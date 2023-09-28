https://ukraina.ru/20230928/1049750376.html

Россия надолго заходит в Африку по-новому. Юнус-Бек Евкуров — зеркало этого процесса

Россия надолго заходит в Африку по-новому. Юнус-Бек Евкуров — зеркало этого процесса - 28.09.2023 Украина.ру

Россия надолго заходит в Африку по-новому. Юнус-Бек Евкуров — зеркало этого процесса

Вот и стало понятно, почему президент Франции Эммануэль Макрон вдруг объявил о том, что до конца года его страна выведет войска из Нигера, потому что отныне будет вести в Африке некую новую сбалансированную политику

2023-09-28T10:55

2023-09-28T10:55

2023-09-28T12:01

эксклюзив

африка

владимир скачко

эммануэль макрон

франция

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И почему лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала политику Парижа в Африке. И в эфире радиостанции France Inter она заявила, что страна уходит из Нигера «на унизительных условиях». «Это не было решением… В реальности не было выбора. ...Это печально, потому что таким образом создается впечатление, будто нас вышвырнули из Африки. Но другого выбора не было. Мы отзываем своего посла и выводим военных на унизительных условиях. Все это — серьезный провал французской дипломатии», — сказала она.Они врали, просто пускали пыль в глаза, отвлекали внимание и показным миролюбием или препираниями усыпляли бдительность бывших африканских партнеров, угнетаемых Францией. И не важно, что делали они это по своим политически противоположным соображениям. Это тоже расизм — думать об африканцах как об умственно неполноценных, не понимающих ухищрений высокой «белой» политики. Многие колонизаторы во все времена обжигались об это собственное высокомерие.Одним из первых стал Наполеон Бонапарт, который вынужден был послать на Гаити, в бывшую французскую колонию, восставшую, отменившую рабство и разгромившую регулярную французскую армию под началом Франсуа-Доминика Туссена-Лувертюра, бывшего раба, получившего французское образование при плантаторах. Наполеон вынужден был послать против этого невысокого мудрого чернокожего человека с задатками гениального полководца и администратора войска под началом собственного зятя, бригадного генерала Шарля Виктора Эммануэля Леклерка, женатого на любимой сестре будущего императора Франции Полине. Наполеон хотел восстановить рабство на Гаити и писал туда своим командирам: «…Когда вы нейтрализуете Туссена, Дессалина и других бандитов и все негры будут разоружены, высылайте на континент негров и мулатов, участвовавших в общественных конфликтах… Освободите нас от этих просвещенных африканцев. Мы не желаем ничего другого».Во как — «освободите от просвещенных африканцев». Но президент Туссен-Лувертюр драл французов, как коза липку, пока не был предан, переслан во Францию и там умучен в 1803 году. Но и зять Леклерк годом раньше навсегда остался на Гаити. Мертвым. Желтая тропическая лихорадка — это вам, знаете ли, не бриоши казненной Марии-Антуанетты кушать.В итоге 18 ноября 1803 года Жан-Жак Дессалин, до этого предавший Туссена-Лувертюра и соблазнившийся на печенюшки Наполеона, окончательно разбил французские войска. И 1 января 1804 года была провозглашена независимость колонии, называвшейся Республика Гаити и ставшей вторым независимым государством в Америке. После США. И первой в мире республикой во главе с негроидами. И до сих пор все в Гаити так и называется.Но не это суть. Она — во публичном вранье Макрона и реальной подковерной политике Франции, которая хочет удержать за собой свои бывшие колонии и нынешние неоколонии. 27 сентября 2023 года агентство Reuters сообщило, что силами безопасности Буркина-Фасо днем ранее была предотвращена попытка госпереворота. Часть военных и гражданских лиц, причастных к мятежу, уже задержана, также ведется розыск остальных участников. «Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября», — говорится в официальном заявлении.То есть усыпив бдительность африканцев рассказами о новой политике, Франция решила новыми госпереворотами отыграть все назад и поставить у власти своих новых ставленников. И продолжать политику старую, неоколониальную.Ведь Макрон сам сказал, что Франция покидает Африку еще в марте 2023 года во время посещения Габона, где заявил, что политика "французской Африки", подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке, уходит ("Эпоха "Франсафрик" истекла"). Лесом, вернее джунглями вглубь истории. А вот вместо нее запускается какое-то новое сбалансированное сотрудничество. "Я нахожусь здесь с целью построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим", — сказал Макрон габонцам.Габонцы не без интереса выслушали гламурного "белого брата" и сказали: "Ага! Новая сбалансированная, так новая сбалансированная". И 30 августа 2023 года отправили на покой 65-летнего президента, ставленника французов Али Бонго Ондимбу, который вместе с отцом Омаром (в хорошем смысле этого слова) правил страной почти 60 лет.А если учесть, что в 2013 году от французов избавилась Центральноафриканская Республика (ЦАР) и за последние полтора-два года произошли антифранцузские перевороты в Мали и Гвинее (в 2021 году), в уже упомянутой Буркина-Фасо (2022) и в этом году 26 июля в Нигере свергли профранцузского президента Мохамеда Базума, то потомки африканцев, веками горбатившихся на французов, что-то почувствовали. Может быть, предчувствие свободы и помощь. И совершили госперевороты, которые по своему характеру и последствиям напоминают национально-освободительные революции и освобождение от колониализма №1.То которое удалось в 60-70-х года прошлого века. И везде у власти становились политики, в основном военные, которые по-новому мыслят, хотят отстраивать и уже отстраивают отношения с Парижем. Да и вообще с кем угодно.И вот вам результат. Свергать-то в Буркина-Фасо собрались текущее правительство страны, которое также пришло к власти в результате военного госпереворота 30 сентября 2022 года. Капитан Ибрагим Траоре стал новым главой государства и до сих пор находится у власти, объявляя о том, что хочет новых, реально равноправных отношений в с Францией.Более того, капитан и президент Траоре 25 июля сего года посетил Россию в рамках саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге и прибыл туда раньше всех остальных африканских лидеров, чтобы переговорить с президентом России Владимиром Путиным.И переговорил. Небезрезультатно. Было договорено, что сейчас стороны готовы совместно работать по развитию торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, готовятся документы в области гражданской авиации, спорта о взаимном признании образования и квалификации. И уже 5 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила об открытии посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее до конца года. На данный момент ведется обсуждение вопросов технического характера.Конечно, такое Макрону не нравится. И Франция решила организовать еще один переворот против переворота Траоре и убрать антифранцузские власти. Такие вот подковерные делишки. Подлые и циничные, но практичные: дескать, а че с этим африканцами цацкаться – обманем и вернем свое?Однако, по мнению многих, своеобразным зеркалом антифранцузского восстания неоколониального движения 2.0 можно считать события в Нигере. Там не просто послали французов подальше, но и решили полностью переписать все принципы отношений с бывшей метрополией – в политике, и – это главное! – в экономике. Одно только изменение принципов ценообразования для нигерского сырья для французской экономики обещает существенно пополнить бюджет Нигера. Если, конечно, новое руководство Нигера очень быстро не зажрется и не погрязнет в коррупции и казнокрадстве.Но не об этом разговор. Важно знать, что, во-первых, потеря Французской Африки (Afrique française) уже больно ударила по нынешней власти Макрона, который-таки оказался неспособным как-то противостоять африканским событиям. Габону он пообещал, что не намерен влиять на внутреннюю политику Габона и надеется на дружбу двух народов.В Нигере он был уже более строг. Ему, наверное сказали, что он может сколько угодно тискать своих неграм по закуткам, но французской экономике нужно дешевое сырье. И Макрон пообещал, что свергнет участников успешного переворота и восстановит власть законно президента Мохамеда Базума. И начал подбивать на интервенцию в Нигер своих союзников по Западу (США и Германию), а также другие западные страны, ООН, Африканский союз и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки, куда входят 15 государств) на то, чтобы они не только осудили мятеж, но и сбросили его силой. ЭКОВАС заявил о готовности военного вмешательства в Нигер и даже согласовал дату вторжения.Макрон попрыгал от счастья и сдуру пообещал, что если его не попросит свергнутый президент Базум, то он никогда не выведет французские войска из Нигера и поддержит вторжение ЭКОВАС.Новые нигерские власти не испугались, а наоборот – пообещали оторвать голову Базуму, если тот будет бухтеть против родной страны, и сообща со странами-соседями защищаться от вторжения.И интервенция не состоялась, хотя и было известно, что до сих пор лижущие французский сапог страны (Кот-д’Ивуар, Либерия, Нигерия, Сенегал) собрались это делать. Но передумали. Нигер попросил Нигерию и Кот-д’Ивуар убрать из своей страны послов вместе с послами западных стран-колонизаторов. А Макрон пообещал вывести из Нигера войска Франции до конца года.А теперь вот, повторяю, Макрон попытался ударить в Буркина-Фасо, ключевой стране нынешнего антифранцузского движения в Западной Африке.Однако после неудачи Франции с интервенцией стало известно, почему Нигер так раздухарился и фактически пока победил. В эту страны в начале сентября приехала делегация Минобороны России, которую возглавил замминистра Юнус-Бек Евкуров. 16 сентября сего года он встретился с президентом Мали Ассими Гоитой, министром обороны Нигера Салифой Моди и главой Минобороны Мали Садио Камару. Переговоры прошли в закрытом режиме. А раньше, 31 августа Евкуров посетил Буркина-Фасо, где с президентом Ибрагимом Траоре обсудил военно-техническое сотрудничество двух стран и переговорил о подготовке военных летчиков Буркина-Фасо в России.И вот они -- Мали, Буркина-Фасо и Нигер -- подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля (АЕС). С одной целью -- развития коллективной обороны стран-участников от всяких любителей неоколониализма. Об этом сообщил глава переходного периода Мали полковник Ассими Гоита на своей станице в социальной сети X (бывший Twitter, запрещенный в России). "Сегодня я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения", — написал президент Мали.Да-да, тот самый, с которым 10 сентября этого года по телефону общался президент Путин и обсудил с ним развитие отношений двух стран, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также борьбу с терроризмом.Согласно хартии, "всякое посягательство на суверенитет" Буркина-Фасо, Мали или Нигера или атака на одного участника хартии государств Сахеля будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех стран договора, включая применение военной силы.И случилось то, что случилось. Власти Мали и Буркина-Фасо поддержали новые власти в Нигере и пообещали оказать военную помощь Ниамею (столица Нигера) в случае вторжения. Для этого они разместили боевые вертолеты и самолеты для реагирования "на любую агрессию". А нигерцы-мятежники разрешили их армиям прийти на помощь, если начнутся военные действия.Все, точка! Что и требовалось доказать! По мнению обозревателей, во-первых, для победы антифранцузских "молодых демократий" в Африке бесспорно оказался важен и визит в Африку замминистра Евкурова, которого, по информации французского France24, сопровождал генерал Андрей Аверьянов, мастер спецопераций, в том числе, тайных, из Главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.Во-вторых, визиты генералов очень вписались и скорректировались со слухами о деятельности в этом регионе ЧВК "Вагнер", достоверной информации о чем в открытых источниках пока мало. Но, кажется, и слухов о том, что генералы подхватили дело "вагнеровцев" в Африке, хватило. Особенно после того, как стало известно, что Евкуров в августе посетил Ливию фельдмаршала Халифы Хафтара. Там, по имеющейся у СМИ информации, находятся базы "ЧВК "Вагнер".По информации того же France24, визиты Евкурова и Аверьянова, как представителей российского государства, олицетворяют переход от полуподпольных операций и связей "Вагнера" к более открытым отношениям с действующими африканскими режимами. "Это уже не гибридная война, а официальная поддержка. Они показывают, что общение с Россией продолжается, но теперь по официальным каналам", — сказал французскому телеканалу некто Андреас Хайнеманн-​Грудер, специалист по России и частным военизированным группировкам в Боннском университете.И если это правда, то речь идет уже не о конъюнктурно-меркантильной борьбе за контроль над ресурсами Африки. Это изменение всей политики России на Черном континенте, ее идеологическая переориентация и геополитическая перепрошивка, направленные на поиск долгоиграющей стратегии, тактики и долговременных союзников и партнеров по строительству нового многополярного мира. Это тренд и мейнстрим, которые уловили, начали и поддерживают в Москве.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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