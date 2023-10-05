https://ukraina.ru/20231005/1049897663.html

Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине

Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине - 05.10.2023 Украина.ру

Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине

Выборы президента в США не повлияют на ход военных действий на Украине, все события на украинском треке зависят только от успехов России на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко

2023-10-05T06:35

2023-10-05T06:35

2023-10-05T06:35

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выборы

дональд трамп

джо байден

наступление

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В России настолько отвыкли от крупных военных конфликтов, что зачастую в аналитике все прогнозы делаются только только "под выборы" в США. Выборы американского президента не окажут значительного влияния на ход российского наступления на Украине, рассказал профессор.Прошлогодние дебаты вокруг выборов в американский Конгресс показали, что отношение США по отношению к конфликту на Украине не изменилось. То же самое касается и излюбленной темы "возвращения Трампа", добавил эксперт.Кто бы не победил на американских выборах, политика США будет прежней. Потому что со времен экс-президента США Джорджа Буша-старшего Украина стала гарантом развала СССР и разделения стран на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049879465.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, выборы, дональд трамп, джо байден, наступление