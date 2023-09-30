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Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области

Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области - 30.09.2023 Украина.ру

Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области

ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты в Шебекинском городском округе. Об этом 30 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

2023-09-30T11:13

2023-09-30T11:13

2023-09-30T11:13

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"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.Он сообщил также, что на месте работают оперативные службы и осуществляется подомовой обход.Утром губернатор сообщал о сработавшей системе ПВО – были сбиты воздушные цели на подлёте к Белгороду. Минобороны России уточнило: была отбита ракетная атака с украинской стороны.ВСУ 29 сентября нанесли несколько ударов по населённым пунктам России. В частности, разрушение трансформатора в Курске привело к отключению электроэнергии.

https://ukraina.ru/20230929/1049786285.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу, военные преступления, муром, шебекинский район