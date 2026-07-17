https://ukraina.ru/20260717/ukrainskie-yumoristy-kroliki-priznany-ugrozoy-latvii-1081594357.html

Украинские юмористы "Кролики" признаны угрозой Латвии

Украинские юмористы "Кролики" признаны угрозой Латвии - 17.07.2026 Украина.ру

Украинские юмористы "Кролики" признаны угрозой Латвии

Участникам украинского эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу запрещён въезд в Латвию. Об этом 17 июля заявила глава МИД Латвии Байба Браже

2026-07-17T19:04

2026-07-17T19:04

2026-07-17T19:04

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Министр иностранных дел Латвии сообщила о своём решении в соцсети."Я приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц Владимира Моисеенко и Владимира Данильца и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции", - цитирует РИА Новости заявление министра постсоветской прибалтийской республики.Моисеенко и Данилец являются участниками украинского юмористического эстрадного дуэта "Кролики", получившего известность в 1990-х годах и выступавшего в странах СНГ, напомнило российское издание.Также оно отметило, что ранее власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.Ранее издание "Ридус" со ссылкой на Институт стран СНГ сообщало, что за три года в латвийских тюрьмах при невыясненных обстоятельствах погибли по меньшей мере три политзаключённых, чьи дела касались вопросов, связанных с Россией.Журналист и правозащитник Алла Березовская из Латвии регулярно информирует о политически мотивированных преследованиях в Прибалтике. Среди недавно вынесенных приговоров - 5 лет лишения свободы и 2 года пробации получила Светлана Николаева. "За что? За "незаконный сбор сведений" (о сидельцах Рижского централа - !) … для российской разведки (?). СГБ сказала – шпионаж, прокурор ответил – есть! Доказательства? Забудьте! У нас идет гибридная война. Она все спишет…", - сказано в публикации Березовской по делу Николаевой.Евросоюз не признаёт наличия политзаключённых в Прибалтике, признавая наличие таковых в соседней Белоруссии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич* последовательно выступает за освобождение белорусских политзаключенных, наличие которых официальный Минск отрицает, а также поддерживает режим санкций в отношении граждан Союзного государства России и Белоруссии.* ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России по решению Верховного судаБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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