможет сохранить пост, ненулевая), продолжение военной и экономической помощи (и, соответственно, "мимоносок" в карманы миндичей), сохранение никак не коррелирующего со значением страны влияния в мире… А того, что страна кончится раньше, чем он, Зеленский не боится – до сих пор ведь не кончилась? Самому же ему тоже ничего не угрожает – эскалация остаётся управляемой, причём управляется она отнюдь не из Кремля.Впрочем, в теории он, наверное, даже не против мира – на границе 1991 года и с официальным признанием Россией своего поражения – это повысит его авторитет и в стране, и в мире до невероятных высот, и вопросы о его праве пребывать на посту президента Украины (а после смерти Трампа – и императора галактики) возникать уже не будут. Наверное.Кстати говоря, мы постоянно пишем, что считать позицию Киева ничтожной не стоит – она в глобальных раскладах учитывается и весит много. Во всяком случае, Трамп вынужден с позицией Киева считаться и систематически идёт на уступки "печерскому карлику". Разумеется, не в ущерб своим интересам, но забесплатно в мире ничего не делается.Страны, которые прямо в конфликте не участвуют, тоже имеют своё мнение.Турции продолжение украинского конфликта, скорее всего, выгодно – она служит не только дипломатическим, но и экономическим посредником и для России, и для Украины. Правда, развернувшаяся на Чёрном море "война сухогрузов", скорее всего, Анкару расстроила. Следует также отметить, что у Турции усиливается противостояние с Израилем, но, с другой стороны, у неё, вероятно, есть свои планы на Крым и Новороссию (как минимум потому, что потомки крымских татар представляют собой весомую электоральную группу в Турции), где турки имели определённое влияние посредством Меджлиса* – эти факторы, скорее всего, тоже работают в пользу продолжения конфликта (влияние крупных игроков от Ближнего Востока отвлекается, а оба государства, претендующих на территорию Новороссии, ослабляются).Китаю продолжение конфликта определённо выгодно – он активно торгует с обеими сторонами, в то же время конфликт отвлекает внимание от регионов приоритетного интереса КНР (впрочем, как показывает ситуация в Венесуэле – недостаточно). На настоящий момент обозначен только один момент, совершенно неприемлемый для Китая – применение ядерного оружия. Причём, как легко понять, не потому, что его в принципе применять нельзя, а потому, что это может привести к глобальной эскалации, в которую, безусловно, будет втянут и Китай.Идеальное положение у Ирана – ему просто наплевать. Украинский конфликт отсрочил проведение американской операции против Ирана, но это было в прошлом. Сейчас именно Иран отвлекает внимание и ресурсы США от Украины, а не наоборот. В случае прекращения войны на Украине у США внезапно появится обученная и мотивированная (месть за "шахеды" и т.п.) армия для сухопутного вторжения в Иран – но это будет потом, и ещё попробуй пойми – в какие сроки и на каких условиях.Белоруссия декларирует свою заинтересованность в прекращении конфликта у её границ, но если подходить к делу объективно, то в случае прекращения боевых действий Белоруссия немедленно попадает под раздачу – усилия по раскачке ситуации в стране удвоятся. Впрочем, мы уверены, что в случае продолжения конфликта Белоруссия всё равно будет в него втянута – это один из напрашивающихся сценариев эскалации.Ну и интерес множества других игроков. Вот, например, Израиль – там разные настроения, но скорее он за прекращение украинского конфликта. А вот Колумбия, наверное, будет возражать – количество колумбийских наёмников в ВСУ таково, что её впору считать участником конфликта, хотя где Колумбия, а где Украина… Но это если её кто-то будет слушать.В целом глобальный тренд всё же в сторону мира – в конечном итоге бесконечных войн не бывает. Однако сил, которые хотели бы перемирия прямо сейчас, не так много. Трамп, конечно, очень весом в современной мировой политике, но перевесить всех заинтересованных в продолжении конфликта он не может. Россия, конечно, может пойти ему навстречу, и Зеленскому будет сложно не допустить заключения перемирия (на самом деле всё просто – достаточно выдвинуть России неприемлемые условия, сложность исключительно в том, чтобы делать вид, что Киев заинтересован в приостановке боевых действий), но настолько ли это нужно самой России?Самое же неприятное заключается в том, что глобальных сил, заинтересованных в прекращении украинского конфликта на условиях России, нет вообще. Все сколько-нибудь влиятельные игроки или против удовлетворения хоть каких-то требований России (кроме, может, членства Украины в НАТО и сохранения её безъядерного статуса, хотя и тут найдутся оригиналы), или относятся к этому вопросу безразлично. Конструирование надёжной системы безопасности в Европе интересно только европейцам, но… им оно не интересно.* Экстремистская организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20260710/pochemu-sammit-nato-okazalsya-polnostyu-provalnym-dlya-zelenskogo-chto-proizoshlo-esli-kto-ne-ponyal-1081320759.html
https://ukraina.ru/20260702/dogovor-kotorogo-ne-bylo-i-dogovor-kotoryy-mozhet-byt-o-novykh-obstoyatelstvakh-svo-i-plane-kieva-1080891234.html
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449991_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c1e9d644bdbb6da6f609b0e448ea0eb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, меджлис, вооруженные силы украины, переговоры по украине 2026, мир, война, сво
Мнения, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Меджлис, Вооруженные силы Украины, Переговоры по Украине 2026, мир, война, СВО

Равнодействующая. Кривой путь к миру

17:35 17.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Энтомологи установили, что безмозглые муравьи, когда тащат что-то тяжёлое, свою деятельность никак не координируют. Природа экономна – каждый тянет в свою сторону, но так-то большинство муравьёв всё равно ползут в сторону муравейника, так что вектор равнодействующей силы направлен к нему. Так же и в политике – только муравьи считают себя разумными
В случае с украинским конфликтом общая траектория мировой политики тоже определяется несколькими группами интересов.
Группа, интересы которой представляет Трамп, декларирует необходимость заключения мира в нынешней конфигурации границ. Собственно, Трампу всё равно, будет ли это ЛБС или границы Донбасса. Просто мира по ЛБС достичь проще и быстрее, а ему сейчас из тактических соображений нужно именно это – у него выборы осенью, и перемирие нужно до конца октября.
Мир по Трампу – не мир как таковой, а замороженный конфликт, который можно будет использовать для давления на обе стороны (в основном на Россию, но и на Украину тоже). Конфигурация будет невыгодна обеим сторонам. Украина теряет часть территории, Россия получает рядом с собой до зубов вооружённый, интегрированный в НАТО (не входящий в неё юридически, но при этом имеющий гарантии по 5-й статье) и одержимый идеей реванша плацдарм. При этом Украина, скорее всего, даже войну не прекратит – просто теракты на территории России будут осуществляться "под чужим флагом", а операции в той же Африке существенно расширятся.
Европа и союзные с ней силы в США скорее вообще против даже временного перемирия. В их планах дотянуть конфликт до момента перевооружения – ориентировочно в 2030 году. Без продолжения конфликта проводить перевооружение будет сложнее – мотивация снизится. Воевать с Россией (даже конвенционально) Европа вряд ли собирается – уж очень страшно. А вот истощить её боданием с Украиной и выдвинуть свои требования под угрозой применения военной силы (или дозированного применения в виде блокады Калининградского эксклава) – вполне реально.
Сам по себе конфликт, конечно, проблемы Европе доставляет – ведь оплачивать его приходится ей. Но, с одной стороны, речь идёт о суммах не таких уж и больших на фоне стоимости собственной милитаризации, с другой – конфликт полностью контролируем и, помимо истощения России (и Украины), приносит практическую пользу в виде тестирования вооружения, систем управления, утилизации ненужного имущества и т.п.
Позиция Украины очевидна – Зеленскому прекращение войны не нужно. Продолжение войны означает продолжение его президентских полномочий (хотя вероятность того, что он и после заключения мира так или иначе сможет сохранить пост, ненулевая), продолжение военной и экономической помощи (и, соответственно, "мимоносок" в карманы миндичей), сохранение никак не коррелирующего со значением страны влияния в мире… А того, что страна кончится раньше, чем он, Зеленский не боится – до сих пор ведь не кончилась? Самому же ему тоже ничего не угрожает – эскалация остаётся управляемой, причём управляется она отнюдь не из Кремля.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
10 июля, 13:25
Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понялТема, которая волнует всех тех, кто следит за политикой и украинским кризисом, — это, конечно же, саммит НАТО в Турции и целая серия заявлений Дональда Трампа. Большинство комментаторов восприняло происходящее как окончательную смерть "духа Анкориджа", как полный разворот Соединённых Штатов в сторону Украины. Но, нет, конечно, думаю, это не так.
Впрочем, в теории он, наверное, даже не против мира – на границе 1991 года и с официальным признанием Россией своего поражения – это повысит его авторитет и в стране, и в мире до невероятных высот, и вопросы о его праве пребывать на посту президента Украины (а после смерти Трампа – и императора галактики) возникать уже не будут. Наверное.
Кстати говоря, мы постоянно пишем, что считать позицию Киева ничтожной не стоит – она в глобальных раскладах учитывается и весит много. Во всяком случае, Трамп вынужден с позицией Киева считаться и систематически идёт на уступки "печерскому карлику". Разумеется, не в ущерб своим интересам, но забесплатно в мире ничего не делается.
Страны, которые прямо в конфликте не участвуют, тоже имеют своё мнение.
Турции продолжение украинского конфликта, скорее всего, выгодно – она служит не только дипломатическим, но и экономическим посредником и для России, и для Украины. Правда, развернувшаяся на Чёрном море "война сухогрузов", скорее всего, Анкару расстроила. Следует также отметить, что у Турции усиливается противостояние с Израилем, но, с другой стороны, у неё, вероятно, есть свои планы на Крым и Новороссию (как минимум потому, что потомки крымских татар представляют собой весомую электоральную группу в Турции), где турки имели определённое влияние посредством Меджлиса* – эти факторы, скорее всего, тоже работают в пользу продолжения конфликта (влияние крупных игроков от Ближнего Востока отвлекается, а оба государства, претендующих на территорию Новороссии, ослабляются).
Китаю продолжение конфликта определённо выгодно – он активно торгует с обеими сторонами, в то же время конфликт отвлекает внимание от регионов приоритетного интереса КНР (впрочем, как показывает ситуация в Венесуэле – недостаточно). На настоящий момент обозначен только один момент, совершенно неприемлемый для Китая – применение ядерного оружия. Причём, как легко понять, не потому, что его в принципе применять нельзя, а потому, что это может привести к глобальной эскалации, в которую, безусловно, будет втянут и Китай.
Идеальное положение у Ирана – ему просто наплевать. Украинский конфликт отсрочил проведение американской операции против Ирана, но это было в прошлом. Сейчас именно Иран отвлекает внимание и ресурсы США от Украины, а не наоборот. В случае прекращения войны на Украине у США внезапно появится обученная и мотивированная (месть за "шахеды" и т.п.) армия для сухопутного вторжения в Иран – но это будет потом, и ещё попробуй пойми – в какие сроки и на каких условиях.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
2 июля, 06:30
Договор, которого не было, и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане КиеваЧерез год после встречи в Анкоридже выяснилось, что никакого соглашения не было, только компромиссные предложения США, с которыми согласилась Россия. Что это за предложения, актуальны ли они сегодня, будет ли Трамп им следовать и согласится ли Украина?
Белоруссия декларирует свою заинтересованность в прекращении конфликта у её границ, но если подходить к делу объективно, то в случае прекращения боевых действий Белоруссия немедленно попадает под раздачу – усилия по раскачке ситуации в стране удвоятся. Впрочем, мы уверены, что в случае продолжения конфликта Белоруссия всё равно будет в него втянута – это один из напрашивающихся сценариев эскалации.
Ну и интерес множества других игроков. Вот, например, Израиль – там разные настроения, но скорее он за прекращение украинского конфликта. А вот Колумбия, наверное, будет возражать – количество колумбийских наёмников в ВСУ таково, что её впору считать участником конфликта, хотя где Колумбия, а где Украина… Но это если её кто-то будет слушать.
В целом глобальный тренд всё же в сторону мира – в конечном итоге бесконечных войн не бывает. Однако сил, которые хотели бы перемирия прямо сейчас, не так много. Трамп, конечно, очень весом в современной мировой политике, но перевесить всех заинтересованных в продолжении конфликта он не может. Россия, конечно, может пойти ему навстречу, и Зеленскому будет сложно не допустить заключения перемирия (на самом деле всё просто – достаточно выдвинуть России неприемлемые условия, сложность исключительно в том, чтобы делать вид, что Киев заинтересован в приостановке боевых действий), но настолько ли это нужно самой России?
Самое же неприятное заключается в том, что глобальных сил, заинтересованных в прекращении украинского конфликта на условиях России, нет вообще. Все сколько-нибудь влиятельные игроки или против удовлетворения хоть каких-то требований России (кроме, может, членства Украины в НАТО и сохранения её безъядерного статуса, хотя и тут найдутся оригиналы), или относятся к этому вопросу безразлично. Конструирование надёжной системы безопасности в Европе интересно только европейцам, но… им оно не интересно.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОМеджлисВооруженные силы УкраиныПереговоры по Украине 2026мирвойнаСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:27Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского
18:27ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО
18:11"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин
18:01Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
17:59Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны
17:47Эскалация против сделки
17:35Равнодействующая. Кривой путь к миру
17:30Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО
17:21Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
17:18Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор
16:57Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны
16:40Верховная Рада Украины готовит законопроект, укрепляющий языковую ненависть
16:40Данилов: США боятся проигрыша в Иране — это разрушит их стратегию
16:19"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды
16:14Горловка снова атакована, взрывы в Сумах, Чернигове других городах. Новости СВО
16:10Пентагон переходит к масштабной закупке дешёвых дроно-ракет
16:01Путин на Совбезе обсудил приоритеты, лейборист возглавит кабмин Британии. Новости к 16.00
16:00Оппонент Дарвина. 180 лет Николаю Миклухо-Маклаю
15:41ФСБ пресекла подготовку теракта у памятного знака в Севастополе
15:34ВС РФ формируют плацдарм к северу от Харькова, ВСУ уничтожили супермаркет. Новости СВО
Лента новостейМолния