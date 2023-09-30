Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области
ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты в Шебекинском городском округе. Об этом 30 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.
Он сообщил также, что на месте работают оперативные службы и осуществляется подомовой обход.
Утром губернатор сообщал о сработавшей системе ПВО – были сбиты воздушные цели на подлёте к Белгороду. Минобороны России уточнило: была отбита ракетная атака с украинской стороны.
ВСУ 29 сентября нанесли несколько ударов по населённым пунктам России. В частности, разрушение трансформатора в Курске привело к отключению электроэнергии.