Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области - 30.09.2023 Украина.ру
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Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области
Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области - 30.09.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области
ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты в Шебекинском городском округе. Об этом 30 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2023-09-30T11:13
2023-09-30T11:13
новости
белгородская область
вячеслав гладков
сво
всу
военные преступления
муром
шебекинский район
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"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.Он сообщил также, что на месте работают оперативные службы и осуществляется подомовой обход.Утром губернатор сообщал о сработавшей системе ПВО – были сбиты воздушные цели на подлёте к Белгороду. Минобороны России уточнило: была отбита ракетная атака с украинской стороны.ВСУ 29 сентября нанесли несколько ударов по населённым пунктам России. В частности, разрушение трансформатора в Курске привело к отключению электроэнергии.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу, военные преступления, муром, шебекинский район
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО, ВСУ, Военные преступления, Муром, Шебекинский район

Артиллерия ВСУ обстреляла Муром в Белгородской области

11:13 30.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли подстанцию в Макеевке
ВСУ обстреляли подстанцию в Макеевке - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты в Шебекинском городском округе. Об этом 30 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.
Он сообщил также, что на месте работают оперативные службы и осуществляется подомовой обход.
Утром губернатор сообщал о сработавшей системе ПВО – были сбиты воздушные цели на подлёте к Белгороду. Минобороны России уточнило: была отбита ракетная атака с украинской стороны.
ВСУ 29 сентября нанесли несколько ударов по населённым пунктам России. В частности, разрушение трансформатора в Курске привело к отключению электроэнергии.
Вчера, 13:37
Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской областиРезультатом очередного артиллерийского обстрела Грайворонского городского округа стало повреждение нескольких гражданских объектов. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковСВОВСУВоенные преступленияМуромШебекинский район
 
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