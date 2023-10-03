Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение" - 03.10.2023 Украина.ру
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Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"
Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение" - 03.10.2023 Украина.ру
Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"
Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.
2023-10-03T20:39
2023-10-03T20:39
новости
дуда
украина
военная помощь
сша
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джо байден
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"Я представлял нашу часть Европы вместе с президентом Румынии", - сообщил Дуда.По словам польского лидера, он заявил в ходе переговоров, что "мы одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине"."Президент Байден подчеркнул наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что в таких ситуациях мы можем быть уверены в поддержке НАТО", - сообщил Дуда.Также сегодня пресс-секретарь польского правительства и глава МИД Польши заявили о "спаде" уровня отношений с Киевом по вине украинской стороны. До этого Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину при сохранении транзита, а также отказалась участвовать в организованных Владимиром Зеленским мероприятиях.
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новости, дуда, украина, военная помощь, сша, ес, джо байден, владимир зеленский, нато, украина-нато
Новости, Дуда, Украина, военная помощь, США, ЕС, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Украина-НАТО

Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"

20:39 03.10.2023
 
© YouTube / скриншотПрезидент Польши Анджей Дуда на "Крымской платформе" в Киеве
Президент Польши Анджей Дуда на Крымской платформе в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© YouTube / скриншот
Читать в
Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.
"Я представлял нашу часть Европы вместе с президентом Румынии", - сообщил Дуда.
По словам польского лидера, он заявил в ходе переговоров, что "мы одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине".
"Президент Байден подчеркнул наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что в таких ситуациях мы можем быть уверены в поддержке НАТО", - сообщил Дуда.
Также сегодня пресс-секретарь польского правительства и глава МИД Польши заявили о "спаде" уровня отношений с Киевом по вине украинской стороны. До этого Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину при сохранении транзита, а также отказалась участвовать в организованных Владимиром Зеленским мероприятиях.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
19:32
МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕСЗападные политики ещё не в состоянии понять ответственности за свои действия – в том числе и в отношении развязанного на Украине конфликта, и как "мир за пределами Европы очень ждёт окончания этой войны". Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
 
НовостиДудаУкраинавоенная помощьСШАЕСДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОУкраина-НАТО
 
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