Польша видит отношения с Украиной "сложными" - Мюллер - 03.10.2023 Украина.ру
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Польша видит отношения с Украиной "сложными" - Мюллер
Польша видит отношения с Украиной "сложными" - Мюллер - 03.10.2023 Украина.ру
Польша видит отношения с Украиной "сложными" - Мюллер
В ближайшие месяцы отношения Варшавы и Киева могут быть "сложными". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюлер
2023-10-03T15:20
2023-10-03T15:20
новости
польша
украина
зерновой конфликт
ес
украина-ес
соглашение с ес
петр мюллер
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"Мы представляем польское правительство, а не украинское", - сказал официальный представитель правительства Польши.Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на зерно, сообщат РИА Новости. Оценивая их перспективы в свете конфликта вокруг поставок украинской сельхозпродукции на польский рынок, пресс-секретарь сказал: "Не замораживание отношений, но мы прекрасно знаем, что у Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, и мы не сможем, не хотим, оправдать эти ожидания со стороны Украины".После того, как Еврокомиссия сняла с 15 сентября эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции в ЕС, власти Польши и пяти стран союза заявили о сохранении национальных ограничений. Кабмин Украины пожаловался на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО, а Владимир Зеленский 19 сентября с трибуны Генассамблеи ООН обвинил эти страны ЕС в подыгрывании Владимиру Путину, что польские политики восприняли как оскорбление.Польские чиновники и компании проигнорировали недавние мероприятия в Киеве. Они не прибыли на международную выставку вооружений 29 сентября и неформальную встречу глав МИД ЕС 2 октября.
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новости, польша, украина, зерновой конфликт, ес, украина-ес, соглашение с ес, петр мюллер
Новости, Польша, Украина, зерновой конфликт, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, Петр Мюллер

Польша видит отношения с Украиной "сложными" - Мюллер

15:20 03.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В ближайшие месяцы отношения Варшавы и Киева могут быть "сложными". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюлер
"Мы представляем польское правительство, а не украинское", - сказал официальный представитель правительства Польши.
Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на зерно, сообщат РИА Новости. Оценивая их перспективы в свете конфликта вокруг поставок украинской сельхозпродукции на польский рынок, пресс-секретарь сказал: "Не замораживание отношений, но мы прекрасно знаем, что у Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, и мы не сможем, не хотим, оправдать эти ожидания со стороны Украины".
После того, как Еврокомиссия сняла с 15 сентября эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции в ЕС, власти Польши и пяти стран союза заявили о сохранении национальных ограничений. Кабмин Украины пожаловался на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО, а Владимир Зеленский 19 сентября с трибуны Генассамблеи ООН обвинил эти страны ЕС в подыгрывании Владимиру Путину, что польские политики восприняли как оскорбление.
Польские чиновники и компании проигнорировали недавние мероприятия в Киеве. Они не прибыли на международную выставку вооружений 29 сентября и неформальную встречу глав МИД ЕС 2 октября.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Вчера, 18:56
Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиямиПо итогам состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД Евросоюза не выработано решение о финансовой помощи украинскому руководству. Об этом на брифинге в столице Украины заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
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