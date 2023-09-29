В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки - 29.09.2023 Украина.ру
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В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки
В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки - 29.09.2023 Украина.ру
В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки
Жителя Керчи задержали за государственную измену. Об этом 29 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2023-09-29T10:44
2023-09-29T10:44
фсб
госизмена
керчь
новости
задержание
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"Задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.Силовики установили, что крымчанин сам связался в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны спецоперации и передавал фотографии и видеозаписи через закрытые каналы связи. Кроме того, задержанный отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.
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фсб, госизмена, керчь, новости, задержание
ФСБ, госизмена, Керчь, Новости, задержание

В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки

10:44 29.09.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Жителя Керчи задержали за государственную измену. Об этом 29 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
"Задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.
Силовики установили, что крымчанин сам связался в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины.
По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны спецоперации и передавал фотографии и видеозаписи через закрытые каналы связи. Кроме того, задержанный отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 09:54
Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБЖителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, обвинили в теракте и покушении на госизмену. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
 
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