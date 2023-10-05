Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине
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Выборы президента в США не повлияют на ход военных действий на Украине, все события на украинском треке зависят только от успехов России на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
В России настолько отвыкли от крупных военных конфликтов, что зачастую в аналитике все прогнозы делаются только только "под выборы" в США. Выборы американского президента не окажут значительного влияния на ход российского наступления на Украине, рассказал профессор.
Прошлогодние дебаты вокруг выборов в американский Конгресс показали, что отношение США по отношению к конфликту на Украине не изменилось. То же самое касается и излюбленной темы "возвращения Трампа", добавил эксперт.
"Чем президентство [экс-президента США Дональда] Трампа отличалось от правления [президента США Джо] Байдена? Не Трамп ли в апреле 2018 года демонстративно пробомбил Сирию вместе с Британией и Францией, несмотря на ее союзный договор с Россией? Не Трамп ли насыщал оружием Украину, готовя ее к войне с Россией?", - подчеркнул Фененко.
Кто бы не победил на американских выборах, политика США будет прежней. Потому что со времен экс-президента США Джорджа Буша-старшего Украина стала гарантом развала СССР и разделения стран на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания.
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