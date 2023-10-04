Казаков раскрыл, куда направят главный удар ВСУ и где ВС РФ построили новую линию обороны

Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск

После того, как Россия уничтожит все переправы противника через Оскол, она должна начать наступление под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин