https://ukraina.ru/20231003/1049883305.html

Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"

Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение" - 03.10.2023 Украина.ру

Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"

Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.

2023-10-03T20:39

2023-10-03T20:39

2023-10-03T20:39

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"Я представлял нашу часть Европы вместе с президентом Румынии", - сообщил Дуда.По словам польского лидера, он заявил в ходе переговоров, что "мы одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине"."Президент Байден подчеркнул наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что в таких ситуациях мы можем быть уверены в поддержке НАТО", - сообщил Дуда.Также сегодня пресс-секретарь польского правительства и глава МИД Польши заявили о "спаде" уровня отношений с Киевом по вине украинской стороны. До этого Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину при сохранении транзита, а также отказалась участвовать в организованных Владимиром Зеленским мероприятиях.

https://ukraina.ru/20231003/1049882893.html

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новости, дуда, украина, военная помощь, сша, ес, джо байден, владимир зеленский, нато, украина-нато