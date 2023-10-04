https://ukraina.ru/20231004/1049888776.html

Десятки уничтоженных дронов, успехи россиян, мир на условиях РФ. Главное на Украине на утро 4 октября

Десятки уничтоженных дронов, успехи россиян, мир на условиях РФ. Главное на Украине на утро 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру

Десятки уничтоженных дронов, успехи россиян, мир на условиях РФ. Главное на Украине на утро 4 октября

Украина.ру, 04.10.2023

2023-10-04T09:00

2023-10-04T09:00

2023-10-04T09:27

эксклюзив

хроники

спецоперация

беспилотники

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террористы

атака

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военные

удар

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Российские военные уничтожили десятки беспилотников, пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы. На Украине слышны взрывы, страдают объекты инфраструктуры, пункты управления ВСУ. Союзники Киева могут заставить Украину согласиться на мирное урегулирование на условиях РоссииРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду уничожили 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями."Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - указали в Министерстве обороны России.Также ведомство информировало, что самолеты ВКС РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму."В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - рассказали в министерстве.Украинские войска продолжают обстреливать новые российские регионы: за прошедшие сутки они 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском - девять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Светлодарском - один обстрел из РСЗО. На Волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 104 единицы различных боеприпасов", - говорится в материале представительства.Под огнем украинских войск оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Новолуганское, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка.Ночью националисты выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Также ВСУ обстреляли кассетными снарядами районы Брянской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек. В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются", - указал Богомаз.Успехи российских военныхВ ночь на 4 октября на территории Украины снова звучала воздушная тревога.В том числе сигнал слышали в Полтавской и Сумской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревогу в Полтавской области объявили в 3.36, а в Сумской - в 3.56.Утром, после 6:01, сигнал включили в Харьковской области. До этого он звучал в регионе с полуночи до 00.19, а также с 1.54 до 2.24.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Никопольском районе в результате взрыва.Он написал о взрыве в Мировской сельской территориальной общине Никопольского района, в результате чего "повреждены хозяйственная постройка, линии электропередачи".Кроме прочего, российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре в Артемовском районе ДНР, а также пункт управления дронами."Ударами артиллерии поражены склад боеприпасов в Спорном, пункт управления и связи подразделения ВСУ в Часов Яре, опорный пункт противника в Клещеевке, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Кирово, пикап и пункт временной дислокации украинского подразделения в Ласточкино", - перечислил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, управляемыми авиационными снарядами был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского.Также по его словам, ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки в районе Клещеевки и Андреевки в Артемовском районе ДНР.По словам Астафьева, ударами авиации группировки "Юг" поражены пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе ДНР, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.По мнению оператора беспилотника "Zala" оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Корлус", в целом контрнаступление Вооруженных сил Украины "постепенно затухает"."В начале они (ВСУ - ред.) кидали большие силы: то есть, техника, личный состав. Их было довольно много, они их не жалели. Сейчас глядя на все сверху, можно понять, что у противника заканчиваются средства - это личный состав, в первую очередь, и техника, поскольку с каждым разом, когда они пытаются наступать, заметно, что количество техники уменьшается", - рассказал он.Также он привел пример: в начале контрнаступления группы ВСУ, идущие на штурм, состояли из пяти танков с поддержкой бронемашин и пехоты. Сейчас же это два танка, около трех бронемашин и меньшее количество пехоты."Если сравнивать, как всё происходило в начале лета и сейчас, то можно сделать вывод, что контрнаступление, как и огонь постепенно тухнет", - сказал военнослужащий.Мир на условиях РоссииСоюзники Украины могут заставить Киев согласиться на мирное урегулирование на условиях России, если украинские войска не добьются успехов до следующего года, пишет обозреватель издания Hill.Обозреватель подчеркивает, что во многих западных странах, которые поддерживают Украину, в 2024 пройдут выборы на различных уровнях, поэтому "нет гарантии", что поддержка продолжится так же в следующем году. Кроме того, он отмечает, что отсутствие мотивации у Запада поставлять военную помощь Украине может привести к дальнейшим успехам России.В статье также указывается, что помощь Украине на фоне последних событий находится под угрозой, а также можно наблюдать давление в отношении Киева.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Кроме этого, недавно парламентские выборы состоялись в Словакии. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо, выступающий против военной поддержки Украины.Польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что страна перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается, позднее пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер указал, что Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предсказал ужесточение отношения США к Киеву.По его словам, Соединенные Штаты, которые давали украинской стороне все, сейчас практически полностью сворачивают это направление."Чем ближе будут президентские выборы, тем все более жестко они будут настроены против Украины", — добавил Соскин.Он отметил, что Запад сейчас передает Киеву критически малое количество боеприпасов, из-за этого Вооруженные силы Украины не могут добиться значимых успехов в боях.Кроме того, у украинцев отсутствует готовность к прорыву, добавил экс-советник.Эти факторы вместе с сокращением международной поддержки приводят к тому, что "на фронте все стоит".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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