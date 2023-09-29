Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
08:40 29.09.2023 (обновлено: 08:44 29.09.2023)
Украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 29 сентября РИА Новости
"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на Ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов.
По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих.
Он назвал несколько причин этому: моральный дух у противника "на нуле", к ВСУ пришло понимание того, что ничего у них не получится.
"Третья (причина) - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - подытожил Рогов.
Вчера, 14:31Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронтеПосле четырех месяцев боев российские подразделения ушли из Работино. Там больше нечего оборонять — руины. При этом ВСУ пытаются взять Новопрокопьевку, где начинается "линия Суровикина", а также Вербовое/Вербное. Но у них ничего не получается