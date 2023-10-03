https://ukraina.ru/20231003/1049865988.html

В Киеве пьяный боевик расстрелял двух сослуживцев

В Киеве пьяный боевик расстрелял двух сослуживцев - 03.10.2023 Украина.ру

В Киеве пьяный боевик расстрелял двух сослуживцев

Мужчина попытался скрыться, но его вскоре задержали. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

2023-10-03T13:33

2023-10-03T13:33

2023-10-03T13:33

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В ночь на 3 октября в центре Киева военнослужащий, находясь в алкогольном опьянении, застрелил двух товарищей по службе и скрылся с места преступления."Около 01:30 на улице Лаврская, между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных", - сообщили СМИ.Пострадавшие скончались на месте происшествия. Кирияченко попытался скрыться, но через два часа был задержан. По данному факту открыто уголовное дело. Кирияченко грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее за убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок. 28-летний украинский пограничник находился на боевой позиции "АзовИнтекс". По приказу командира он расстрелял четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали, что в автомобилях находятся гражданские лица. Трое мирных жителей погибли, еще трое спаслись.

https://ukraina.ru/20231002/1049830515.html

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новости, всу, киев, расстрел, украина