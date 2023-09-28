https://ukraina.ru/20230928/1049757499.html

НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией

НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией - 28.09.2023 Украина.ру

НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией

НАТО разместит в Литве самолёты системы AWACS для наблюдения за военной деятельностью России, говорится в опубликованном 28 сентября заявлении Североатлантического альянса

2023-09-28T12:35

2023-09-28T12:35

2023-09-28T12:35

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Конфликт на Украине усилил внимание к обстановке в акватории Балтийского моря, заявил и.о. пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт. Самолёты AWACS могут обнаруживать самолёты и ракеты на расстоянии сотен километров, отмечает Уайт, что делает их "ключевым средством раннего предупреждения для НАТО".В заявлении Альянса сказано, что самолёты начнут разведывательные полёты уже в ближайшие дни. Планируется, что это займёт несколько недель. Для поддержки самолётов будет направлено около 150 военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230926/1049706805.html

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новости, нато, литва, зарубежье, самолеты, россия, границы