https://ukraina.ru/20230930/1049782956.html

"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней

"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней - 30.09.2023 Украина.ру

"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней

Если события будут разворачиваться по самому негативному сценарию, то конфликт на Украине может стать последней войной в истории человечества. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-09-30T05:00

2023-09-30T05:00

2023-09-30T05:00

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Если события пойдут по самому негативному сценарию и в конфликт на Украине будут вовлекаться все новых государства (пока именно этот вариант наиболее вероятен), все может закончиться очень плохо, рассказал политолог.Это будет или полное уничтожение человечества, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, добавил эксперт.Ради прославления секс-меньшинств и монополизации экономики на Западе готовы пойти на убытки и даже на человеческие жертвы. Причем экономические убытки их останавливают даже сильнее, чем людские жизни, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049753026.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, война, конфликты, вов, запад