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Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру
Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру - 03.10.2023 Украина.ру
Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру
810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и её подвиги часто мелькают в новостных сводках с самого начала СВО
2023-10-03T13:10
2023-10-03T13:10
2023-10-03T13:10
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Боевой путь бригада начала с Мариуполя и за время спецоперации сменила не один театр боевых действий. Нам удалось пообщаться с главными героями бригады – рядовыми морскими пехотинцами. Они рассказывают о настоящих подвигах и героизме, без лишнего и наносного пафоса. Отдельно отметим, что за отвагу и мужество проявленные в ходе ведения боевых действий, указом президента РФ 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота награждена Орденом Ушакова.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, сво, россия, черноморский флот, мариуполь, морпехи, видео
Новости, Видео, СВО, Россия, Черноморский флот, Мариуполь, морпехи
Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру
810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и её подвиги часто мелькают в новостных сводках с самого начала СВО
Боевой путь бригада начала с Мариуполя и за время спецоперации сменила не один театр боевых действий.
Нам удалось пообщаться с главными героями бригады – рядовыми морскими пехотинцами. Они рассказывают о настоящих подвигах и героизме, без лишнего и наносного пафоса.
Отдельно отметим, что за отвагу и мужество проявленные в ходе ведения боевых действий, указом президента РФ 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота награждена Орденом Ушакова.