Кризис старшего возраста. В чем США повторяют судьбу СССР накануне его распада

Избирательная кампания в Америке развивается по более увлекательному сценарию, чем любой сериал. 2 дня подряд общественность наблюдала за судебными процессами, прямо или косвенно связанными с наиболее вероятными кандидатами в президенты США в 2024 году.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049906833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec72dbea33ac2e41f076709d5bfd1f6.jpg.webp

2 октября в Нью-Йорке началось слушание по гражданскому делу о мошенничестве в отношении 45-го президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization. Как утверждает прокурор штата Летиция Джеймс, компания предоставляла недостоверные сведения о стоимости активов - а именно была завышена цена поместья политика во Флориде, его апартаментов в небоскрёбе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф, - чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Адвокаты политика обвинения отрицают, настаивая на том, что стоимость объектов могла измениться со временем по различным причинам.Сам Трамп заявил: "Это имеет отношение к вмешательству в выборы, ясно и просто. Причина, по которой мне предъявили обвинение, заключалась в том, что я баллотировался на выборах".Разбирательства, как ожидается, завершатся в декабре, а поскольку это гражданское дело, оно не предусматривает тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность.И вот самое главное - Верховный суд США в тот же день отклонил иск с требованием запретить Трампу участвовать в президентских выборах-2024, поданный налоговым консультантом из Техаса Джоном Энтони Кастро, который также борется за право стать кандидатом от Республиканской партии. Истец ссылался на 3-й раздел 14-й поправки Конституции США, принятую после Гражданской войны XIX века, запрещающую занимать высокие посты лицам, участвовавшим в восстании или мятеже, либо оказавшим помощь или поддержку повстанцам, утверждая, что Трамп принимал участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, пытаясь помешать утверждению победы Байдена на выборах.Хотя, как показал опрос, проведённый изданием Politico совместно с социологической компанией Morning Consult 23-25 сентября, 51% респондентов поддержали бы отстранение Трампа от предстоящих выборов (они уверены, что бывший президент участвовал в мятеже).Изначально Кастро подал иск в федеральный суд Флориды, но тот был отклонён, и тогда он подал апелляцию в Верховный суд страны, но, как оказалось, тоже безуспешно.Байден vs Трамп 2.0Таким образом, раз 45-му президенту не запрещено участвовать в выборах, есть все шансы увидеть повторение сценария 2020 года – Трамп против Байдена.Именно они остаются неоспоримыми фаворитами внутрипартийной гонки, но восторга среди американского электората этот факт не вызывает: 76% участников опроса университета Monmouth считают Байдена слишком старым для должности президента, о Трампе так же думают 48%"Избиратели не испытывают особого энтузиазма в связи с перспективой того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий. Поддержка Байдена в последние 2 месяца снизилась", - говорится в пресс-релизе авторов исследования.По их словам, Байдена не поддержит 51% избирателей, Трампа- 48%.Причём бывший президент пользуется среди однопартийцев-республиканцев большей поддержкой, чем действующий президент среди демократов.Правда и в стане республиканцев не всё так гладко."Внутри Республиканской партии, имеющей хорошие шансы победить на выборах, есть серьёзный раскол. С одной стороны разместились "рейгановские республиканцы", которые составляют руководство партии и более половины её конгрессменов. Они близки по Украине и вопросам внешней политики к демократам и терпеть не могут Дональда Трампа. К ним относятся экс-вице-президент Пенс, сенаторы Грэм, Коттон, Ромни, глава республиканцев в Сенате Митч Макконел и другие. С другой стороны базовый республиканский электорат, который представляют 3 ведущие кандидата в президенты от этой партии и меньшая часть членов Конгресса, ориентирующихся на Трампа и Десантиса", - отмечает сенатор Алексей Пушков.Трамп со страницы соцсети Truth Social упрекнул своих однопартийцев в том, что они сражаются друг против друга вместо того, чтобы бороться с политическими оппонентами-демократами.В свою очередь представители Демократической партии признались корреспондентам газеты The Wall Street Journal, что сомневаются в победе Байдена на выборах, но альтернативной фигуры нет."Это похоже на то, как если бы ваш дед управлял компанией, и вы понимали, что он уже на том этапе, когда могут пострадать его наследники, если руководство не будет изменено. Но это очень сложно. Как мы убедим дедушку отказаться от должности руководителя?" - сказал бывший мэр города Майами-Бич Филип Левин.Демократы "смирились с мыслью о том, что Байден никуда не уйдёт, а жизнеспособного "плана Б" у них нет", к тому же выход Байдена из президентской гонки может спровоцировать беспорядочные праймериз, пишет The Wall Street Journal.Ни юрист Роберт Кеннеди-младший, ни писательница Марианна Уильямсон, которые также борются за выдвижение в кандидаты от демократов, реальных шансов не имеют, конкуренцию Байдену мог бы составить губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, но он настроен на следующую избирательную кампанию, 2028 года."У нас нет никаких обнадёживающих доказательств. Результаты опросов плохие. Рейтинги одобрения плохие. Мы осведомлены о беспокойстве по поводу возраста президента, а также по поводу вице-президента [Камалы Харрис], если ей придётся возглавить страну", - сказал представитель Национального комитета Демократической партии на условиях анонимности.Сам Байден в интервью порталу ProPublica на вопрос, почему он считает себя лучшим кандидатом на президентских выборах от демократов, ответил: "Я не единственный представитель Демократической партии, который может защитить демократию, но я нахожусь в наилучшей позиции, чтобы обеспечить, чтобы тот парень, который может представлять угрозу для демократии (Трамп – ред.), не стал президентом".Однако по опросам, если бы выборы проходили сейчас, то победу в этом противостоянии одержал бы именно Трамп, пусть и с перевесом всего в 1,2%."Очевидно, что Байден станет кандидатом от демократов. Много споров возникает по поводу его возраста, но он остаётся самым популярным кандидатом среди избирателей. А Трампа любит республиканский электорат. Нет никаких сомнений, что в 2024 году выборы пройдут между Байденом и Трампом", - заявил профессор политологии Массачусетского Дартмутского университета Кеннет Мэннинг.Положение Байдена, помимо всего прочего, осложняет его непутёвый сын Хантер. 3 октября, прямо на следующий день после заседания с участием Трампа, в суде штата Делавэр прошло предварительные слушания по делу Байдена-младшего о незаконном приобретении и хранении оружия, вину свою он не признал, на этом судья отпустил Хантера без назначения залога, но выдвинув ряд условий: заняться поиском работы, предупреждать о планируемых поездках, не хранить и не носить оружие, не употреблять алкоголь и наркотики. Если сына президента признают виновным, то в совокупности ему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф $750 000."Дело вполне может оказать негативное влияние на кампанию президента Джо Байдена. Его рейтинг популярности сейчас чрезвычайно низок, а большинство американцев не любят его, не доверяют ему и не хотят, чтобы он в принципе переизбирался, на это указывают результаты опросов. К тому же расследования вокруг Хантера привлекли пристальное внимание к коррупционной деятельности всей семьи, поскольку Байден-младший выступал в качестве посредника. Ему платили иностранные бизнесмены, которые пытались получить влияние на его отца, используя взятки и прибыльную работу для достижения своих целей", - говорит главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.Причём Хантер проходит сразу по нескольким судебным делам, а ещё, как написала 2 октября британская газета Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов США, его заподозрили в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для выплат проституткам.Советская геронтократия по-американскиЕсли взглянуть на сегодняшний американский истеблишмент, то многие из его представителей знают о мировых событиях периода после окончания Второй Мировой войны не понаслышке, всё это происходило на их глазах. Нынешний состав Сената считается самым возрастным за всю историю страны, средний возраст сенаторов весной 2022-го составлял 64,3 года: Митчу Макконелу - 81 год, республиканец Чарльз Грассли и демократ Патрик Лихи – единственные сенаторы, работавшие ещё в период президентства Джимми Картера (1977—1981 годы), им 90 и 83 соответственно, а неделю назад в возрасте 90 лет скончалась старейшая женщина-сенатор Диана Файнштейн (старше Грассли на 3 месяца), которая в последнее время испытывала серьёзные проблемы с памятью, лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру пришлось несколько раз разговаривать с ней на тему о сложении полномочий, поскольку она просто-напросто забывала об этих беседах сразу после их окончания. А Байден стал самым пожилым президентом США, а был в своё время самым молодым сенатором в истории страны.Американский историк Дэн Лазар сравнивает сложившуюся ситуацию в Штатах с геронтократией в СССР накануне его распада."По сути, Соединённые Штаты оказались в возрастном кризисе, подобном тому, что был в Советском Союзе. Помните, когда Рейган сказал, что не вел переговоры с предшественниками Горбачёва потому, что они помирали (Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко скончались на посту – ред.)? Он был прав. Шутка вызвала тогда много смеха, но сейчас она словно говорит о самих США, где пожилые законодатели держатся слабеющими руками за свои места в Сенате, не говоря уже о растущей дряхлости самого Байдена. После того как супердержава впадает в геронтократию, почему же получается так, что другая супердержава делает ровно то же самое 40 лет спустя? Ответ заключается в политическом тупике - все боятся перемен", - заявил он.Как бы остро ни стояла проблема, изменений в ближайшее время ждать не стоит, уверены эксперты, особенно в период, когда решается вопрос о том, кто станет президентом США.Это, конечно, не может длиться вечно, говорит Лазар, в СССР, напоминает он, "лёд треснул", когда к власти в 1985 году пришёл Михаил Горбачёв, правда, произошло это слишком поздно."Лёд тронется и в Соединённых Штатах, но и результат может быть таким же взрывоопасным", - предупреждает историк.

