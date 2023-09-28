О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин - 28.09.2023 Украина.ру
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О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин - 28.09.2023 Украина.ру
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и фигуру Никола Пашиняна, а также речь зампредседателя КНР Хань Чжэн на дебатах Генассамблеи ООН
2023-09-28T11:09
2023-09-28T11:09
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нагорный карабах
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00:38 - Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и фигура Никола Пашиняна; 04:35 - Как пытаются оторвать Армению от России? 05:36 - Американские танки Abrams на Украине: какие последствия? 08:37 -Ожидания от осенне-зимней кампании; 08:49 - Скандал с выступлением украинского нациста в канадском парламенте; 11:28 - Китайская речь на дебатах Генассамблеи ООН; 12:33 - Эстонская русофобия: каковы последствия?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, алексей мухин, никол пашинян, генассамблея оон, нагорный карабах, россия, видео
Новости, Видео, Алексей Мухин, Никол Пашинян, Генассамблея ООН, Нагорный Карабах, Россия

О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин

11:09 28.09.2023
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и фигуру Никола Пашиняна, а также речь зампредседателя КНР Хань Чжэн на дебатах Генассамблеи ООН
00:38 - Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и фигура Никола Пашиняна;
04:35 - Как пытаются оторвать Армению от России?
05:36 - Американские танки Abrams на Украине: какие последствия?
08:37 -Ожидания от осенне-зимней кампании;
08:49 - Скандал с выступлением украинского нациста в канадском парламенте;
11:28 - Китайская речь на дебатах Генассамблеи ООН;
12:33 - Эстонская русофобия: каковы последствия?
 
НовостиВидеоАлексей МухинНикол ПашинянГенассамблея ООННагорный КарабахРоссия
 
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