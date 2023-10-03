https://ukraina.ru/20231003/1049865138.html

Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру

Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру - 03.10.2023 Украина.ру

Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и её подвиги часто мелькают в новостных сводках с самого начала СВО

2023-10-03T13:10

2023-10-03T13:10

2023-10-03T13:10

новости

видео

сво

россия

черноморский флот

мариуполь

морпехи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049865011_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa7b8d03bbe78200d81ba87f9d63317.jpg

Боевой путь бригада начала с Мариуполя и за время спецоперации сменила не один театр боевых действий. Нам удалось пообщаться с главными героями бригады – рядовыми морскими пехотинцами. Они рассказывают о настоящих подвигах и героизме, без лишнего и наносного пафоса. Отдельно отметим, что за отвагу и мужество проявленные в ходе ведения боевых действий, указом президента РФ 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота награждена Орденом Ушакова.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, сво, россия, черноморский флот, мариуполь, морпехи, видео