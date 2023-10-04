Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов - 04.10.2023 Украина.ру
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Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов - 04.10.2023 Украина.ру
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новинках в зоне СВО, а также о том, зачем российской армии новый тип бригад
2023-10-04T15:52
2023-10-04T15:52
видео
насонов роман
всу
сво
россия
украина
чвк "вагнер"
фронт
разведка
дроны
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00:40 – Обстановка на разных участках фронта; 12:25 – О применении авиабомб с УМПК; 14:55 – О борьбе с FPV-дронами ВСУ; 18:20 –Зачем ВС РФ разведывательно-штурмовые бригады? 22:20 – О том, как Су-57 и Су-35С влияют на ситуацию на фронте; 26:30 – На чём стоит сконцентрироваться ВС РФ?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, насонов роман, всу, сво, россия, украина, чвк "вагнер", фронт, разведка, дроны, рэб, видео
Видео, Насонов Роман, ВСУ, СВО, Россия, Украина, ЧВК "Вагнер", фронт, разведка, дроны, РЭБ

Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов

15:52 04.10.2023
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новинках в зоне СВО, а также о том, зачем российской армии новый тип бригад
00:40 – Обстановка на разных участках фронта;
12:25 – О применении авиабомб с УМПК;
14:55 – О борьбе с FPV-дронами ВСУ;
18:20 –Зачем ВС РФ разведывательно-штурмовые бригады?
22:20 – О том, как Су-57 и Су-35С влияют на ситуацию на фронте;
26:30 – На чём стоит сконцентрироваться ВС РФ?
 
ВидеоНасонов РоманВСУСВОРоссияУкраинаЧВК "Вагнер"фронтразведкадроныРЭБ
 
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