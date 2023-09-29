https://ukraina.ru/20230929/1049766531.html

Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ

Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ - 29.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ

Российские ФАБ с управляемыми модулями планирования успешно работают по тылам противника и перерезают коммуникации ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T06:40

2023-09-29T06:40

2023-09-29T06:40

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Российские ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования – это настоящее "чудо из чудес". Отечественный ВПК производит их в огромном количестве, несмотря на всю "наколенность", рассказал Фёдоров.Модель ФАБ-1500 ещё успешнее работают по тылам противника. Попадая даже рядом с опорами моста, они способны его обрушить. Также ВС РФ могут с их помощью уничтожать коммуникации противника, добавил эксперт.Также на вооружении у ВС России стали появляться легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) для вертолетов ("Изделие 305"), которые успешно работают по прифронтовым складам ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049753026.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авиабомбы, украина, всу, ракеты, торнадо-с, himars, вооружение, вс рф