Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями - 04.10.2023 Украина.ру
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Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями
Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями - 04.10.2023 Украина.ру
Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) террористическими организациями, передает 4 октября РИА Новости
2023-10-04T09:24
2023-10-04T09:24
кирилл буданов
сбу
гур моу
владимир рогов
терроризм
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"Следующим шагом должно стать признание террористическими организациями ГУР и СБУ - с соответствующими последствиями для сотрудников данных служб", - сказал Рогов.По его мнению, принятие такого решения заставит задуматься сотрудников украинских спецслужб о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение "преступных приказов киевского режима".Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС из-за атак дронов на российские регионы.
https://ukraina.ru/20231003/1049863629.html
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кирилл буданов, сбу, гур моу, владимир рогов, терроризм
Кирилл Буданов, СБУ, ГУР МОУ, Владимир Рогов, терроризм

Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями

09:24 04.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) террористическими организациями, передает 4 октября РИА Новости
"Следующим шагом должно стать признание террористическими организациями ГУР и СБУ - с соответствующими последствиями для сотрудников данных служб", - сказал Рогов.
По его мнению, принятие такого решения заставит задуматься сотрудников украинских спецслужб о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение "преступных приказов киевского режима".
Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС из-за атак дронов на российские регионы.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 18:00
Теракты Буданова, Арестович* в розыске, разногласия Венгрии и ЕС. Итоги 3 октябряСледственный комитет РФ обвинил руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова в терроризме; Военнослужащий ВСУ застрелил двух сослуживцев в Киеве; Еврокомиссия разморозит средства для Венгрии, чтобы продолжить финансирование Киева
 
Кирилл БудановСБУГУР МОУВладимир Роговтерроризм
 
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Заголовок открываемого материала
09:24Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями
09:13Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ
09:01Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild
09:00Десятки уничтоженных дронов, успехи россиян, мир на условиях РФ. Главное на Украине на утро 4 октября
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