"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней
Если события будут разворачиваться по самому негативному сценарию, то конфликт на Украине может стать последней войной в истории человечества. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Если события пойдут по самому негативному сценарию и в конфликт на Украине будут вовлекаться все новых государства (пока именно этот вариант наиболее вероятен), все может закончиться очень плохо, рассказал политолог.
Это будет или полное уничтожение человечества, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, добавил эксперт.
"Дело в том, что российское руководство рассчитывало на прагматизм Запада. Мол, на Западе не то, что умирать не готовы, но и не готовы нести экономические убытки. Но оказалось, что этот западный прагматизм вполне совместим с безумной ультралиберальной идеологии", - подчеркнул Бабич.
Ради прославления секс-меньшинств и монополизации экономики на Западе готовы пойти на убытки и даже на человеческие жертвы. Причем экономические убытки их останавливают даже сильнее, чем людские жизни, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
28 сентября, 14:01Командир разведвзвода "Ник" о разведке XXI века, смыслах на войне и опасности диванных патриотовО войне во всей ее неприглядности, а также о подготовке разведчиков, мотивации бойца, современной разведке и ПТСР изданию Украина.ру рассказал командир третьего разведвзвода разведроты 1-й Славянской бригады с позывным "Ник"