https://ukraina.ru/20230929/1049779287.html

Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных

Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных - 29.09.2023 Украина.ру

Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных

Украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 29 сентября РИА Новости

2023-09-29T08:40

2023-09-29T08:40

2023-09-29T08:44

плен

всу

владимир рогов

запорожская область

новости

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"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на Ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов.По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих.Он назвал несколько причин этому: моральный дух у противника "на нуле", к ВСУ пришло понимание того, что ничего у них не получится."Третья (причина) - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - подытожил Рогов.

https://ukraina.ru/20230928/1049762303.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

плен, всу, владимир рогов, запорожская область, новости