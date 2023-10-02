https://ukraina.ru/20231002/1049842377.html

"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным

"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным - 02.10.2023 Украина.ру

"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным

Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление. Таким мнением поделился с журналистами 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект бюджета без помощи Украине

2023-10-02T14:33

2023-10-02T14:33

2023-10-02T14:33

сша

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дмитрий песков

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"Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность", - сказал Песков. Он также анонсировал рост усталости в мире от абсурдного спонсирования киевского режима.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.

https://ukraina.ru/20231002/1049831052.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, дмитрий песков, новости, украина