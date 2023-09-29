Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Российские ФАБ с управляемыми модулями планирования успешно работают по тылам противника и перерезают коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Российские ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования – это настоящее "чудо из чудес". Отечественный ВПК производит их в огромном количестве, несмотря на всю "наколенность", рассказал Фёдоров.
Модель ФАБ-1500 ещё успешнее работают по тылам противника. Попадая даже рядом с опорами моста, они способны его обрушить. Также ВС РФ могут с их помощью уничтожать коммуникации противника, добавил эксперт.
"Мы кратно увеличили использование "Торнадо-С". Это модернизированный "Смерч", который работает по принципу "Хаймарса". Только у него калибр побольше и стреляет он подальше (у "Хаймарса" - 70 км, а у "Торнадо-С" - 100-120). По складам он попадает не менее точно. Бодрит ВСУ по самое не балуй", - подчеркнул обозреватель.
Также на вооружении у ВС России стали появляться легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) для вертолетов ("Изделие 305"), которые успешно работают по прифронтовым складам ВСУ, заключил собеседник издания.
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