https://ukraina.ru/20230928/1049757918.html

Министр сельского хозяйства Польши отказался воспринимать всерьез заявления Киева

Министр сельского хозяйства Польши отказался воспринимать всерьез заявления Киева - 28.09.2023 Украина.ру

Министр сельского хозяйства Польши отказался воспринимать всерьез заявления Киева

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что не воспринимает всерьез слова замглавы сельхозведомства Украины Тараса Качки на тему зернового эмбарго и жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО)

2023-09-28T12:59

2023-09-28T12:59

2023-09-28T12:59

польша

зарубежье

украина

зерно

новости

министр

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"Если… Что значит если? ...Это я тоже могу сказать, хотя я так не говорю, что если Украина не откажется (от жалобы в ВТО. – Ред.), то мы не сядем за стол переговоров. Видно, что это политическая слабость этого человека, потому что мы должны говорить о будущем и пытаться найти решения", - сказал он.Отвечая на вопрос, следует ли с учетом высказываний Качки "делить их на два" или не воспринимать всерьез, Телюс сказал, что он "уже перестает воспринимать их всерьез".Польский министр подчеркнул, что, по его мнению, слова Качки "вредят украинцам, живущим в Польше", а также "настоящим фермерам, а не олигархам, потому что он служит этими заявлениями только олигархам".Накануне заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров из Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из ВТО. Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.

https://ukraina.ru/20230920/1049551557.html

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польша, зарубежье, украина, зерно, новости, министр