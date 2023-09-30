"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней - 30.09.2023 Украина.ру
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"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней
"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней - 30.09.2023 Украина.ру
"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней
Если события будут разворачиваться по самому негативному сценарию, то конфликт на Украине может стать последней войной в истории человечества. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-09-30T05:00
2023-09-30T05:00
новости
украина
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война
конфликты
вов
запад
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Если события пойдут по самому негативному сценарию и в конфликт на Украине будут вовлекаться все новых государства (пока именно этот вариант наиболее вероятен), все может закончиться очень плохо, рассказал политолог.Это будет или полное уничтожение человечества, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, добавил эксперт.Ради прославления секс-меньшинств и монополизации экономики на Западе готовы пойти на убытки и даже на человеческие жертвы. Причем экономические убытки их останавливают даже сильнее, чем людские жизни, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049753026.html
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новости, украина, сво, война, конфликты, вов, запад
Новости, Украина, СВО, война, конфликты, ВОВ, Запад

"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней

05:00 30.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской области
Ситуация в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Если события будут разворачиваться по самому негативному сценарию, то конфликт на Украине может стать последней войной в истории человечества. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Если события пойдут по самому негативному сценарию и в конфликт на Украине будут вовлекаться все новых государства (пока именно этот вариант наиболее вероятен), все может закончиться очень плохо, рассказал политолог.
Это будет или полное уничтожение человечества, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, добавил эксперт.
"Дело в том, что российское руководство рассчитывало на прагматизм Запада. Мол, на Западе не то, что умирать не готовы, но и не готовы нести экономические убытки. Но оказалось, что этот западный прагматизм вполне совместим с безумной ультралиберальной идеологии", - подчеркнул Бабич.
Ради прославления секс-меньшинств и монополизации экономики на Западе готовы пойти на убытки и даже на человеческие жертвы. Причем экономические убытки их останавливают даже сильнее, чем людские жизни, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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