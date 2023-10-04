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Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ
Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ - 04.10.2023 Украина.ру
Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ
Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили объявлен в розыск по уголовному делу в России. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ
2023-10-04T12:46
2023-10-04T12:46
2023-10-04T12:46
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Точная статья, по которой ведется розыск, не указана.В СМИ отмечают, что Мамулашвили привлечён к уголовной ответственности за вербовку и участие наёмников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.В конце июля Следственный комитет России заочно привлёк к уголовной ответственности более 70 наёмников из числа "Грузинского национального легиона" за участие в боевых действиях на стороне Украины.В рамках расследования уголовного дела к уголовной ответственности также был заочно привлечён гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, более известный как Мамука Мамулашвили.По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.Вооруженное формирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз попадала в интернет. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.
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новости, россия, украина, донбасс, "грузинский легион", мвд, розыск, сво, всу
Новости, Россия, Украина, Донбасс, "Грузинский легион", МВД, розыск, СВО, ВСУ
Главаря "Грузинского легиона" объявили в розыск - МВД РФ
Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили объявлен в розыск по уголовному делу в России. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ
"Мамулашвили Ушанги Зурабович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте МВД.
Точная статья, по которой ведется розыск, не указана.
В СМИ отмечают, что Мамулашвили привлечён к уголовной ответственности за вербовку и участие наёмников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
В конце июля Следственный комитет России заочно привлёк к уголовной ответственности более 70 наёмников из числа "Грузинского национального легиона" за участие в боевых действиях на стороне Украины.
В рамках расследования уголовного дела к уголовной ответственности также был заочно привлечён гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, более известный как Мамука Мамулашвили.
По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.
Вооруженное формирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.
Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз попадала в интернет. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.