Военный эксперт объяснил, как штурмовые отряды ВС РФ давят ВСУ и готовят им новый "котёл" на Осколе
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Если российские штурмовые отряды выйдут на реку Оскол или Оскольское водохранилище, то крупная группировка украинских войск окажется в окружении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Российская армия не привыкла бросать на прорыв обороны ВСУ штурмовые подразделения. Сначала происходит продавливание позиций противника за счет ФАБ и артиллерии, после чего войска занимают опорный пункт, рассказал специалист.
Штурмовые отряды нужны для постепенного занятия этих позиций и движения вперед. Сейчас купянское направление насыщено украинскими войсками. Но расстояние между линией фронта и рекой Оскол все больше сужается, добавил он.
"В этом случае такие штурмовые отряды могут выйти на реку Оскол или Оскольское водохранилище. Вот, чего они боятся. Если наши туда выйдут, часть украинских войск окажется в окружении. Для таких действий эти отряды могут пригодиться уже сейчас", - подчеркнул Евсеев.
В этом случае Речь идет не о бригадах, а о тактических группах, возможно, штурмовых ротах. Но они могут стать прообразом формирующихся разведывательно-штурмовых бригад, потому что нужно предварительно отработать их структуру, заключил собеседник издания.
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