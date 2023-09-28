Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине - 28.09.2023 Украина.ру
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Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине
Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине - 28.09.2023 Украина.ру
Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине
Экс-президент США привел бы Россию в такое положение, что она не смогла бы себе позволить это материально
2023-09-28T10:37
2023-09-28T10:37
новости
дональд трамп
сша
украина
россия
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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Об этом Трамп заявил 28 сентября, выступая перед сторонниками в Мичигане."Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — процитировал слова Трампа телеканал C-Spain.Трамп обещал, что в случае своего избрания на пост президента США, он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает его страну.Дональд Трамп ранее заявил, что сможет в течение 24 часов заключить сделку с Зеленским и Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, уточнил он, это будет честная сделка для всех.
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новости, дональд трамп, сша, украина, россия
Новости, Дональд Трамп, США, Украина, Россия

Трамп рассказал, как он предотвратил бы конфликт на Украине

10:37 28.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Экс-президент США привел бы Россию в такое положение, что она не смогла бы себе позволить это материально
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Об этом Трамп заявил 28 сентября, выступая перед сторонниками в Мичигане.
"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — процитировал слова Трампа телеканал C-Spain.
Трамп обещал, что в случае своего избрания на пост президента США, он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает его страну.
Дональд Трамп ранее заявил, что сможет в течение 24 часов заключить сделку с Зеленским и Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, уточнил он, это будет честная сделка для всех.
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Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и БайденаСоединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины и не спешат выделять ей новый транш. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
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