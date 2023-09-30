https://ukraina.ru/20230930/1049803254.html

Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"

Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу" - 30.09.2023 Украина.ру

Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"

В Японии, в возрасте 93-х лет скончался певец Хадзимэ Тоояма – последний живой участник легендарного музыкального квартета Dark Ducks, который прославился исполнением советских песен, сделав их широко популярными среди японской аудитории.

2023-09-30T11:38

2023-09-30T11:38

2023-09-30T11:38

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Эта невероятная группа образовалась в начале пятидесятых, когда шла война в соседней Корее, а Япония все еще официально находилась под военной оккупацией США.В Стране восходящего солнца буквально зашкаливала антикоммунистическая истерия. Марионеточные проамериканские политики требовали атаковать Советский Союз, чтобы отобрать у него Сахалин и Курильские острова, а командующий американскими войсками Дуглас Макартур требовал устроить ядерную бомбардировку Китая, что означало бы начало нового мирового конфликта.В это самое время несколько молодых японцев начали исполнять на местной эстраде советские песни, которые перевели на японский язык местные социалисты и коммунисты, исполняя их в своих собственных клубах.Участники музыкального квартета "Темные утки" не состояли в политических партиях. Хадзимэ Тоояма, по прозвищу Слон, Кисоо Тэцу, Такамидзава Хирому и Сасаки Митимаса, больше известный по кличке Манга, были обычными студентами. А название их группы было данью иронии – молодые люди ходили загорелыми из-за увлечения плаванием, и шутливо сравнивали свое пение с утиным кряканьем.Dark Ducks стали петь на японском советские шлягеры, и они сразу получили в обществе огромную популярность. Причем любовь к легендарной "Катюше" и другим советским песням военных лет, которая внезапно охватила тогда японцев, явно выражала в себе растущую популярность левых идей и большой запрос на разрядку с СССР"Японские пленные, вернувшиеся домой из сибирских лагерей в 40-х и 50-х годах прошлого века, принесли с собой не только некоторое пристрастие к коммунистическим идеям, но и невероятную моду на русские и советские песни.В стране с опорой на левые партии развернулось крайне массовое самодеятельное движение "Поющие голоса Японии" – люди собирались в клубах и пивнушках, чтобы хором затянуть "Катюшу или "Из-за острова на стрежень".На волне этой моды в 1951 году четверо музыкально одаренных студентов престижного токийского Университета Кэйо организовали квартет с английским названием "Дарк дакс". Они пели а капелла и под аккомпанемент спиричуэлс афроамериканцев и тогдашнюю попсу, но главными в репертуаре квартета стали русские и советские песни.В 1957 году их "Огонек", как в Японии назвали знаменитую "На позицию девушка провожала бойца", стал суперхитом, а "Дарк дакс" получили статус непререкаемых звезд. Массовые тиражи пластинок, концерты, выступления по телевидению. Отношения с СССР тогда переживали период потепления и оживления – "Дарк дакс" пять раз проводили гастроли в Советском Союзе. В 1967 году их выбрали почетными гостями первого беспосадочного авиарейса Токио-Москва.Группа выступала до 2016 года и была даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый долго существующий квартет с неизменным составом", – вспоминает об этой хорошо забытой сейчас эпохе известный журналист-востоковед Василий Головнин.Музыкальная дружба с СССР могла дорого обойтись "темным уткам". Их деятельность не нравилась японским ультраправым из "Патриотической партии "Великая Япония". Она стояла на антикоммунистических проамериканских позициях и сотрудничала с мафиозными кланами якудза.Причем, японских фанатиков-фашистов координировал одиозный Ёсио Кодама – осужденный военный преступник, который был помилован американцами и стал агентом Центрального разведывательного управления.ЦРУ активно использовало националистических боевиков и криминальные элементы, чтобы нейтрализовать Социалистическую партию Японии. Ее лидер Инэдзиро Асанума рассчитывал занять пост премьер-министра, обещая покончить с американским диктатом и нормализовать советско-японские отношения.Асанума планировал пересмотреть так называемый "договор безопасности", который продлевал американское военное присутствие в Японии на неопределенный срок, делая оккупацию бесконечной.В 1959 году он выступил в коммунистическом Пекине, где назвал США общим врагом китайского и японского народов, а также демонстративно надел на себя френч, который ввел в моду председатель КНР Мао Цзедун.Популярность руководителя Соцпартии вызывала у американцев серьезные опасения, потому что он мог перехватить власть у коррумпированной Либерально-демократической партии. И Япония, в которой усиливались просоветские настроения и пели советские песни, сделала бы тогда крутой внешнеполитический разворот.Поэтому "борцы за демократию" решили сыграть на опережение. 12 октября 1960 года, во время политических дебатов в Токио ультраправый террорист Отоя Ямагути, состоявший в "Патриотической партии "Великая Япония", зарезал социалиста Асануму самурайским мечом.Националисты агрессивно нападали на рядовых левых активистов и просоветски настроенных японцев, а власти не спешили расследовать подобные преступления. Группа Dark Ducks тоже была потенциальной мишенью для криминальной агентуры ЦРУ. Однако участники квартета десятилетиями продолжали исполнять на японском языке советские песни.Эти мелодии до сих пор помнят в Японии, и смерть престарелого Хадзимэ Тооямы, последнего из четырех "темных уток", не осталась незамеченной. Несмотря на то, что культурные связи между Токио и Москвой сведены сегодня до минимума."Об этом как о важной общенациональной новости сообщили информационные агентства и телеканалы – ведь речь идет о завершении эпохи. Кстати, недавно было объявлено и о прекращении работы "японского МХТ", театра "Хайюдза", вершиной успеха которого стала постановка "Чайки" Чехова.В Японии по-прежнему читают Толстого, Достоевского и Тургенева, ставят Чехова, но эпоха все же уходит. А прямые авиарейсы между Москвой и Токио, кстати, тоже прекратились – санкции.Но если есть желание – послушайте на этой старинной и наивной по нынешним временам записи, как "Дарк дакс" исполняют "Амурские волны", посвященные русским солдатам, погибшим во время войны с Японией", – пишет Головнин.Впрочем, история квартета Dark Ducks позволяет взглянуть на ситуацию с оптимизмом. Ведь советские песни на японском получили популярность в самый тяжелый момент Холодной войны, когда антикоммунистическая пропаганда до крайней степени демонизировала северных соседей Японии.А это значит, что японская молодежь еще может спеть на своем родном языке "Катюшу".

https://ukraina.ru/20230908/1049273830.html

https://ukraina.ru/20230912/1049339224.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, культура, ссср, япония, зарубежье