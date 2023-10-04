Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года

Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC