Президент Южного Судана не видит альтернатив дружбы с Путиным
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Южного Судана С. Кииром
Алва Киир полагает, что в современных обстоятельствах ни одному государству мира не выжить в одиночку
Президент Южного Судана Алва Киир не видит альтернатив дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Киир заявил 28 сентября в Москве, во время переговоров с главой Российской Федерации.
По словам президента Южного Судана, сегодняшняя ситуация в мире показывает, что в одиночку никому не выжить и не добиться успеха.
"Наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим альтернатив дружбы с вами", - процитировал слова Киира телеграм-канал "Радио Маяк".
Республика Южный Судан приобрела независимость 9 июля 2011 года, после гражданской войны между Суданом и Южным Суданом, которая продолжалась с 1983 по 2005 год.
Уже 11 июля 2011 года президент России подписал указ о признании Республики Южный Судан Российской Федерацией и об установлении с ней дипломатических отношений.
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