Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"
Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.
"Я представлял нашу часть Европы вместе с президентом Румынии", - сообщил Дуда.
По словам польского лидера, он заявил в ходе переговоров, что "мы одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине".
"Президент Байден подчеркнул наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что в таких ситуациях мы можем быть уверены в поддержке НАТО", - сообщил Дуда.
Также сегодня пресс-секретарь польского правительства и глава МИД Польши заявили о "спаде" уровня отношений с Киевом по вине украинской стороны. До этого Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину при сохранении транзита, а также отказалась участвовать в организованных Владимиром Зеленским мероприятиях.
19:32МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕСЗападные политики ещё не в состоянии понять ответственности за свои действия – в том числе и в отношении развязанного на Украине конфликта, и как "мир за пределами Европы очень ждёт окончания этой войны". Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.