https://ukraina.ru/20231004/1049890951.html

Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос

Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос - 04.10.2023 Украина.ру

Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос

Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией Pollste

2023-10-04T10:56

2023-10-04T10:56

2023-10-04T10:56

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Поляки выступают против предоставления беженцам пособия "500 плюс" (500 злотых или около 110 долларов), которые ежемесячно выплачиваются в Польше на каждого ребенка, и других льгот.В ходе исследования респондентов спрашивали, стоит ли продолжать оказывать финансовую помощь.В результате 36% из них ответили на этот вопрос "определенно нет", 24% — "скорее нет", 18% говорят "скорее да", 8% сказали "определенно да", а 14% ответили, что не знают.При этом поляки признают, что на изменение их отношения к украинцам повлияли заявления представителей польского правительства относительно импорта украинского зерна."Кроме того, у нас растет отвращение к прибывающим иммигрантам по всей Европе", - подчеркивает Кик.Исследование проводилось в сентябре при помощи компьютерного интервью и опроса по телефону. В нем приняли участие более тысячи взрослых граждан Польши.

https://ukraina.ru/20231003/1049869041.html

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польша, украина, беженцы, новости, помощь