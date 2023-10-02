https://ukraina.ru/20231002/1049846555.html

Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы

Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы - 02.10.2023 Украина.ру

Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы

Российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как Россия хитро разделается с Британским флотом в Черном море

2023-10-02T16:11

2023-10-02T16:11

2023-10-02T17:12

интервью

британия

черное море

балтика

флот

турция

монтре

мины

дроны

морские беспилотники

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Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в Черном море для «защиты» коммерческих судов от России. Об этом накануне заявил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью газете The Telegraph.— Владимир Петрович, насколько реальны перспективы, что Британия введёт свой флот в Чёрное море?— Пока говорить рано: через сутки можно будет сказать, это пустые разговоры или серьёзные намерения, после которых начнутся какие-либо маневры Британии.Кроме того, Турция закрыла все проливы для прохода военных кораблей, в том числе наших. [В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор]. Как там могут пройти англичане с учетом этого, пока неясно.— Юридически, с точки зрения международного морского права, Британия имеет право отправить флот в Черное море?— Да, это возможно. Но чужие корабли в соответствии с Конвенцией Монтрё, заключенной в 1936 году, могут находиться в Черном море не более 21 суток и иметь водоизмещение менее 30 тысяч тонн.Если вы помните, американцы ходили там под предлогом визита в Румынию, Болгарию, Грузию — как будто «одной натовской крови».— В каком случае Турция все же может нарушить конвенцию Монтрё?— Вряд ли она будет нарушать принятые соглашения и договоренности в рамках Монтрё. Но турки могут растянуть это на длительный период: один английский корабль зашел-вышел, потом другой пришел. Будет присутствие не Англии как страны, а просто судна.Однако не так-то легко и просто бороздить просторы Черного моря: там везде плавают украинские мины — их даже до Босфора доносит.Поэтому будьте внимательны, англичане. Тарас Бульба говорил: «Я тебя породил, я тебя и убью». Тут немного иначе, но примерно в том же ракурсе: Запад породил Украину, а она мины расставила, которые могут убить европейцев.— Каково сегодня состояние Британского флота? Опасен ли он для наших морских сил?— Я уже говорил в одном из наших интервью, что от Великобритании осталась лишь «Британия» — англичане совсем потеряли свое лицо. Ведь была самая колониальная страна, львица, владычица морей…Конечно, у британцев есть флот, он боеготов в тех пределах, которые страна имеет. Мой личный опыт показывает, что они сильные моряки, воевать умеют, но на море — хамы.Расскажу историю из личного опыта, когда я служил на Балтике: мой корабль стоял в дозоре в районе проливной зоны. Мимо проходил английский корабль. Наши как положено его поприветствовали, отдали воинскую честь, а в ответ лицезрели голые пятые точки двух англичан.Капитан сказал мне, что не знал, как реагировать на это. А у меня возникла дерзкая идея, что надо было это хамство сфотографировать и распечатать с наложенным портретом английской королевы. Чтоб не повадно было.Мне, единственное, никак не удается понять, откуда столько злобы и русофобии в отношении нас со стороны Британии. У нас через царские семьи кровь намешана, в том числе в роду Романовых.Ведь англичане нам в свое время помогли отвоевать Крым! Екатерина II отправила эскадру к полуострову, у которой был длительный переход из Балтики в Чёрное море.Наш линкор «Европа» потерял рулевое управление, и именно англичане предоставили доки, чинили наши корабли и так далее. Впоследствии это судно участвовало в Чесменском сражении, где Россия получила уникальную победу на море.Русский флотоводец Федор Ушаков и британский вице-адмирал Горацио Нельсон сражались на Средиземном море против общего врага — Франции. И положительно друг к другу относились, хоть и хотели превосходства своего флота. Это глубокая история.— Есть ли у Черноморского флота военные возможности сдержать британцев? Мы имеем право топить их корабли?— Любой военный корабль обладает иммунитетом. Любое нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит. Это начало войны.Я думаю, мы будем поступать умнее: будем вести активную разведку; возможно, будем применять силы подавления [атакующих средств противника]. Напомню, что англичане с американцами через космос наводят подаренные украинским силам морские и воздушные дроны на наши объекты.Сейчас есть большая опасность со стороны подводных дронов противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у нас, конечно, есть, но они точечные — не площадные.— Как можно улучшить наши возможности по обнаружению таких аппаратов?— Нужно развивать науку — объявить полную боевую готовность для всех исследователей и учебных. Опять-таки, история не учит, а преподает уроки — а мы плохие ученики.Вспомните, когда гитлеровцы применили бесконтактные магнитные мины по Севастополю (в первый период войны, в 1941 году), у нас не было средств борьбы с ними.Тогда в Севастополь прибыла группа учёных под руководством Анатолия Александрова, а позже к ним присоединился физик Игорь Курчатов. Он создал метод противоминной защиты — размагничивание кораблей.[По некоторым данным, в помощь советским учёным Великобритания командировала своих специалистов, которые уже несколько лет пытались решить ту же проблему].Поэтому сейчас нам нужно сделать то же самое — привлечь российское научное сообщество к тому, чтобы создать эффективное средство для обнаружения подводных дронов из пластика, которые летают на дальние расстояния на электродвигателях — бесшумно, невидимо.Главное, чтобы было выдано целеуказание на оружие: чтобы вражеские ракеты не попадали в наши доки и корабли, по штабу Черноморского флота.

https://ukraina.ru/20221102/1040427284.html

https://ukraina.ru/20231001/1049818643.html

https://ukraina.ru/20230922/1049625965.html

монтре

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, британия, черное море, балтика, флот, турция, монтре, мины, дроны, морские беспилотники, адмирал, наука, черноморский флот, севастополь