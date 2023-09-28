https://ukraina.ru/20230928/1049755105.html

О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин

О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин - 28.09.2023 Украина.ру

О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - Мухин

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и фигуру Никола Пашиняна, а также речь зампредседателя КНР Хань Чжэн на дебатах Генассамблеи ООН

2023-09-28T11:09

2023-09-28T11:09

2023-09-28T11:09

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00:38 - Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и фигура Никола Пашиняна; 04:35 - Как пытаются оторвать Армению от России? 05:36 - Американские танки Abrams на Украине: какие последствия? 08:37 -Ожидания от осенне-зимней кампании; 08:49 - Скандал с выступлением украинского нациста в канадском парламенте; 11:28 - Китайская речь на дебатах Генассамблеи ООН; 12:33 - Эстонская русофобия: каковы последствия?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, алексей мухин, никол пашинян, генассамблея оон, нагорный карабах, россия, видео