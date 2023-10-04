https://ukraina.ru/20231004/1049903721.html
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов - 04.10.2023 Украина.ру
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новинках в зоне СВО, а также о том, зачем российской армии новый тип бригад
2023-10-04T15:52
2023-10-04T15:52
2023-10-04T15:52
видео
насонов роман
всу
сво
россия
украина
чвк "вагнер"
фронт
разведка
дроны
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00:40 – Обстановка на разных участках фронта; 12:25 – О применении авиабомб с УМПК; 14:55 – О борьбе с FPV-дронами ВСУ; 18:20 –Зачем ВС РФ разведывательно-штурмовые бригады? 22:20 – О том, как Су-57 и Су-35С влияют на ситуацию на фронте; 26:30 – На чём стоит сконцентрироваться ВС РФ?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, насонов роман, всу, сво, россия, украина, чвк "вагнер", фронт, разведка, дроны, рэб, видео
Видео, Насонов Роман, ВСУ, СВО, Россия, Украина, ЧВК "Вагнер", фронт, разведка, дроны, РЭБ
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новинках в зоне СВО, а также о том, зачем российской армии новый тип бригад
00:40 – Обстановка на разных участках фронта;
12:25 – О применении авиабомб с УМПК;
14:55 – О борьбе с FPV-дронами ВСУ;
18:20 –Зачем ВС РФ разведывательно-штурмовые бригады?
22:20 – О том, как Су-57 и Су-35С влияют на ситуацию на фронте;
26:30 – На чём стоит сконцентрироваться ВС РФ?