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Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ

Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ - 04.10.2023 Украина.ру

Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ

Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили объявлен в розыск по уголовному делу в России. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ

2023-10-04T12:46

2023-10-04T12:46

2023-10-04T12:46

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Точная статья, по которой ведется розыск, не указана.В СМИ отмечают, что Мамулашвили привлечён к уголовной ответственности за вербовку и участие наёмников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.В конце июля Следственный комитет России заочно привлёк к уголовной ответственности более 70 наёмников из числа "Грузинского национального легиона" за участие в боевых действиях на стороне Украины.В рамках расследования уголовного дела к уголовной ответственности также был заочно привлечён гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, более известный как Мамука Мамулашвили.По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.Вооруженное формирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз попадала в интернет. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.

https://ukraina.ru/20230920/1049557886.html

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новости, россия, украина, донбасс, "грузинский легион", мвд, розыск, сво, всу