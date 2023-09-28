Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена - 28.09.2023 Украина.ру
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Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена
Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена - 28.09.2023 Украина.ру
Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена
Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины и не спешат выделять ей новый транш. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2023-09-28T05:45
2023-09-28T05:45
новости
украина
сша
поддержка
выборы
дональд трамп
джо байден
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.Такая риторика связана с внутриполитической ситуацией в США. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Украинская война становится важным пунктом борьбы между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, рассказал Акопов.Недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС не влияет на поддержку Украины. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным скандалом по поводу поддержки бывших эсэсовцев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, украина, сша, поддержка, выборы, дональд трамп, джо байден
Новости, Украина, США, поддержка, выборы, Дональд Трамп, Джо Байден

Пётр Акопов о том, как украинская война стала "разменной монетой" в борьбе Трампа и Байдена

05:45 28.09.2023
 
Хроника выборов президента США
Хроника выборов президента США
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Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины и не спешат выделять ей новый транш. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.
Такая риторика связана с внутриполитической ситуацией в США. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Украинская война становится важным пунктом борьбы между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, рассказал Акопов.
"Республиканцы будут всячески критиковать политику Байдена и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие — что денег выделяется мало. То есть дело не в конкретных претензиях, а в внутриполитических разногласиях", - подчеркнул эксперт.
Недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС не влияет на поддержку Украины. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным скандалом по поводу поддержки бывших эсэсовцев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
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Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым ракетами ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
 
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