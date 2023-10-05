Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049897663.html
Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине
Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине
Выборы президента в США не повлияют на ход военных действий на Украине, все события на украинском треке зависят только от успехов России на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
2023-10-05T06:35
2023-10-05T06:35
новости
украина
сша
россия
выборы
дональд трамп
джо байден
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dca6b23fe788d42056fb43b5dc8ec44.jpg
В России настолько отвыкли от крупных военных конфликтов, что зачастую в аналитике все прогнозы делаются только только "под выборы" в США. Выборы американского президента не окажут значительного влияния на ход российского наступления на Украине, рассказал профессор.Прошлогодние дебаты вокруг выборов в американский Конгресс показали, что отношение США по отношению к конфликту на Украине не изменилось. То же самое касается и излюбленной темы "возвращения Трампа", добавил эксперт.Кто бы не победил на американских выборах, политика США будет прежней. Потому что со времен экс-президента США Джорджа Буша-старшего Украина стала гарантом развала СССР и разделения стран на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049879465.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52025f849810bbd89e83718769ab9483.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, выборы, дональд трамп, джо байден, наступление
Новости, Украина, США, Россия, выборы, Дональд Трамп, Джо Байден, наступление

Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине

06:35 05.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Выборы президента в США не повлияют на ход военных действий на Украине, все события на украинском треке зависят только от успехов России на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
В России настолько отвыкли от крупных военных конфликтов, что зачастую в аналитике все прогнозы делаются только только "под выборы" в США. Выборы американского президента не окажут значительного влияния на ход российского наступления на Украине, рассказал профессор.
Прошлогодние дебаты вокруг выборов в американский Конгресс показали, что отношение США по отношению к конфликту на Украине не изменилось. То же самое касается и излюбленной темы "возвращения Трампа", добавил эксперт.
"Чем президентство [экс-президента США Дональда] Трампа отличалось от правления [президента США Джо] Байдена? Не Трамп ли в апреле 2018 года демонстративно пробомбил Сирию вместе с Британией и Францией, несмотря на ее союзный договор с Россией? Не Трамп ли насыщал оружием Украину, готовя ее к войне с Россией?", - подчеркнул Фененко.
Кто бы не победил на американских выборах, политика США будет прежней. Потому что со времен экс-президента США Джорджа Буша-старшего Украина стала гарантом развала СССР и разделения стран на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
3 октября, 18:23
Дмитрий Ефимов об обвинении в адрес Буданова и опыте израильской разведкиРоссия нанесла удар по Британии, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова в терроризме. Но для победы в спецоперации (СВО) Москва должна действовать по примеру Израиля. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
 
НовостиУкраинаСШАРоссиявыборыДональд ТрампДжо Байденнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37"Безумие, самоубийство и уничтожение!": французский политик описал план Запада по Украине
06:35Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине
06:16Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
06:15Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну
06:11На последнем издыхании. В каком состоянии входит в холода украинская энергосистема
05:56Пешки в чужой игре: политический эксперт о том, как Запад играет в "смертельные шахматы" со всем миром
05:49На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают
05:49ВКС России поразили 4 пункта ВСУ у Торского и Серебрянки - Минобороны РФ
05:36"Окно возможностей": политический эксперт рассказал, почему Германия решилась обсудить удар по России
05:35Кризис старшего возраста. В чем США повторяют судьбу СССР накануне его распада
05:22"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
05:21Дмитрий Выдрин о заявлении Бербок: В ее фантазиях луганская гвардия уже штурмует Лиссабон
05:10Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN
05:05"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина
05:03Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи
04:38Большой поход за китайской мечтой
04:07Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
04:06"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ
04:05На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат
03:59Трамп потребовал не тратиться на Украину до достижения равенства в платежах с Европой
Лента новостейМолния