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Президент Южного Судана не видит альтернатив дружбы с Путиным

Президент Южного Судана не видит альтернатив дружбы с Путиным - 28.09.2023 Украина.ру

Президент Южного Судана не видит альтернатив дружбы с Путиным

Алва Киир полагает, что в современных обстоятельствах ни одному государству мира не выжить в одиночку

2023-09-28T17:02

2023-09-28T17:02

2023-09-28T17:02

новости

владимир путин

мир

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Президент Южного Судана Алва Киир не видит альтернатив дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Киир заявил 28 сентября в Москве, во время переговоров с главой Российской Федерации.По словам президента Южного Судана, сегодняшняя ситуация в мире показывает, что в одиночку никому не выжить и не добиться успеха."Наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим альтернатив дружбы с вами", - процитировал слова Киира телеграм-канал "Радио Маяк".Республика Южный Судан приобрела независимость 9 июля 2011 года, после гражданской войны между Суданом и Южным Суданом, которая продолжалась с 1983 по 2005 год.Уже 11 июля 2011 года президент России подписал указ о признании Республики Южный Судан Российской Федерацией и об установлении с ней дипломатических отношений.

https://ukraina.ru/20230928/1049750376.html

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новости, владимир путин, мир