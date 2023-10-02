"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление. Таким мнением поделился с журналистами 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект бюджета без помощи Украине
"Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность", - сказал Песков.
Он также анонсировал рост усталости в мире от абсурдного спонсирования киевского режима.
"Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий", - сказал официальный представитель Кремля.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Сам Байден ранее заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
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