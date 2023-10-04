https://ukraina.ru/20231004/1049903721.html

Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов

Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов - 04.10.2023 Украина.ру

Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новинках в зоне СВО, а также о том, зачем российской армии новый тип бригад

2023-10-04T15:52

2023-10-04T15:52

2023-10-04T15:52

видео

насонов роман

всу

сво

россия

украина

чвк "вагнер"

фронт

разведка

дроны

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00:40 – Обстановка на разных участках фронта; 12:25 – О применении авиабомб с УМПК; 14:55 – О борьбе с FPV-дронами ВСУ; 18:20 –Зачем ВС РФ разведывательно-штурмовые бригады? 22:20 – О том, как Су-57 и Су-35С влияют на ситуацию на фронте; 26:30 – На чём стоит сконцентрироваться ВС РФ?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, насонов роман, всу, сво, россия, украина, чвк "вагнер", фронт, разведка, дроны, рэб, видео