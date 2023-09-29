Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных - 29.09.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных - 29.09.2023 Украина.ру
Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
Украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 29 сентября РИА Новости
2023-09-29T08:40
2023-09-29T08:44
плен
всу
владимир рогов
запорожская область
новости
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"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на Ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов.По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих.Он назвал несколько причин этому: моральный дух у противника "на нуле", к ВСУ пришло понимание того, что ничего у них не получится."Третья (причина) - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - подытожил Рогов.
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плен, всу, владимир рогов, запорожская область, новости
плен, ВСУ, Владимир Рогов, Запорожская область, Новости

Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных

08:40 29.09.2023 (обновлено: 08:44 29.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 29 сентября РИА Новости
"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на Ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов.
По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих.
Он назвал несколько причин этому: моральный дух у противника "на нуле", к ВСУ пришло понимание того, что ничего у них не получится.
"Третья (причина) - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - подытожил Рогов.
Украинские военнопленные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 14:31
Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронтеПосле четырех месяцев боев российские подразделения ушли из Работино. Там больше нечего оборонять — руины. При этом ВСУ пытаются взять Новопрокопьевку, где начинается "линия Суровикина", а также Вербовое/Вербное. Но у них ничего не получается
 
пленВСУВладимир РоговЗапорожская областьНовости
 
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