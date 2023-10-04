Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года - 04.10.2023 Украина.ру
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Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года
Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года - 04.10.2023 Украина.ру
Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года
Украина требует денежной компенсации от Ирана, по вине которого в 2020 году произошла авиакатастрофа. Об этом 4 октября сообщает издание The New Voice of Ukraine
2023-10-04T04:09
2023-10-04T04:09
новости
иран
украина
авиакатастрофа
компенсация
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Речь идёт о крушении Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс Тегеран-Киев. Самолёт был сбит 8 января 2020 года, вскоре после вылета из столицы Ирана.Через четыре дня после катастрофы иранские власти официально признали, что их военные сбили самолёт, ошибочно определив его как враждебную цель. Все 176 пассажиров погибли. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады, 11 украинцев.Спустя три года украинская сторона потребовала возместить ущерб. В МИДе страны отметили, что "координационная группа выражает сожаление по поводу того, что Иран по-прежнему не желает поддерживать украинскую позицию и продолжает игнорировать претензии".На Украине считают, что позиции сторон "слишком далеки друг от друга", чтобы договориться по какому-либо вопросу путём переговоров. Иран настаивает на том, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора системы обороны, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует доступа к расследованию и денежной компенсации.Ранее Тегеран передавал Киеву проект технического отчёта о причинах авиакатастрофы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины крушения.
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новости, иран, украина, авиакатастрофа, компенсация
Новости, Иран, Украина, авиакатастрофа, компенсация

Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года

04:09 04.10.2023
 
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкУкраинский пассажирский самолет потерпел крушение в Иране
Украинский пассажирский самолет потерпел крушение в Иране
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина требует денежной компенсации от Ирана, по вине которого в 2020 году произошла авиакатастрофа. Об этом 4 октября сообщает издание The New Voice of Ukraine
Речь идёт о крушении Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс Тегеран-Киев. Самолёт был сбит 8 января 2020 года, вскоре после вылета из столицы Ирана.
Через четыре дня после катастрофы иранские власти официально признали, что их военные сбили самолёт, ошибочно определив его как враждебную цель. Все 176 пассажиров погибли. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады, 11 украинцев.
Спустя три года украинская сторона потребовала возместить ущерб. В МИДе страны отметили, что "координационная группа выражает сожаление по поводу того, что Иран по-прежнему не желает поддерживать украинскую позицию и продолжает игнорировать претензии".
На Украине считают, что позиции сторон "слишком далеки друг от друга", чтобы договориться по какому-либо вопросу путём переговоров. Иран настаивает на том, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора системы обороны, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует доступа к расследованию и денежной компенсации.
Ранее Тегеран передавал Киеву проект технического отчёта о причинах авиакатастрофы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины крушения.
Украинский пассажирский Boeing/Боинг потерпел крушение в Иране
5 июля, 15:36
Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолетаВеликобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC
 
НовостиИранУкраинаавиакатастрофакомпенсация
 
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Заголовок открываемого материала
04:09Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года
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