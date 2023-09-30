https://ukraina.ru/20230930/1049786642.html

Военный эксперт объяснил, как штурмовые отряды ВС РФ давят ВСУ и готовят им новый "котёл" на Осколе

Военный эксперт объяснил, как штурмовые отряды ВС РФ давят ВСУ и готовят им новый "котёл" на Осколе - 30.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как штурмовые отряды ВС РФ давят ВСУ и готовят им новый "котёл" на Осколе

Если российские штурмовые отряды выйдут на реку Оскол или Оскольское водохранилище, то крупная группировка украинских войск окажется в окружении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-30T05:30

2023-09-30T05:30

2023-09-30T05:30

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Российская армия не привыкла бросать на прорыв обороны ВСУ штурмовые подразделения. Сначала происходит продавливание позиций противника за счет ФАБ и артиллерии, после чего войска занимают опорный пункт, рассказал специалист.Штурмовые отряды нужны для постепенного занятия этих позиций и движения вперед. Сейчас купянское направление насыщено украинскими войсками. Но расстояние между линией фронта и рекой Оскол все больше сужается, добавил он.В этом случае Речь идет не о бригадах, а о тактических группах, возможно, штурмовых ротах. Но они могут стать прообразом формирующихся разведывательно-штурмовых бригад, потому что нужно предварительно отработать их структуру, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230929/1049786454.html

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новости, всу, купянск, харьковская область, окружение, штурм, украина, сво