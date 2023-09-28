https://ukraina.ru/20230928/1049755105.html
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин - 28.09.2023 Украина.ру
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и фигуру Никола Пашиняна, а также речь зампредседателя КНР Хань Чжэн на дебатах Генассамблеи ООН
2023-09-28T11:09
2023-09-28T11:09
2023-09-28T11:09
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алексей мухин
никол пашинян
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нагорный карабах
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00:38 - Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и фигура Никола Пашиняна; 04:35 - Как пытаются оторвать Армению от России? 05:36 - Американские танки Abrams на Украине: какие последствия? 08:37 -Ожидания от осенне-зимней кампании; 08:49 - Скандал с выступлением украинского нациста в канадском парламенте; 11:28 - Китайская речь на дебатах Генассамблеи ООН; 12:33 - Эстонская русофобия: каковы последствия?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, алексей мухин, никол пашинян, генассамблея оон, нагорный карабах, россия, видео
Новости, Видео, Алексей Мухин, Никол Пашинян, Генассамблея ООН, Нагорный Карабах, Россия
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и фигуру Никола Пашиняна, а также речь зампредседателя КНР Хань Чжэн на дебатах Генассамблеи ООН
00:38 - Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и фигура Никола Пашиняна;
04:35 - Как пытаются оторвать Армению от России?
05:36 - Американские танки Abrams на Украине: какие последствия?
08:37 -Ожидания от осенне-зимней кампании;
08:49 - Скандал с выступлением украинского нациста в канадском парламенте;
11:28 - Китайская речь на дебатах Генассамблеи ООН;
12:33 - Эстонская русофобия: каковы последствия?