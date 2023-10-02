Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы - 02.10.2023 Украина.ру
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Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы
Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы - 02.10.2023 Украина.ру
Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы
Российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как Россия хитро разделается с Британским флотом в Черном море
2023-10-02T16:11
2023-10-02T17:12
интервью
британия
черное море
балтика
флот
турция
монтре
мины
дроны
морские беспилотники
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Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в Черном море для «защиты» коммерческих судов от России. Об этом накануне заявил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью газете The Telegraph.— Владимир Петрович, насколько реальны перспективы, что Британия введёт свой флот в Чёрное море?— Пока говорить рано: через сутки можно будет сказать, это пустые разговоры или серьёзные намерения, после которых начнутся какие-либо маневры Британии.Кроме того, Турция закрыла все проливы для прохода военных кораблей, в том числе наших. [В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор]. Как там могут пройти англичане с учетом этого, пока неясно.— Юридически, с точки зрения международного морского права, Британия имеет право отправить флот в Черное море?— Да, это возможно. Но чужие корабли в соответствии с Конвенцией Монтрё, заключенной в 1936 году, могут находиться в Черном море не более 21 суток и иметь водоизмещение менее 30 тысяч тонн.Если вы помните, американцы ходили там под предлогом визита в Румынию, Болгарию, Грузию — как будто «одной натовской крови».— В каком случае Турция все же может нарушить конвенцию Монтрё?— Вряд ли она будет нарушать принятые соглашения и договоренности в рамках Монтрё. Но турки могут растянуть это на длительный период: один английский корабль зашел-вышел, потом другой пришел. Будет присутствие не Англии как страны, а просто судна.Однако не так-то легко и просто бороздить просторы Черного моря: там везде плавают украинские мины — их даже до Босфора доносит.Поэтому будьте внимательны, англичане. Тарас Бульба говорил: «Я тебя породил, я тебя и убью». Тут немного иначе, но примерно в том же ракурсе: Запад породил Украину, а она мины расставила, которые могут убить европейцев.— Каково сегодня состояние Британского флота? Опасен ли он для наших морских сил?— Я уже говорил в одном из наших интервью, что от Великобритании осталась лишь «Британия» — англичане совсем потеряли свое лицо. Ведь была самая колониальная страна, львица, владычица морей…Конечно, у британцев есть флот, он боеготов в тех пределах, которые страна имеет. Мой личный опыт показывает, что они сильные моряки, воевать умеют, но на море — хамы.Расскажу историю из личного опыта, когда я служил на Балтике: мой корабль стоял в дозоре в районе проливной зоны. Мимо проходил английский корабль. Наши как положено его поприветствовали, отдали воинскую честь, а в ответ лицезрели голые пятые точки двух англичан.Капитан сказал мне, что не знал, как реагировать на это. А у меня возникла дерзкая идея, что надо было это хамство сфотографировать и распечатать с наложенным портретом английской королевы. Чтоб не повадно было.Мне, единственное, никак не удается понять, откуда столько злобы и русофобии в отношении нас со стороны Британии. У нас через царские семьи кровь намешана, в том числе в роду Романовых.Ведь англичане нам в свое время помогли отвоевать Крым! Екатерина II отправила эскадру к полуострову, у которой был длительный переход из Балтики в Чёрное море.Наш линкор «Европа» потерял рулевое управление, и именно англичане предоставили доки, чинили наши корабли и так далее. Впоследствии это судно участвовало в Чесменском сражении, где Россия получила уникальную победу на море.Русский флотоводец Федор Ушаков и британский вице-адмирал Горацио Нельсон сражались на Средиземном море против общего врага — Франции. И положительно друг к другу относились, хоть и хотели превосходства своего флота. Это глубокая история.— Есть ли у Черноморского флота военные возможности сдержать британцев? Мы имеем право топить их корабли?— Любой военный корабль обладает иммунитетом. Любое нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит. Это начало войны.Я думаю, мы будем поступать умнее: будем вести активную разведку; возможно, будем применять силы подавления [атакующих средств противника]. Напомню, что англичане с американцами через космос наводят подаренные украинским силам морские и воздушные дроны на наши объекты.Сейчас есть большая опасность со стороны подводных дронов противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у нас, конечно, есть, но они точечные — не площадные.— Как можно улучшить наши возможности по обнаружению таких аппаратов?— Нужно развивать науку — объявить полную боевую готовность для всех исследователей и учебных. Опять-таки, история не учит, а преподает уроки — а мы плохие ученики.Вспомните, когда гитлеровцы применили бесконтактные магнитные мины по Севастополю (в первый период войны, в 1941 году), у нас не было средств борьбы с ними.Тогда в Севастополь прибыла группа учёных под руководством Анатолия Александрова, а позже к ним присоединился физик Игорь Курчатов. Он создал метод противоминной защиты — размагничивание кораблей.[По некоторым данным, в помощь советским учёным Великобритания командировала своих специалистов, которые уже несколько лет пытались решить ту же проблему].Поэтому сейчас нам нужно сделать то же самое — привлечь российское научное сообщество к тому, чтобы создать эффективное средство для обнаружения подводных дронов из пластика, которые летают на дальние расстояния на электродвигателях — бесшумно, невидимо.Главное, чтобы было выдано целеуказание на оружие: чтобы вражеские ракеты не попадали в наши доки и корабли, по штабу Черноморского флота.
https://ukraina.ru/20221102/1040427284.html
https://ukraina.ru/20231001/1049818643.html
https://ukraina.ru/20230922/1049625965.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, британия, черное море, балтика, флот, турция, монтре, мины, дроны, морские беспилотники, адмирал, наука, черноморский флот, севастополь
Интервью, Британия, Черное море, Балтика, флот, Турция, Монтре, мины, дроны, морские беспилотники, адмирал, наука, Черноморский флот, Севастополь

Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы

16:11 02.10.2023 (обновлено: 17:12 02.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоВладимир Комоедов интервью
Владимир Комоедов интервью - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как Россия хитро разделается с Британским флотом в Черном море
Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в Черном море для «защиты» коммерческих судов от России. Об этом накануне заявил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью газете The Telegraph.
— Владимир Петрович, насколько реальны перспективы, что Британия введёт свой флот в Чёрное море?
— Пока говорить рано: через сутки можно будет сказать, это пустые разговоры или серьёзные намерения, после которых начнутся какие-либо маневры Британии.
Кроме того, Турция закрыла все проливы для прохода военных кораблей, в том числе наших. [В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор]. Как там могут пройти англичане с учетом этого, пока неясно.
— Юридически, с точки зрения международного морского права, Британия имеет право отправить флот в Черное море?
— Да, это возможно. Но чужие корабли в соответствии с Конвенцией Монтрё, заключенной в 1936 году, могут находиться в Черном море не более 21 суток и иметь водоизмещение менее 30 тысяч тонн.
Если вы помните, американцы ходили там под предлогом визита в Румынию, Болгарию, Грузию — как будто «одной натовской крови».
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2 ноября 2022, 13:58
Владимир Комоедов: кто он
— В каком случае Турция все же может нарушить конвенцию Монтрё?
— Вряд ли она будет нарушать принятые соглашения и договоренности в рамках Монтрё. Но турки могут растянуть это на длительный период: один английский корабль зашел-вышел, потом другой пришел. Будет присутствие не Англии как страны, а просто судна.
Однако не так-то легко и просто бороздить просторы Черного моря: там везде плавают украинские мины — их даже до Босфора доносит.
Поэтому будьте внимательны, англичане. Тарас Бульба говорил: «Я тебя породил, я тебя и убью». Тут немного иначе, но примерно в том же ракурсе: Запад породил Украину, а она мины расставила, которые могут убить европейцев.
— Каково сегодня состояние Британского флота? Опасен ли он для наших морских сил?
— Я уже говорил в одном из наших интервью, что от Великобритании осталась лишь «Британия» — англичане совсем потеряли свое лицо. Ведь была самая колониальная страна, львица, владычица морей…
Конечно, у британцев есть флот, он боеготов в тех пределах, которые страна имеет. Мой личный опыт показывает, что они сильные моряки, воевать умеют, но на море — хамы.
Расскажу историю из личного опыта, когда я служил на Балтике: мой корабль стоял в дозоре в районе проливной зоны. Мимо проходил английский корабль. Наши как положено его поприветствовали, отдали воинскую честь, а в ответ лицезрели голые пятые точки двух англичан.
Капитан сказал мне, что не знал, как реагировать на это. А у меня возникла дерзкая идея, что надо было это хамство сфотографировать и распечатать с наложенным портретом английской королевы. Чтоб не повадно было.
Мне, единственное, никак не удается понять, откуда столько злобы и русофобии в отношении нас со стороны Британии. У нас через царские семьи кровь намешана, в том числе в роду Романовых.
Ведь англичане нам в свое время помогли отвоевать Крым! Екатерина II отправила эскадру к полуострову, у которой был длительный переход из Балтики в Чёрное море.
Наш линкор «Европа» потерял рулевое управление, и именно англичане предоставили доки, чинили наши корабли и так далее. Впоследствии это судно участвовало в Чесменском сражении, где Россия получила уникальную победу на море.
Русский флотоводец Федор Ушаков и британский вице-адмирал Горацио Нельсон сражались на Средиземном море против общего врага — Франции. И положительно друг к другу относились, хоть и хотели превосходства своего флота. Это глубокая история.
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— Есть ли у Черноморского флота военные возможности сдержать британцев? Мы имеем право топить их корабли?
— Любой военный корабль обладает иммунитетом. Любое нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит. Это начало войны.
Я думаю, мы будем поступать умнее: будем вести активную разведку; возможно, будем применять силы подавления [атакующих средств противника]. Напомню, что англичане с американцами через космос наводят подаренные украинским силам морские и воздушные дроны на наши объекты.
Сейчас есть большая опасность со стороны подводных дронов противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у нас, конечно, есть, но они точечные — не площадные.
— Как можно улучшить наши возможности по обнаружению таких аппаратов?
— Нужно развивать науку — объявить полную боевую готовность для всех исследователей и учебных. Опять-таки, история не учит, а преподает уроки — а мы плохие ученики.
Вспомните, когда гитлеровцы применили бесконтактные магнитные мины по Севастополю (в первый период войны, в 1941 году), у нас не было средств борьбы с ними.
Тогда в Севастополь прибыла группа учёных под руководством Анатолия Александрова, а позже к ним присоединился физик Игорь Курчатов. Он создал метод противоминной защиты — размагничивание кораблей.
[По некоторым данным, в помощь советским учёным Великобритания командировала своих специалистов, которые уже несколько лет пытались решить ту же проблему].
Поэтому сейчас нам нужно сделать то же самое — привлечь российское научное сообщество к тому, чтобы создать эффективное средство для обнаружения подводных дронов из пластика, которые летают на дальние расстояния на электродвигателях — бесшумно, невидимо.
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Главное, чтобы было выдано целеуказание на оружие: чтобы вражеские ракеты не попадали в наши доки и корабли, по штабу Черноморского флота.
 
ИнтервьюБританияЧерное мореБалтикафлотТурцияМонтреминыдроныморские беспилотникиадмиралнаукаЧерноморский флотСевастополь
 
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