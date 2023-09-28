https://ukraina.ru/20230928/1049739552.html

Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена

Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена - 28.09.2023 Украина.ру

Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена

Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины и не спешат выделять ей новый транш. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2023-09-28T05:45

2023-09-28T05:45

2023-09-28T05:45

новости

украина

сша

поддержка

выборы

дональд трамп

джо байден

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.Такая риторика связана с внутриполитической ситуацией в США. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Украинская война становится важным пунктом борьбы между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, рассказал Акопов.Недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС не влияет на поддержку Украины. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным скандалом по поводу поддержки бывших эсэсовцев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, поддержка, выборы, дональд трамп, джо байден