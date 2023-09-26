https://ukraina.ru/20230926/1049702630.html

Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной

Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной - 26.09.2023 Украина.ру

Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной

Постепенно поддержка Киева Западом будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2023-09-26T14:55

2023-09-26T14:55

2023-09-26T16:34

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запад

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.— Петр, почему американские законодатели не спешат выделять дополнительное финансирование Украине?— Это связано с внутриполитической ситуацией в Штатах. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Деньги Украине выделят, и никаких проблем с этим не будет.— А ради чего тогда вся эта риторика?— Украинская война становится важным пунктом борьбы между демократами и республиканцами, Трампом и Байденом. Республиканцы будут всячески критиковать политику Байдена и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие — что денег выделяется мало. То есть дело не в конкретных претензиях, а в внутриполитических разногласиях.— А недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС, сможет отрезвить людей на Западе относительно киевского режима?— Нет. Это никого не волнует. Те, кого это волнует, все знают и так. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев.— На ваш взгляд, последние события в Нагорном Карабахе создали угрозу безопасности России в Закавказье?— Вопросы безопасности России, связанные с расстановкой сил на южном фланге, включают в себя нахождение в нашей сфере влияния, достаточно жесткой, всего Закавказья. Нельзя сказать: «Давайте оставим Армению в своей орбите, а Азербайджан пусть уходит в Турцию, а Грузия пусть идет в НАТО». Так не бывает, и так не будет. Несмотря на то, что с Грузией нет дипломатических отношений после 2008 года, тем не менее Грузия занимает аккуратную позицию, хотя говорит, что идет на Запад, пытается балансировать.Азербайджан тоже во многом близок к России, но усиливает свою турецкую ориентацию. Но Армения сама оказалась заложницей ситуации, когда не захотела слушать Россию. Слушать не в том смысле, чтобы подчиняться, а слушать добрые подсказки России – договариваться с Азербайджаном по Карабаху. Они это игнорировали, поэтому проиграли войну. Влиянию России в Армении это угрожает только ситуативно, а на самом деле Ереван не имеет возможности ориентироваться ни на кого, кроме России.Потому что ни Штаты, ни Европа, ни Тегеран не могут, при всей благосклонности Ирана к Еревану, не могут дать Армении гарантии безопасности. Их может дать только Москва. Это закон, признание которого рано или поздно вернется в головы армянского руководства.— То есть наша военная база в Гюмри продолжит свою службу?— Останется, естественно. Выхода из ОДКБ не будет. Российский интерес не в том, чтобы контролировать границу с Турцией через Армению, а в том, чтобы иметь режимы в Закавказье которые понимают значение России и связаны с ней экономически и человечески. Судя по количеству живущих в России армян и экономическим связям, Армения никуда не денется.— Недавно турецкие СМИ писали о грядущей армяно-азербайджанской войне вокруг Зангезурского коридора в Нахичевань. Возможен ли такой сценарий?— Нет, война за Зангезур невозможна по той простой причине, что Армения является членом ОДКБ. И вторжение на территорию Армении автоматически приводит к конфликту Азербайджана с Россией. Баку и Эрдоган этого не хотят. Никакой попытки силой пробить Зангезурский коридор они предпринимать не будут. Армения пугает этим Россию, азербайджанцы с турками пугают этим Ереван. Но, если бы хотели договориться по Карабаху и Зангезуру, это можно было сделать до 2020 года, тогда бы не было войны и бегства армян из Нагорного Карабаха. Нужно было договариваться о Лачинском коридоре из Карабаха и Зангезурском коридоре в Нахичевань. Тогда можно было все решить. На это было 25 лет. В основном это вина Еревана.— Можно предположить, что роль Украины как антироссийского тарана со временем будет снижаться. Может и другой регион в ближнем зарубежье заменить ее?— Борьба Запада и России за контроль над Украиной продлится как минимум до конца десятилетия. Никакая Средняя Азия, никакое Закавказье здесь и близко не стоит. Масштабы противостояния за Украину настолько велики и ее геополитическое значение настолько большое, что ничего сопоставимого быть не может.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20230926/1049694239.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, запад, россия, украина, закавказье, армения, азербайджан, иран, нато, сша, республиканцы, демократы, дональд трамп, джо байден