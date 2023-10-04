Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) террористическими организациями, передает 4 октября РИА Новости
"Следующим шагом должно стать признание террористическими организациями ГУР и СБУ - с соответствующими последствиями для сотрудников данных служб", - сказал Рогов.
По его мнению, принятие такого решения заставит задуматься сотрудников украинских спецслужб о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение "преступных приказов киевского режима".
Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС из-за атак дронов на российские регионы.
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