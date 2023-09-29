В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки
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Жителя Керчи задержали за государственную измену. Об этом 29 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
"Задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.
Силовики установили, что крымчанин сам связался в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины.
По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны спецоперации и передавал фотографии и видеозаписи через закрытые каналы связи. Кроме того, задержанный отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.