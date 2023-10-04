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Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями

Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями - 04.10.2023 Украина.ру

Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) террористическими организациями, передает 4 октября РИА Новости

2023-10-04T09:24

2023-10-04T09:24

2023-10-04T09:24

кирилл буданов

сбу

гур моу

владимир рогов

терроризм

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"Следующим шагом должно стать признание террористическими организациями ГУР и СБУ - с соответствующими последствиями для сотрудников данных служб", - сказал Рогов.По его мнению, принятие такого решения заставит задуматься сотрудников украинских спецслужб о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение "преступных приказов киевского режима".Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС из-за атак дронов на российские регионы.

https://ukraina.ru/20231003/1049863629.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл буданов, сбу, гур моу, владимир рогов, терроризм