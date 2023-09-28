НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией - 28.09.2023 Украина.ру
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НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией
НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией - 28.09.2023 Украина.ру
НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией
НАТО разместит в Литве самолёты системы AWACS для наблюдения за военной деятельностью России, говорится в опубликованном 28 сентября заявлении Североатлантического альянса
2023-09-28T12:35
2023-09-28T12:35
новости
нато
литва
зарубежье
самолеты
россия
границы
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Конфликт на Украине усилил внимание к обстановке в акватории Балтийского моря, заявил и.о. пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт. Самолёты AWACS могут обнаруживать самолёты и ракеты на расстоянии сотен километров, отмечает Уайт, что делает их "ключевым средством раннего предупреждения для НАТО".В заявлении Альянса сказано, что самолёты начнут разведывательные полёты уже в ближайшие дни. Планируется, что это займёт несколько недель. Для поддержки самолётов будет направлено около 150 военнослужащих.
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новости, нато, литва, зарубежье, самолеты, россия, границы
Новости, НАТО, Литва, Зарубежье, самолеты, Россия, границы

НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией

12:35 28.09.2023
 
© NATO Airborne Early Warning and Control Force
© NATO Airborne Early Warning and Control Force
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НАТО разместит в Литве самолёты системы AWACS для наблюдения за военной деятельностью России, говорится в опубликованном 28 сентября заявлении Североатлантического альянса
"НАТО временно разместит самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Шяуляе, Литва. Первый из двух самолетов прибудет в четверг (28 сентября 2023 года) и будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ Североатлантического альянса", - говорится в заявлении.
Конфликт на Украине усилил внимание к обстановке в акватории Балтийского моря, заявил и.о. пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт. Самолёты AWACS могут обнаруживать самолёты и ракеты на расстоянии сотен километров, отмечает Уайт, что делает их "ключевым средством раннего предупреждения для НАТО".
В заявлении Альянса сказано, что самолёты начнут разведывательные полёты уже в ближайшие дни. Планируется, что это займёт несколько недель. Для поддержки самолётов будет направлено около 150 военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 16:34
"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для УкраиныВ потоке военной пропаганды, которая практически безраздельно господствует в основных европейских медиа, появилась новость, звучащая неожиданным диссонансом — в Германии представили новые инициативы для решения украинского кризиса
 
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