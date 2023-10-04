https://ukraina.ru/20231004/1049882055.html

Адмирал Комоедов о том, как Британия и США наводят украинские дроны и чем может ответить РФ

Адмирал Комоедов о том, как Британия и США наводят украинские дроны и чем может ответить РФ - 04.10.2023 Украина.ру

Адмирал Комоедов о том, как Британия и США наводят украинские дроны и чем может ответить РФ

Великобритания и США через спутники наводят подаренные ВСУ морские и воздушные дроны на российские объекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов

2023-10-04T05:40

2023-10-04T05:40

2023-10-04T05:40

новости

черное море

дроны

атаки

великобритания

сша

украина

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Сейчас большую опасность представляют подводные дроны противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у России для этого есть, но они не площадные, а точечные, рассказал адмирал.Когда гитлеровцы применили бесконтактные магнитные мины по Севастополю (в первый период войны, в 1941 году), у СССР не было средств борьбы с ними, добавил военачальник.Поэтому сейчас российскому командованию нужно сделать то же самое — привлечь научное сообщество к тому, чтобы создать эффективное средство для обнаружения подводных дронов из пластика, которые бесшумно плывут на дальние расстояния на электродвигателях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, дроны, атаки, великобритания, сша, украина