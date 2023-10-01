Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов" - 01.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20231001/1049813145.html
Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов" - 01.10.2023 Украина.ру
Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
РЭБ…как много в этой аббревиатуре слилось для фронта, над которым вьются десятки, а то и сотни дронов! О новых подходах в работе службы РЭБ, "кулибиных" в погонах, борьбе за небо, а также о том, как защитить танк от дронов всего за 45 тыс рублей рассказал офицер службы РЭБ 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Киргиз".
2023-10-01T07:00
2023-10-01T07:00
интервью
спецоперация
оружие спецоперации
чем воюют на украине
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049813827_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_973fa62c450621686d192f32662969ca.jpg.webp
- Какие задачи вы выполняете в бригаде?- Занимаюсь разработкой и развитием службы РЭБ, борьбой с БПЛА. Глушилки делаем, модернизируем, усиливаем.- Это когда у противника появляется новый дрон, который нужно научиться сажать?- Дрон посадить – не проблема. Причем любой. Противник достался неглупый, но и мы, как говорится, не пальцем сделаны. Частоту меняем и все. Просто-напросто частоты уводишь в сторону. Главное – узнать спектр частот, на которых работает дрон-камикадзе. Вот и все.- Мы много говорим о военных и гражданских решениях, и неминуемо приходим к выводу, что военные решения слишком громоздки.- На этой войне главное – мобильность, а потому все должно быть легким и компактным, чтобы можно было очень быстро переместить с одной точки на другую. -Я к тому, что не раз слышал от военнослужащих, что наши средства РЭБ мощные, но энергозатратные, не очень-то мобильные, но зато заметные для противника.- Я чуть-чуть не соглашусь с вами. То, что энергоемкие – да. Мощные – нет. То, что делаем мы, куда мощнее. Плюс – мобильное. Для этого, правда, необходимы запчасти, комплектующие.- У вас они есть?- Периодически нам оказывают гуманитарную помощь, снабжают. Не жалуемся.- Я понимаю, что у вас профильное образование, но как все это работает? Обслуживать оборудование – одно дело, дорабатывать – совсем другое. Есть какая-то профильная литература, с которой вы работаете?- Есть учебники, написанные специалистами. Это база. От них мы отталкиваемся в своей работе. Плюс – методом проб и ошибок. Используем ту или иную деталь, проводим испытания. Как-то так и работаем.- Много интересного наработали?- В основном у меня модернизация, усиление. Моя задача – сделать устройство более мобильным и компактным, сократив энергозатраты, чтобы запаса энергии хватало на большее количество часов.- Вы говорите, что посадить дрон – не проблема, но вот мы на Артемовско-Соледарском направлении и здесь украинские дроны летают. Что мешает закрыть для них небо?- Если небо совсем закрыть, то и наши дроны летать не будут. Тотальная защита – это хорошо, но своим ведь тоже нужно летать. Эдак мы и свои, и чужие посадим.- То есть до системы распознавания своих и чужих мы пока не дошли?- Нет. Обыкновенные дроны-камикадзе и дроны-разведчики на одних и тех же частотах работают. Наши оппоненты пытаются эти частоты менять, но мы ведь тоже неглупые и работаем над этим. Мы это фиксируем и перестраиваемся на их актуальные частоты.- Если уж заговорили о доработке штатных средств, то можно ли усилить противодронное ружье "Гарпия"? Ребята жалуются, что мощности ему не хватает.- С "Гарпиями" я сталкивался и само ружье очень даже хорошее. Вот именно комплектующие его, да. Только вот антенны там слабоваты и мощности уходят в никуда. Если докрутить и модернизировать антенну, то на 1500, а то и на 1800 метров "Гарпия" будет добивать. Вот где-то в этих пределах.- Выходит, что потенциал изделия не раскрыт? А вы делитесь этой информацией с другими подразделениями?- Понятное дело, что делимся. Вот периодически имею дело с ребятами из спецназа, которые живо интересуются темой. Это ведь штурмовые отряды, которым не нравится, что вражеские "птички" на них боеприпасы сбрасывают. Работаем с ними, делимся опытом, проводим испытания.- И каковы результаты?- Пока более или менее нормально. Но тут есть один важный момент. Когда мы докручиваем свое, они же тоже модифицируют свои БПЛА. То есть, усиливают антенны, меняют частоты, работают над дальностью полета, добавляют аккумуляторы, блоки припаивают.- То есть эдакая гонка вооружений идет не только на уровне государств, но и на уровне подразделений?- Так точно! В первую очередь, это именно война интеллектов. То же, что происходит в цифровой сфере – толковые люди пишут более совершенные программы.- Тренд этого военного сезона – ФПВ-дроны. Они есть у нас, но есть и у противника. А контрмеры у нас имеются?- Конечно имеются. Те же "Купола". Модернизируем антенны, усиливаем блоки, и машинка бьет дальше. Нормально работает. Все, что надо, сажает.- Есть мнение, что этот конфликт технологий требует большого количества технических специалистов на фронте. Насколько оно справедливо?- Вот тут я согласен, поскольку специалистов действительно не хватает. Но есть и другая сторона вопроса, поскольку в армии хватает башковитых ребят, которые просто не дают о себе знать. А узнаешь человека поближе и выясняется, что он не только разбирается в вопросе, но и чем-то полезным твою работу может дополнить.Одна ведь голова – хорошо, а три – лучше. Идей у нас много, задумок – не меньше. Прежде, чем принять то или иное решение, я стараюсь посоветоваться с двумя-тремя грамотными людьми, услышать их мнения. Дальше – испытания. Если все хорошо, то можно работать.- А среди мобилизованных или добровольцев такие люди находятся? Случается так, что человек пришел в штурмовики, но квалификация у него такая, что вместо автомата дали паяльник?- Бывает и регулярно! Мы стараемся находить таких людей и забирать к себе, чтобы использовать их максимально эффективно. Задач-то у нас предостаточно – хватит на всех. Очень в России много умных и образованных людей. Среди мобилизованных – в том числе. Наша задача – найти их, чтобы вносили свою лепту в общее дело.- Всюду, где я бываю, офицеры хвастаются своими "Кулибиными", которые что-то да разрабатывают для общей пользы. Складывается впечатление, что этот конфликт тащит живая русская мысль. Многому мы научились за эти полтора года?- Если сравнивать с тем, что было в начале, то мы проделали долгий путь. Очень-очень далеко продвинулись. Это действительно серьезный шаг вперед. Начиная со средств управления и заканчивая службой РЭБ.- С чем это можно сравнить?- Хм…сто лет назад изобрели лампочку, а несколько позже – телевизор. А сейчас у нас компьютеры, искусственный интеллект и пошло-поехало. Все роботизированное, все становится умнее. Все маленькое, компактное, легкое.- То есть прогресс в ходе СВО двигался именно в этом направлении?- Все так, да. Плюс – прогресс был направлен на то, чтобы быстрее выполнять задачи. В чем минус крупногабаритной аппаратуры? Любые манипуляции с ней отнимают массу времени. А тут все маленькое. Принес в то или иное место, включил и оно уже работает.- А еще крупногабаритное почти всегда значительно дороже…- С уверенностью могу говорить только о службе РЭБ, но вот результаты крайних испытаний дали мне интересную картину. Я все посчитал и вышло, что полностью обезопасить танк или БТР от ФПВ-дронов, чтобы не дать им подлететь ближе, чем на 400–500 метров, нужно 45 тысяч рублей. Это вся начинка: блоки, радиаторы, антенны. Все-все-все. На выходе получаем маленькую коробочку, которая действительно работает.- Если учесть стоимость танка, то это вообще копейки…- Да один выстрел из танка обойдется дороже, чем эта штучка. Но железки – это железки, а в танке ведь сидит экипаж. Жизнь человека стоит несоизмеримо дороже.- Насколько ФПВ-дрон угрожает танку?- На ФПВ-дрон цепляют противотанковую гранату, он подлетает и подрывается. А мы работаем над тем, чтобы не вычисляли, где наша техника прячется, и не подлетали. По-моему, неплохо справляемся.- Верно ли я понимаю, что имея ресурс, мы за очень скромную сумму теоретически можем прикрыть всю бронетехнику от вражеских БПЛА?- Да. Только не в теории, а практически можем. Но есть нюанс. Прикрыть мы можем, но не навсегда. Рано или поздно противник станет использовать другие БЛА, которые на других частотах летают. То есть работа наша на этом не закончится.- То есть сделать и забыть о проблеме не выйдет?- Постоянно нужно что-то докручивать, постоянно нужно анализировать действия противника, принцип работы его устройств. Потому что на них сегодня работают США и Европа. Снабжение у них – будь здоров. Зато мы умнее и даже мудрее.- Вот так и ломается стереотип о глупых военных…- Потому, что глупый стереотип. На войне, в первую очередь, работает интеллект, а не мышцы. Победит тот, у кого шустрее работают мозги, у кого лучше кадры, кто грамотнее ставит и выполняет задачи.- Любой конфликт – это опыт. И для армии, и для ВПК, и для государства в целом. А этот конфликт во многом уникален, поскольку нам приходится вырабатывать контрмеры против самых разных западных систем.- Опыт без преувеличения громадный. За полтора года мы многому научились и многое узнали, сделали массу интересных выводов. Что-то разработали, где-то довернули. То, что не работало, мы починили. То, что работало – усилили. Это основа, на которой в ближайшие годы будет строиться наша работа.
https://ukraina.ru/20231001/1049812451.html
https://ukraina.ru/20230923/1049634300.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049813827_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7145a30192eae0bd032e0eb402858031.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, спецоперация, оружие спецоперации, бпла
Интервью, Спецоперация, Оружие спецоперации, Чем воюют на Украине, БПЛА

Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"

07:00 01.10.2023
 
Офицер РЄБ
Офицер РЄБ
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
РЭБ…как много в этой аббревиатуре слилось для фронта, над которым вьются десятки, а то и сотни дронов! О новых подходах в работе службы РЭБ, "кулибиных" в погонах, борьбе за небо, а также о том, как защитить танк от дронов всего за 45 тыс рублей рассказал офицер службы РЭБ 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Киргиз".
- Какие задачи вы выполняете в бригаде?
- Занимаюсь разработкой и развитием службы РЭБ, борьбой с БПЛА. Глушилки делаем, модернизируем, усиливаем.
- Это когда у противника появляется новый дрон, который нужно научиться сажать?
- Дрон посадить – не проблема. Причем любой. Противник достался неглупый, но и мы, как говорится, не пальцем сделаны. Частоту меняем и все. Просто-напросто частоты уводишь в сторону. Главное – узнать спектр частот, на которых работает дрон-камикадзе. Вот и все.
- Мы много говорим о военных и гражданских решениях, и неминуемо приходим к выводу, что военные решения слишком громоздки.
- На этой войне главное – мобильность, а потому все должно быть легким и компактным, чтобы можно было очень быстро переместить с одной точки на другую.
-Я к тому, что не раз слышал от военнослужащих, что наши средства РЭБ мощные, но энергозатратные, не очень-то мобильные, но зато заметные для противника.
- Я чуть-чуть не соглашусь с вами. То, что энергоемкие – да. Мощные – нет. То, что делаем мы, куда мощнее. Плюс – мобильное. Для этого, правда, необходимы запчасти, комплектующие.
- У вас они есть?
- Периодически нам оказывают гуманитарную помощь, снабжают. Не жалуемся.
- Я понимаю, что у вас профильное образование, но как все это работает? Обслуживать оборудование – одно дело, дорабатывать – совсем другое. Есть какая-то профильная литература, с которой вы работаете?
- Есть учебники, написанные специалистами. Это база. От них мы отталкиваемся в своей работе. Плюс – методом проб и ошибок. Используем ту или иную деталь, проводим испытания. Как-то так и работаем.
- Много интересного наработали?
- В основном у меня модернизация, усиление. Моя задача – сделать устройство более мобильным и компактным, сократив энергозатраты, чтобы запаса энергии хватало на большее количество часов.
Испытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
06:28Чем воюют на Украине
Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле бояБеспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и поражения целей, стали неотъемлемой частью современных боевых действий.
- Вы говорите, что посадить дрон – не проблема, но вот мы на Артемовско-Соледарском направлении и здесь украинские дроны летают. Что мешает закрыть для них небо?
- Если небо совсем закрыть, то и наши дроны летать не будут. Тотальная защита – это хорошо, но своим ведь тоже нужно летать. Эдак мы и свои, и чужие посадим.
- То есть до системы распознавания своих и чужих мы пока не дошли?
- Нет. Обыкновенные дроны-камикадзе и дроны-разведчики на одних и тех же частотах работают. Наши оппоненты пытаются эти частоты менять, но мы ведь тоже неглупые и работаем над этим. Мы это фиксируем и перестраиваемся на их актуальные частоты.
- Если уж заговорили о доработке штатных средств, то можно ли усилить противодронное ружье "Гарпия"? Ребята жалуются, что мощности ему не хватает.
- С "Гарпиями" я сталкивался и само ружье очень даже хорошее. Вот именно комплектующие его, да. Только вот антенны там слабоваты и мощности уходят в никуда. Если докрутить и модернизировать антенну, то на 1500, а то и на 1800 метров "Гарпия" будет добивать. Вот где-то в этих пределах.
- Выходит, что потенциал изделия не раскрыт? А вы делитесь этой информацией с другими подразделениями?
- Понятное дело, что делимся. Вот периодически имею дело с ребятами из спецназа, которые живо интересуются темой. Это ведь штурмовые отряды, которым не нравится, что вражеские "птички" на них боеприпасы сбрасывают. Работаем с ними, делимся опытом, проводим испытания.
- И каковы результаты?
- Пока более или менее нормально. Но тут есть один важный момент. Когда мы докручиваем свое, они же тоже модифицируют свои БПЛА. То есть, усиливают антенны, меняют частоты, работают над дальностью полета, добавляют аккумуляторы, блоки припаивают.
- То есть эдакая гонка вооружений идет не только на уровне государств, но и на уровне подразделений?
- Так точно! В первую очередь, это именно война интеллектов. То же, что происходит в цифровой сфере – толковые люди пишут более совершенные программы.
- Тренд этого военного сезона – ФПВ-дроны. Они есть у нас, но есть и у противника. А контрмеры у нас имеются?
- Конечно имеются. Те же "Купола". Модернизируем антенны, усиливаем блоки, и машинка бьет дальше. Нормально работает. Все, что надо, сажает.
- Есть мнение, что этот конфликт технологий требует большого количества технических специалистов на фронте. Насколько оно справедливо?
- Вот тут я согласен, поскольку специалистов действительно не хватает. Но есть и другая сторона вопроса, поскольку в армии хватает башковитых ребят, которые просто не дают о себе знать. А узнаешь человека поближе и выясняется, что он не только разбирается в вопросе, но и чем-то полезным твою работу может дополнить.
Одна ведь голова – хорошо, а три – лучше. Идей у нас много, задумок – не меньше. Прежде, чем принять то или иное решение, я стараюсь посоветоваться с двумя-тремя грамотными людьми, услышать их мнения. Дальше – испытания. Если все хорошо, то можно работать.
- А среди мобилизованных или добровольцев такие люди находятся? Случается так, что человек пришел в штурмовики, но квалификация у него такая, что вместо автомата дали паяльник?
- Бывает и регулярно! Мы стараемся находить таких людей и забирать к себе, чтобы использовать их максимально эффективно. Задач-то у нас предостаточно – хватит на всех. Очень в России много умных и образованных людей. Среди мобилизованных – в том числе. Наша задача – найти их, чтобы вносили свою лепту в общее дело.
Интервью Д. Рогозина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября, 08:45
"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛАВ зоне СВО увеличилось количество украинских беспилотников. Для их уничтожения применяются комплексные средства противодействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
- Всюду, где я бываю, офицеры хвастаются своими "Кулибиными", которые что-то да разрабатывают для общей пользы. Складывается впечатление, что этот конфликт тащит живая русская мысль. Многому мы научились за эти полтора года?
- Если сравнивать с тем, что было в начале, то мы проделали долгий путь. Очень-очень далеко продвинулись. Это действительно серьезный шаг вперед. Начиная со средств управления и заканчивая службой РЭБ.
- С чем это можно сравнить?
- Хм…сто лет назад изобрели лампочку, а несколько позже – телевизор. А сейчас у нас компьютеры, искусственный интеллект и пошло-поехало. Все роботизированное, все становится умнее. Все маленькое, компактное, легкое.
- То есть прогресс в ходе СВО двигался именно в этом направлении?
- Все так, да. Плюс – прогресс был направлен на то, чтобы быстрее выполнять задачи. В чем минус крупногабаритной аппаратуры? Любые манипуляции с ней отнимают массу времени. А тут все маленькое. Принес в то или иное место, включил и оно уже работает.
- А еще крупногабаритное почти всегда значительно дороже…
- С уверенностью могу говорить только о службе РЭБ, но вот результаты крайних испытаний дали мне интересную картину. Я все посчитал и вышло, что полностью обезопасить танк или БТР от ФПВ-дронов, чтобы не дать им подлететь ближе, чем на 400–500 метров, нужно 45 тысяч рублей. Это вся начинка: блоки, радиаторы, антенны. Все-все-все. На выходе получаем маленькую коробочку, которая действительно работает.
- Если учесть стоимость танка, то это вообще копейки…
- Да один выстрел из танка обойдется дороже, чем эта штучка. Но железки – это железки, а в танке ведь сидит экипаж. Жизнь человека стоит несоизмеримо дороже.
- Насколько ФПВ-дрон угрожает танку?
- На ФПВ-дрон цепляют противотанковую гранату, он подлетает и подрывается. А мы работаем над тем, чтобы не вычисляли, где наша техника прячется, и не подлетали. По-моему, неплохо справляемся.
- Верно ли я понимаю, что имея ресурс, мы за очень скромную сумму теоретически можем прикрыть всю бронетехнику от вражеских БПЛА?
- Да. Только не в теории, а практически можем. Но есть нюанс. Прикрыть мы можем, но не навсегда. Рано или поздно противник станет использовать другие БЛА, которые на других частотах летают. То есть работа наша на этом не закончится.
- То есть сделать и забыть о проблеме не выйдет?
- Постоянно нужно что-то докручивать, постоянно нужно анализировать действия противника, принцип работы его устройств. Потому что на них сегодня работают США и Европа. Снабжение у них – будь здоров. Зато мы умнее и даже мудрее.
- Вот так и ломается стереотип о глупых военных…
- Потому, что глупый стереотип. На войне, в первую очередь, работает интеллект, а не мышцы. Победит тот, у кого шустрее работают мозги, у кого лучше кадры, кто грамотнее ставит и выполняет задачи.
- Любой конфликт – это опыт. И для армии, и для ВПК, и для государства в целом. А этот конфликт во многом уникален, поскольку нам приходится вырабатывать контрмеры против самых разных западных систем.
- Опыт без преувеличения громадный. За полтора года мы многому научились и многое узнали, сделали массу интересных выводов. Что-то разработали, где-то довернули. То, что не работало, мы починили. То, что работало – усилили. Это основа, на которой в ближайшие годы будет строиться наша работа.
 
Чем воюют на УкраинеИнтервьюСпецоперацияОружие спецоперацииБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
06:45Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
06:28Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя
06:00Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"
05:50Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"
05:46"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия
05:36Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре
05:35Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
05:30Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
05:25Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
05:19Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
21:16Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот"
20:53Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади
20:31Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить
20:30Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
20:17Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины
19:47Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
19:45Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя
19:09В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину
18:36Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов
Лента новостейМолния