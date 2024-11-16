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Как США косплеят Украину. Украинизация американской политики превращает ее в шоу

Как США косплеят Украину. Украинизация американской политики превращает ее в шоу - 16.11.2024 Украина.ру

Как США косплеят Украину. Украинизация американской политики превращает ее в шоу

В молодежной среде есть такое явление как косплей. И хотя сам термин появился в конце 80-х прошлого века, именно сейчас, в эпоху тотальной мимикрии и всяческого "псевдо", перевоплощение в вымышленного персонажа вновь стало поколенческой приметой.

2024-11-16T04:59

2024-11-16T04:59

2024-11-16T04:59

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Косплей — это максимально точное перевоплощение в образ персонажа из компьютерной игры, фильма, аниме, манги, комикса, литературного произведения. Слово образовано от двух английских — costume и play. То есть дословно термин можно перевести как "костюмированная игра". Именно это сейчас происходит в американской политике, и копирует нынешняя штатовская элита своих украинских даже не коллег, а персонажей искусственно выращенных, специально выведенных под определенные задачи. И вот последние президентские выборы президента США вдруг обнажили удивительное явление – украинизацию Америки."Здесь произошел очень интересный феномен, как будто они поменялись ролями. Украина принимала деньги, принимала помощь, казалось, что ничего не давала взамен. Но на самом деле она умудрилась дать очень многое. В частности, она дала модель, очень привычного для Украины, политического языка. Американские политики демонстрируют миру украинизацию американского политического языка. Для Украины же это нормально – хамство, унижение, постоянная эпатажность. Не политика - а шоу. В украинской политике отсутствует такое понятие как кулуарность, в понимании уважительном, в смысле "не громко", где во время общения отдают честь друг другу. Категория "чести" в украинской политике не присутствовала исторически, как и категория "репутация". И за эти годы то же произошло и в США. Проникновение этого языка в американскую политику символически тесно связано с первым Майданом. Первые его нотки - это кампания Барака Обама 2008 года. Но особенно это стало очевидно в последние четыре года. По мере накала войны, по мере проявления Украины, мы видим всё большее проникновение вот этого стиля в мировую политику.Как это будет преодолено? Моя гипотеза, что это преодолено не будет. Первое время администрации Дональда Трампа в принципе не удастся ничего создать, потому что украинизация ничего не создаёт. Зато успеет очень многое разрушить. И это будет выглядеть неожиданным для них самих", - такими мыслями поделится в интервью украинскому каналу "Шелест" политический философ Павел Щелин.Все, кто следил за предвыборной кампанией 2024 года в США, хорошо помнят какие приемы использовали соперники против друг друга. Демпартия сравнивала съезд в поддержку Трампа с фашистскими собраниями, а его самого - с Гитлером. Кстати, сегодня Дональд Трамп подал иски на десятки миллиардов долларов к тем средствам массовой информации, которые называли его фюрером. Но и сам Дональд не уступал в риторике своим конкурентам. Камалу Харрис он окрестил коммунисткой, и вообще обозвал дурой, которая не может связно выразить свои мысли.Но это уже в прошлом. А сейчас еще больше шокируют назначения Дональда Трампа. Высшие должности в самой могущественной стране мира могут получить люди не то, чтобы не профессиональные, но не обладающие достаточной компетенцией в столь сложных процессах. Чего только стоит назначение на пост главы Пентагона ведущего с FoxNews. Конечно, у него есть военный опыт, но не каждый солдат – генерал.На Украине все это давно проходили. О "трускавецкой школе" уже сложены мэмы, а фраза "депутаты в кедах" стала главной характеристикой нынешней Верховной Рады. Порно актрису в дипломаты – легко, ларёчник в депутаты – пожалуйста. Ну что говорить – президентом Украины "по приколу" стал комик. Но ровно по такому же сценарию, как будто бы написанному для фильма "Слуга народа в США", разворачиваются события за Атлантикой."Когда американцы косплеят Украину становится немного страшно и хочется спросить, куда катится этот мир? И так от того, что украинцы выбрали президентом комика, а депутатами свадебных фотографов и воров пива в супермаркете, кадровые назначения Трампа не стали лучшими для Украины, мира и самой Америки. Похоже, что в современном мире демократия перестает работать, потому что по всему миру демократически избранные лидеры превращаются в диктаторов.Поклонники Трампа упрекают, что мы ничего не понимаем, а на самом деле эти ребята сломают систему и все станет лучше. Но мы с вами уже видели пример сломанной системы. Вместо Коломойского, Ахметова, Пинчука, которые все решали раньше, сейчас в Украине все решают Ермак, Татаров, Арахамия. Сказать, что эти трое чем-то лучше предшественников у меня язык не поворачивается. И если у кого есть иллюзии, что в Америке будет иначе – к сожалению, иначе не будет. Будет много лозунгов, много громких слов. Начнутся какие-то кампании, начнутся офисы простых решений и будет свой миллиард деревьев. Но сведется все к одному: дебилов будут развлекать дебилы, чтобы переизбраться на второй срок", - написал в своих соцсетях украинский бизнесмен и политический эксперт Сергей Марченко.Все это стало возможным в тот момент, когда мировое закулисье, пресловутый американский deep state решил, что управлять народами, странами, и при этом сохранить демократическую мину возможно. Упростив сначала национальные идеи до примитивных политических лозунгов, а потом и вовсе до кривляния в общенациональном эфире, стало возможным поставить управлять страной болванчика и тем самым облегчить себе задачу внешнего управления. Но они так увлеклись этим процессом, что не заметили, как сами потеряли и смыслы, и ценности, и лидеров. Трамп пришел к власти, чтобы сломать эту систему, но пока мы видим больше шоу, а не реальной политики.

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украина, сша, америка, дональд трамп, барак обама (старший), адольф гитлер, пентагон, верховная рада, эксклюзив