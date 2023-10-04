Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ - 04.10.2023 Украина.ру
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Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ
Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ - 04.10.2023 Украина.ру
Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ
США испытывают бюджетные трудности, что может отразиться на способности Вашингтона финансировать нужды Украины не только на поле боя. Об этом 3 октября проинформировала Wall Street Journal .
2023-10-04T20:37
2023-10-04T20:37
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Ссылаясь на украинских чиновников, американское издание отметило ожидание Минфином Украины "потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США". При этом, сказано в публикации, украинский Кабмин имеет бюджетное финансирование на октябрь, однако после ноября ему придётся решать: сокращать расходы, зарплаты или взять кредит.По информации издания, Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платёж в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет надлежащее использование предыдущего транша. В публикации также отмечена угроза для Владимира Зеленского в связи с критикой от парламентских фракций.В сентябре парламент США выдели правительству финансирование лишь под неотложные нужды, исключив запросы Белого дома на поддержку Киева. После этого на неформальном саммите МИД Евросоюза в Киеве рассматривался вопрос о поддержке нынешнего руководства Украины пятью миллиардами евро – рассмотрение было отложено до конца года.На варшавском форуме по безопасности 3 октября представители НАТО и Британии призвали не прекращать военную помощь Украине даже при истощении арсеналов стран-членов альянса. При этом председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в арсеналах стран альянса "теперь видно дно бочки", которое нечем заполнить, так как ВПК стран-членов не спешат с наращиванием производства.
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новости, украина, бюджет, дефицит бюджета, бюджетники, финансы, финансирование, министерство финансов, сша, конгресс сша, президент сша, внешнее управление, финансовая помощь
Новости, Украина, бюджет, дефицит бюджета, бюджетники, финансы, финансирование, Министерство финансов, США, Конгресс США, президент США, внешнее управление, финансовая помощь

Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ

20:37 04.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРаздача еды малоимущим на Украине, голод
Раздача еды малоимущим на Украине, голод - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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США испытывают бюджетные трудности, что может отразиться на способности Вашингтона финансировать нужды Украины не только на поле боя. Об этом 3 октября проинформировала Wall Street Journal .
Ссылаясь на украинских чиновников, американское издание отметило ожидание Минфином Украины "потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США". При этом, сказано в публикации, украинский Кабмин имеет бюджетное финансирование на октябрь, однако после ноября ему придётся решать: сокращать расходы, зарплаты или взять кредит.
По информации издания, Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платёж в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет надлежащее использование предыдущего транша. В публикации также отмечена угроза для Владимира Зеленского в связи с критикой от парламентских фракций.
В сентябре парламент США выдели правительству финансирование лишь под неотложные нужды, исключив запросы Белого дома на поддержку Киева. После этого на неформальном саммите МИД Евросоюза в Киеве рассматривался вопрос о поддержке нынешнего руководства Украины пятью миллиардами евро – рассмотрение было отложено до конца года.
На варшавском форуме по безопасности 3 октября представители НАТО и Британии призвали не прекращать военную помощь Украине даже при истощении арсеналов стран-членов альянса. При этом председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в арсеналах стран альянса "теперь видно дно бочки", которое нечем заполнить, так как ВПК стран-членов не спешат с наращиванием производства.
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
17:03
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"Западу следует всемерно поддержать нынешнее руководство Украины и готовиться к долгой войне с Россией "на истощение". Об этом 3 октября на Варшавском форуме по безопасности заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
 
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20:37Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ
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