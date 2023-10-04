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Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ

Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ - 04.10.2023 Украина.ру

Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ

США испытывают бюджетные трудности, что может отразиться на способности Вашингтона финансировать нужды Украины не только на поле боя. Об этом 3 октября проинформировала Wall Street Journal .

2023-10-04T20:37

2023-10-04T20:37

2023-10-04T20:37

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Ссылаясь на украинских чиновников, американское издание отметило ожидание Минфином Украины "потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США". При этом, сказано в публикации, украинский Кабмин имеет бюджетное финансирование на октябрь, однако после ноября ему придётся решать: сокращать расходы, зарплаты или взять кредит.По информации издания, Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платёж в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет надлежащее использование предыдущего транша. В публикации также отмечена угроза для Владимира Зеленского в связи с критикой от парламентских фракций.В сентябре парламент США выдели правительству финансирование лишь под неотложные нужды, исключив запросы Белого дома на поддержку Киева. После этого на неформальном саммите МИД Евросоюза в Киеве рассматривался вопрос о поддержке нынешнего руководства Украины пятью миллиардами евро – рассмотрение было отложено до конца года.На варшавском форуме по безопасности 3 октября представители НАТО и Британии призвали не прекращать военную помощь Украине даже при истощении арсеналов стран-членов альянса. При этом председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в арсеналах стран альянса "теперь видно дно бочки", которое нечем заполнить, так как ВПК стран-членов не спешат с наращиванием производства.

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