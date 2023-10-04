Казаков раскрыл, куда направят главный удар ВСУ и где ВС РФ построили новую линию обороны - 04.10.2023 Украина.ру
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Казаков раскрыл, куда направят главный удар ВСУ и где ВС РФ построили новую линию обороны
Казаков раскрыл, куда направят главный удар ВСУ и где ВС РФ построили новую линию обороны - 04.10.2023 Украина.ру
Казаков раскрыл, куда направят главный удар ВСУ и где ВС РФ построили новую линию обороны
Украинское командование планирует третья волну "контрнаступа" и концентрирует силы на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-10-04T12:05
2023-10-04T12:05
новости
сво
украина
вс рф
всу
наступление
токмак
работино
запорожье
оборона
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До недавнего времени в динамике наступления ВСУ было два основных направления: первое – южное, второе – это Артёмовск, чем были недовольны американские кураторы, рассказал экс-советник главы ДНР.На самом деле, по учебнику ВСУ все делали правильно, это был второстепенный удар. И на южное направление они сначала наступали вот так, что у них не было направления главного удара, добавил Казаков.И сейчас ВСУ выбрали направление главного удара, это Работино-Вербное, сюда они перебрасывают дополнительные части. Это и есть третья волна "контрнаступа" и сейчас они концентрируют силы на данном направлении, отметил Казаков.При этом очевидно, что украинские войска не смогут взять Токмак. ВС РФ уже выстроили ещё одну линию обороны за той, об которую они убиваются, а также вокруг самого города, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049838928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, украина, вс рф, всу, наступление, токмак, работино, запорожье, оборона
Новости, СВО, Украина, ВС РФ, ВСУ, наступление, Токмак, Работино, Запорожье, Оборона

Казаков раскрыл, куда направят главный удар ВСУ и где ВС РФ построили новую линию обороны

12:05 04.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинское командование планирует третья волну "контрнаступа" и концентрирует силы на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
До недавнего времени в динамике наступления ВСУ было два основных направления: первое – южное, второе – это Артёмовск, чем были недовольны американские кураторы, рассказал экс-советник главы ДНР.
На самом деле, по учебнику ВСУ все делали правильно, это был второстепенный удар. И на южное направление они сначала наступали вот так, что у них не было направления главного удара, добавил Казаков.
"И это тоже было неглупо, потому что они должны были понять, что у нас на земле. Вот когда они поняли, что у нас на земле всё хорошо, они три месяца самоубивались об нашу оборону", - подчеркнул советник.
И сейчас ВСУ выбрали направление главного удара, это Работино-Вербное, сюда они перебрасывают дополнительные части. Это и есть третья волна "контрнаступа" и сейчас они концентрируют силы на данном направлении, отметил Казаков.
При этом очевидно, что украинские войска не смогут взять Токмак. ВС РФ уже выстроили ещё одну линию обороны за той, об которую они убиваются, а также вокруг самого города, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 06:21
Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на КупянскПосле того, как Россия уничтожит все переправы противника через Оскол, она должна начать наступление под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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