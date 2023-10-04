Адмирал Комоедов о том, как Британия и США наводят украинские дроны и чем может ответить РФ
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Великобритания и США через спутники наводят подаренные ВСУ морские и воздушные дроны на российские объекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
Сейчас большую опасность представляют подводные дроны противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у России для этого есть, но они не площадные, а точечные, рассказал адмирал.
Когда гитлеровцы применили бесконтактные магнитные мины по Севастополю (в первый период войны, в 1941 году), у СССР не было средств борьбы с ними, добавил военачальник.
"Тогда в Севастополь прибыла группа учёных под руководством Анатолия Александрова, а позже к ним присоединился физик Игорь Курчатов. Он создал метод противоминной защиты — размагничивание кораблей", - подчеркнул Комоедов.
Поэтому сейчас российскому командованию нужно сделать то же самое — привлечь научное сообщество к тому, чтобы создать эффективное средство для обнаружения подводных дронов из пластика, которые бесшумно плывут на дальние расстояния на электродвигателях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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