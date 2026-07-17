https://ukraina.ru/20260717/elektrosnabzhenie-sevastopolya-ukhudshilos---gubernator-1081590294.html
Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор
Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор - 17.07.2026 Украина.ру
Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор
Губернатор города-героя Михаил Развожаев заявил об ухудшении ситуации с электричеством в Севастополе. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T17:18
2026-07-17T17:18
2026-07-17T17:18
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"Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", так как мощности в системе сейчас мало", - заявил губернатор.По его словам, сейчас свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.Город стремится к режиму электроснабжения "2 через 6" (2 часа со светом, 6 часов без него).Ранее в новостях: "Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВОБольше новостей дня представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, михаил развожаев, украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, электростанции, коммунальное хозяйство, жкх
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, электростанции, коммунальное хозяйство, ЖКХ
Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор
Губернатор города-героя Михаил Развожаев заявил об ухудшении ситуации с электричеством в Севастополе. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру