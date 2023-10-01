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Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя

Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя - 01.10.2023 Украина.ру

Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и поражения целей, стали неотъемлемой частью современных боевых действий.

2023-10-01T06:28

2023-10-01T06:28

2023-10-01T06:31

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Например, сейчас невозможно себе представить, чтобы без беспилотников можно было решить любую тактическую задачу на поле боя. Ход специальной военной операции на Украине тому подтверждение. Не случайно на одном из расширенных заседаний коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники следует внедрять во все отделения и роты.Противник, надо признать, не сидит сложа руки. Удары украинских беспилотников по стратегически важным объектам России стали регулярными. Но ещё неприятнее другое: "птички" умудрились долететь даже до Кремля. Да, некоторые "птички" уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны, может, даже большинство. Однако цель дроновых атак – прорвать ПВО и долететь до нужного места. Согласитесь, пулемётчика не спрашивают за то, что он потратил на уничтожение вражеского солдата 100 патронов. Пускай 99 ушло "в молоко", а один прилетел прямо в лоб врагу – только похвалят. Нынешняя ситуация с атаками на аэродромы, на нефтебазы и прочие важные объекты говорит об одном – мы должны быть готовыми к подобным угрозам: и в тылу, и на линии боевого соприкосновения.Прежде всего, не стоит полагаться только на классическое ПВО. У нас действительно оно качественное, но заточено не под дешёвые дроны-камикадзе украинских боевиков, а под американские ракеты и натовские бомбардировщики. Советская противовоздушная оборона, чьей наследницей стала современная российская ПВО, готовилась к третьей мировой войне, когда воюют по-взрослому: со стратегической авиацией, межконтинентальными баллистическими ракетами и прочими порождениями человеческого гения. К слову, именно с этим связан провал с полётом Матиаса Руста в 1987 году, когда немецкий пилот-любитель пересёк границу СССР и приземлился на легкомоторном самолёте прямо на Красной площади. Такой "легкий" самолет ПВО просто не "увидела".К истории вопроса15 июня 1849 года в небе над восставшей Венецией появились аэростаты австрийских войск, а через мгновение на город упали первые шрапнельные заряды. Запущенные с борта парохода беспилотные аэростаты оснастили простым устройством, которое позволяло сбросить бомбы в расчетное время. Считается, что эффект от бомбардировок был минимальным, но этот эпизод вошел в историю как первое применение беспилотника в боюК подобной идее вернулись после появления радио и электричества. В годы Первой мировой войны страны-участницы работали над беспилотниками, которые можно считать прообразом современных дронов-камикадзе. В США изобретатель Элмер Сперри создал беспилотный самолет-снаряд, который представлял собой начиненный взрывчаткой биплан, управляемый с помощью гироскопов. Из-за неспособности автоматики того времени обеспечить стабильный полет проект закрыли.Тем временем германская фирма Siemens & Halske разработала планер, запускаемый с земли или дирижаблей. Этим летательным аппаратом управляли по проводам, в отличие от беспилотного бомбардировщика Fledermaus, над которым также работали в Германской империи. Планировалось, что аппарат получит радиоуправление с отслеживанием полета по системе радионавигационных станций Telefunken, но работу над беспилотником прервала Ноябрьская революция.Первый радиоуправляемый полет совершил гидросамолет Curtiss F-5L в 1924 году, а в 1933 году Великобритания создала беспилотник-мишень многократного использования Queen Bee на базе биплана Tiger Moth, тем самым найдя применение беспилотным аппаратам того времени.В 1960-х годах в СССР и США появились первые беспилотные разведчики, которые создавали на основе летающих мишеней. Разработанный в СССР реактивный БПЛА Ла-17Р нес фотоаппарат, телекамеру и аппаратуру радиационной разведки. Пока СССР и США наращивали возможности реактивных беспилотников, в Израиле пошли другим путем. Представленный в 1979 году БПЛА Scout весом 96 килограммов получил экономичный поршневой двигатель, позволяющий развивать скорость до 176 километров в час. Легкий аппарат мог находиться в воздухе до семи часов. Главной особенностью Scout стала телевизионная камера Tamam, изображение с которой передавалось на землю в режиме реального времени.Развитие систем связи и навигации позволило возложить новые функции на дроны. Уже в ходе войны в Персидском заливе БПЛА коалиции обеспечивали координацию огня и целеуказание для авиации, а в 2001 году с борта американского дрона MQ-1 Predator осуществили первый пуск ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire. Помимо БПЛА самолетного типа существуют беспилотники вертолетного типа и мультикоптеры с несколькими винтами. Позже развитие электроники позволило создать миниатюрные квадрокоптеры, которые также используют для разведки. Компактность таких БПЛА позволяет операторам наблюдать за противником в укрытиях. Опыт конфликтов последних лет показал, что малоразмерные дроны, незаметные для большинства систем ПВО и которые сложно обнаружить визуально, также могут эффективно поражать цели. Коммерческие квадрокоптеры, которые изначально не предназначены для нанесения ударов, оснащают устройствами для сброса ручных гранат или гранатометных выстрелов. Это превращает дрон в доступное средство поражения целей в укрытиях.Дроны, как они устроены и как выглядятЛюбой БПЛА как самолетного типа, так и мультироторного (например, квадрокоптер) может стать дроном-камикадзе при установке на него боевой части, срабатывающей при соприкосновении с целью, либо на неком удалении по команде оператора, либо подрывающейся дистанционно, при этом боеприпас не сбрасывается с дрона, а взрывается вместе с самим БПЛА. Ударные беспилотники — это важное оружие для ведения современной войны, поэтому количество таких устройств будет расти: как в числе, так и по набору модификаций.Еще одной разновидностью дронов стали барражирующие боеприпасы, которые также называют дронами-камикадзе. В этих аппаратах развили идеи "летающих бомб" начала века. Дроны могут барражировать над заданным районом, ожидая оптимальных условий для атаки. Аппарат, в конструкцию которого интегрирована боевая часть, способен пикировать на цель. О тактико-технических характеристиках беспилотников, которые применяет ВСУ в зоне боевых действий, уже рассказывалось не раз.В тоже время, сравнительно недавно на Украине объявляли о разработке перспективного катера-камикадзе для ударов по объектам российской береговой инфраструктуры и кораблям Черноморского флота. Не исключено, что в данном случае речь идет о безэкипажном катере типа Magura V5. Считается, что это украинская разработка, но специалисты полагают, что по большей части комплектующие для сборки этого морского дрона производятся в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. На Украине же производится всего лишь финишная сборка аппаратов. В российском экспертном сообществе полагают, что управление безэкипажными катерами осуществляется специалистами ВМСУ из 73-го специального центра морских операций, дислоцированного в Очакове.Не исключено, что в составе ВМСУ есть и безэкипажные надводные аппараты типа MANTAS Т-12, разработанные американской компанией Maritime Tactical Systems. Изделие T-12 представляет собой катамаран с парой боковых корпусов, соединенных низкопрофильным мостом. Длина катера около 3,6 м при ширине 915 мм и общей высоте конструкции 360 мм. Масса катера – всего 95 кг, а полезная нагрузка - до 63,5 кг. Крейсерская скорость аппарата составляет 20 узлов, дальность плавания – примерно 120 морских миль. Несмотря на ограниченные объемы, подобная конструкция вмещает все нужные агрегаты и механизмы.Как с ними бороться?Тактика применения беспилотников совершенствуется. И тут вполне применим третий закон Ньютона — действие равно противодействию. Сегодня у беспилотных аппаратов в противостоянии с ПВО немало преимуществ. Особенно при массовом применении боевых дронов — "роем". На сегодняшний день для этого существует и разрабатывается ряд перспективных решений, таких как радиоэлектронные обнаружители дронов-камикадзе, электромагнитные подавители сигналов управления и навигации дронов-камикадзе направленного и купольного типа.Отдельно стоит выделить системы огневого поражения низколетящих целей с активными радарами, отслеживающими в режиме реального времени передвижение дронов. Особняком стоят и альтернативные методы обнаружения быстрых и юрких БПЛА-барражирующих боеприпасов - это и акустическое обнаружение, и оптическое. Поэтому на сегодня различными учреждениями и инициативными группами ведутся разработки и серийный выпуск новых средств обнаружения и противодействия дронам-камикадзе, этой новой угрозе 21 века. Учитывая все это, в действиях против беспилотников оставалось повышать скрытность: маскировать позиции и технику дымами, камуфляжными маскировочными сетями, создавать ложные объекты. Методы старые, но эффективные.Но выкидывать "белый флаг" перед беспилотной напастью никто не собирается. Для борьбы с дронами используют зенитные ракетные комплексы (ЗРК). В частности, очень результативны "Тор-М1" и "Тор-М2". Комплексы "Тор-М2У", например, при обороне базы Хмеймим в Сирии сбивали основную часть беспилотников противника. Эффективно используются эти комплексы и на приграничных территориях. ЗРК способны в автоматическом режиме сканировать воздушное пространство и самостоятельно принимать решение на открытие огня. "Тор" поражает цели на дальности от 500 метров до 16 километров, по высоте — от 10 метров до 10 километров. Одновременно обстреливает до четырех воздушных целей.В борьбе против сотен и тысяч дешевых, но опасных дронов едва ли не на первое место выходит цена средств поражения. Зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК малой дальности очень дороги. Они создавались все же для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам. Малые и сверхмалые ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы уже играют на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты. Поэтому необходимо создать новые мобильные, компактные и безопасные средства борьбы с дронами. И здесь наиболее перспективным представляется применение лазерного и микроволнового оружия. Принцип действия новых средств борьбы с беспилотниками основан, главным образом, на электромагнитном излучении (импульсе), нарушающим связь оператора с беспилотником, а также работу навигационной аппаратуры.В военной операции на Украине российские военные применяют новейшие ручные комплексы борьбы с дронами "Гарпун-3". Беспилотники противника нейтрализуются электромагнитным импульсом. Достаточно навести антенну устройства в направлении дрона — и электроника летательного аппарата лишается возможности определять местоположение, прерывается связь дрона с оператором."Гарпуны" разработаны компанией "Технологии автоматизации и программирования". Комплекс сделан в форме "противодронового ружья". Конструкция разделяется на приборный отсек с органами управления и антенное устройство, прикрытое кожухом. Длина устройства свыше метра, масса — 6,5 кг. "Гарпун-3" может использоваться и в составе стационарной системы с дистанционным управлением. Оператор одновременно контролирует несколько "ружей", распределенных по территории.Наведение комплекса на цель осуществляется визуально, в пределах прямой видимости. Дальность действия 3,5 км. Комплекс хранит информацию о различных беспилотниках и данные о наиболее эффективных способах борьбы с ними. От собственной аккумуляторной батареи "Гарпун-3" может непрерывно работать примерно 60 минут. "Гарпуны" отправили на вынужденную посадку сотни дронов противника, осложнив ему ведение разведки.Активно используются в спецоперации переносные комплексы радиоэлектронной борьбы "Ступор". Они удобны в использовании, показывают высокую эффективность. Существующие "Ступоры" выполнены в форм-факторе винтовки. Планируется создать аналогичный прибор в виде пистолета, и более крупные устройства — для монтажа на автомобильные или бронированные платформы. Попав в зону излучения "Ступора" беспилотник перестает получать данные или команды с земли, переключается в режим посадки или возврата в точку запуска. На переключение требуется от нескольких секунд до полуминуты. Предпочтительнее принудительная посадка: с трофея можно снять нужную информацию. "Ступор" изготовлен в пластиковом корпусе футуристического вида. Длина 0,9 метра; высота — 0,26 метра; масса – 5,5 кг.Передатчик изделия мощностью 6 Вт работает в нескольких диапазонах, способен подавлять рабочие частоты навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo и китайской Beidou. Помехи выставляются на частотах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц.Еще один комплекс — "Купол" — защищает объекты критической инфраструктуры от несанкционированных полетов дронов, в том числе от роя дронов, используемых для сбора разведывательной информации, а также от ударных беспилотников. "Купол" мгновенно создает "непроницаемую" для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 км одновременно в десяти частотных диапазонах. Противодействие нарушителю эффективное, вне зависимости от количества и направлений полета дронов.Военные предлагают и новые способы обнаружения дронов противника. Речь идет о методах "Единый наблюдатель" и "Сплошное поле". Сущность способа "Единый наблюдатель" в том, что к разведке средств воздушного нападения противника, кроме подразделений ПВО, привлекаются силы и средства других родов войск. Способ "Сплошное поле" предполагает создание на наиболее вероятных направлениях действия беспилотников сплошного радиолокационного поля. Например, за счет сосредоточения РЛС разведки низколетящих целей.Для комплексного противодействия дронам выделяют такие способы: "Заслон ПВО-РЭБ", "Защитник ПВО КВО (критически важного объекта)" и "Воздушный заслон ПВО", "Единая защита". Сущность метода "Заслон ПВО-РЭБ" состоит в комплексном огневом и радиоэлектронном поражении (подавлении) беспилотников на наиболее вероятных направлениях их полета.Способ "Защитник ПВО КВО" заключается в развертывании сводных подразделений ПВО в районе критически важного объекта и согласованном последовательном поражении приближающихся к объекту дронов огнем зенитных ракетных комплексов разного типа."Воздушный заслон ПВО" предполагает применение для борьбы с беспилотниками высокомобильного противобеспилотного подразделения на воздушных носителях.Метод "Единая защита" предполагает единое разведывательно-информационное обеспечение и управление для противобеспилотных сил и средств.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, украина, спецоперация, алёхин, бпла, беспилотники, морские беспилотники