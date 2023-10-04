Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос - 04.10.2023 Украина.ру
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Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос
Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос - 04.10.2023 Украина.ру
Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос
Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией Pollste
2023-10-04T10:56
2023-10-04T10:56
польша
украина
беженцы
новости
помощь
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Поляки выступают против предоставления беженцам пособия "500 плюс" (500 злотых или около 110 долларов), которые ежемесячно выплачиваются в Польше на каждого ребенка, и других льгот.В ходе исследования респондентов спрашивали, стоит ли продолжать оказывать финансовую помощь.В результате 36% из них ответили на этот вопрос "определенно нет", 24% — "скорее нет", 18% говорят "скорее да", 8% сказали "определенно да", а 14% ответили, что не знают.При этом поляки признают, что на изменение их отношения к украинцам повлияли заявления представителей польского правительства относительно импорта украинского зерна."Кроме того, у нас растет отвращение к прибывающим иммигрантам по всей Европе", - подчеркивает Кик.Исследование проводилось в сентябре при помощи компьютерного интервью и опроса по телефону. В нем приняли участие более тысячи взрослых граждан Польши.
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польша, украина, беженцы, новости, помощь
Польша, Украина, беженцы, Новости, помощь

Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос

10:56 04.10.2023
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией Pollste
Поляки выступают против предоставления беженцам пособия "500 плюс" (500 злотых или около 110 долларов), которые ежемесячно выплачиваются в Польше на каждого ребенка, и других льгот.
В ходе исследования респондентов спрашивали, стоит ли продолжать оказывать финансовую помощь.
В результате 36% из них ответили на этот вопрос "определенно нет", 24% — "скорее нет", 18% говорят "скорее да", 8% сказали "определенно да", а 14% ответили, что не знают.
"Поляки помогают украинцам, но они все больше за то, чтобы помогать так, чтобы не навредить себе. Мы очень сочувствуем беженцам, но получается, что мы не можем закрывать глаза на собственные интересы", - сказал политолог профессор Казимеж Кик.
При этом поляки признают, что на изменение их отношения к украинцам повлияли заявления представителей польского правительства относительно импорта украинского зерна.
"Кроме того, у нас растет отвращение к прибывающим иммигрантам по всей Европе", - подчеркивает Кик.
Исследование проводилось в сентябре при помощи компьютерного интервью и опроса по телефону. В нем приняли участие более тысячи взрослых граждан Польши.
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