"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным - 02.10.2023 Украина.ру
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"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным
"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным - 02.10.2023 Украина.ру
"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным
Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление. Таким мнением поделился с журналистами 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект бюджета без помощи Украине
2023-10-02T14:33
2023-10-02T14:33
сша
зарубежье
дмитрий песков
новости
украина
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"Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность", - сказал Песков. Он также анонсировал рост усталости в мире от абсурдного спонсирования киевского режима.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
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сша, зарубежье, дмитрий песков, новости, украина
США, Зарубежье, Дмитрий Песков, Новости, Украина

"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным

14:33 02.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление. Таким мнением поделился с журналистами 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект бюджета без помощи Украине
"Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность", - сказал Песков.
Он также анонсировал рост усталости в мире от абсурдного спонсирования киевского режима.
"Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий", - сказал официальный представитель Кремля.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Сам Байден ранее заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
08:25
Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик СШАОтставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены и это позволяет России выбрать подходящий для нее способ решения конфликта на Украине
 
СШАЗарубежьеДмитрий ПесковНовостиУкраина
 
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