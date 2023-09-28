https://ukraina.ru/20230928/1049749076.html

Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине

Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине - 28.09.2023 Украина.ру

Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине

Экс-президент США привел бы Россию в такое положение, что она не смогла бы себе позволить это материально

2023-09-28T10:37

2023-09-28T10:37

2023-09-28T10:37

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дональд трамп

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Об этом Трамп заявил 28 сентября, выступая перед сторонниками в Мичигане."Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — процитировал слова Трампа телеканал C-Spain.Трамп обещал, что в случае своего избрания на пост президента США, он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает его страну.Дональд Трамп ранее заявил, что сможет в течение 24 часов заключить сделку с Зеленским и Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, уточнил он, это будет честная сделка для всех.

https://ukraina.ru/20230928/1049739552.html

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2023

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новости, дональд трамп, сша, украина, россия