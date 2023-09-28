https://ukraina.ru/20230928/1049739552.html
Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена
Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена - 28.09.2023 Украина.ру
Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена
Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины и не спешат выделять ей новый транш. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2023-09-28T05:45
2023-09-28T05:45
2023-09-28T05:45
новости
украина
сша
поддержка
выборы
дональд трамп
джо байден
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.Такая риторика связана с внутриполитической ситуацией в США. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Украинская война становится важным пунктом борьбы между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, рассказал Акопов.Недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС не влияет на поддержку Украины. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным скандалом по поводу поддержки бывших эсэсовцев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, поддержка, выборы, дональд трамп, джо байден
Новости, Украина, США, поддержка, выборы, Дональд Трамп, Джо Байден
Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена
Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины и не спешат выделять ей новый транш. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.
Такая риторика связана с внутриполитической ситуацией в США. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Украинская война становится важным пунктом борьбы между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, рассказал Акопов.
"Республиканцы будут всячески критиковать политику Байдена и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие — что денег выделяется мало. То есть дело не в конкретных претензиях, а в внутриполитических разногласиях", - подчеркнул эксперт.
Недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС не влияет на поддержку Украины. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным скандалом по поводу поддержки бывших эсэсовцев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь