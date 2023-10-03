Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру - 03.10.2023 Украина.ру
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Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру
Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру - 03.10.2023 Украина.ру
Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру
810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и её подвиги часто мелькают в новостных сводках с самого начала СВО
2023-10-03T13:10
2023-10-03T13:10
новости
видео
сво
россия
черноморский флот
мариуполь
морпехи
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Боевой путь бригада начала с Мариуполя и за время спецоперации сменила не один театр боевых действий. Нам удалось пообщаться с главными героями бригады – рядовыми морскими пехотинцами. Они рассказывают о настоящих подвигах и героизме, без лишнего и наносного пафоса. Отдельно отметим, что за отвагу и мужество проявленные в ходе ведения боевых действий, указом президента РФ 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота награждена Орденом Ушакова.
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новости, видео, сво, россия, черноморский флот, мариуполь, морпехи, видео
Новости, Видео, СВО, Россия, Черноморский флот, Мариуполь, морпехи

Подвиги обычных героев: что делают российские морпехи-черноморцы на фронте. Эксклюзив Украина.ру

13:10 03.10.2023
 
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810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и её подвиги часто мелькают в новостных сводках с самого начала СВО
Боевой путь бригада начала с Мариуполя и за время спецоперации сменила не один театр боевых действий.
Нам удалось пообщаться с главными героями бригады – рядовыми морскими пехотинцами. Они рассказывают о настоящих подвигах и героизме, без лишнего и наносного пафоса.
Отдельно отметим, что за отвагу и мужество проявленные в ходе ведения боевых действий, указом президента РФ 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота награждена Орденом Ушакова.
 
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