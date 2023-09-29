https://ukraina.ru/20230929/1049782038.html

В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки

В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки - 29.09.2023 Украина.ру

В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки

Жителя Керчи задержали за государственную измену. Об этом 29 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России

2023-09-29T10:44

2023-09-29T10:44

2023-09-29T10:44

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"Задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.Силовики установили, что крымчанин сам связался в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны спецоперации и передавал фотографии и видеозаписи через закрытые каналы связи. Кроме того, задержанный отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20230920/1049552307.html

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фсб, госизмена, керчь, новости, задержание