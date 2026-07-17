https://ukraina.ru/20260717/elektrosnabzhenie-sevastopolya-ukhudshilos---gubernator-1081590294.html

Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор

Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор - 17.07.2026 Украина.ру

Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор

Губернатор города-героя Михаил Развожаев заявил об ухудшении ситуации с электричеством в Севастополе. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T17:18

2026-07-17T17:18

2026-07-17T17:18

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"Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", так как мощности в системе сейчас мало", - заявил губернатор.По его словам, сейчас свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.Город стремится к режиму электроснабжения "2 через 6" (2 часа со светом, 6 часов без него).Ранее в новостях: "Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВОБольше новостей дня представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, михаил развожаев, украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, электростанции, коммунальное хозяйство, жкх