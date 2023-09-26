Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной - 26.09.2023 Украина.ру
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Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной
Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной - 26.09.2023 Украина.ру
Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной
Постепенно поддержка Киева Западом будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2023-09-26T14:55
2023-09-26T16:34
интервью
запад
россия
украина
закавказье
армения
азербайджан
иран
нато
сша
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.— Петр, почему американские законодатели не спешат выделять дополнительное финансирование Украине?— Это связано с внутриполитической ситуацией в Штатах. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Деньги Украине выделят, и никаких проблем с этим не будет.— А ради чего тогда вся эта риторика?— Украинская война становится важным пунктом борьбы между демократами и республиканцами, Трампом и Байденом. Республиканцы будут всячески критиковать политику Байдена и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие — что денег выделяется мало. То есть дело не в конкретных претензиях, а в внутриполитических разногласиях.— А недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС, сможет отрезвить людей на Западе относительно киевского режима?— Нет. Это никого не волнует. Те, кого это волнует, все знают и так. Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев.— На ваш взгляд, последние события в Нагорном Карабахе создали угрозу безопасности России в Закавказье?— Вопросы безопасности России, связанные с расстановкой сил на южном фланге, включают в себя нахождение в нашей сфере влияния, достаточно жесткой, всего Закавказья. Нельзя сказать: «Давайте оставим Армению в своей орбите, а Азербайджан пусть уходит в Турцию, а Грузия пусть идет в НАТО». Так не бывает, и так не будет. Несмотря на то, что с Грузией нет дипломатических отношений после 2008 года, тем не менее Грузия занимает аккуратную позицию, хотя говорит, что идет на Запад, пытается балансировать.Азербайджан тоже во многом близок к России, но усиливает свою турецкую ориентацию. Но Армения сама оказалась заложницей ситуации, когда не захотела слушать Россию. Слушать не в том смысле, чтобы подчиняться, а слушать добрые подсказки России – договариваться с Азербайджаном по Карабаху. Они это игнорировали, поэтому проиграли войну. Влиянию России в Армении это угрожает только ситуативно, а на самом деле Ереван не имеет возможности ориентироваться ни на кого, кроме России.Потому что ни Штаты, ни Европа, ни Тегеран не могут, при всей благосклонности Ирана к Еревану, не могут дать Армении гарантии безопасности. Их может дать только Москва. Это закон, признание которого рано или поздно вернется в головы армянского руководства.— То есть наша военная база в Гюмри продолжит свою службу?— Останется, естественно. Выхода из ОДКБ не будет. Российский интерес не в том, чтобы контролировать границу с Турцией через Армению, а в том, чтобы иметь режимы в Закавказье которые понимают значение России и связаны с ней экономически и человечески. Судя по количеству живущих в России армян и экономическим связям, Армения никуда не денется.— Недавно турецкие СМИ писали о грядущей армяно-азербайджанской войне вокруг Зангезурского коридора в Нахичевань. Возможен ли такой сценарий?— Нет, война за Зангезур невозможна по той простой причине, что Армения является членом ОДКБ. И вторжение на территорию Армении автоматически приводит к конфликту Азербайджана с Россией. Баку и Эрдоган этого не хотят. Никакой попытки силой пробить Зангезурский коридор они предпринимать не будут. Армения пугает этим Россию, азербайджанцы с турками пугают этим Ереван. Но, если бы хотели договориться по Карабаху и Зангезуру, это можно было сделать до 2020 года, тогда бы не было войны и бегства армян из Нагорного Карабаха. Нужно было договариваться о Лачинском коридоре из Карабаха и Зангезурском коридоре в Нахичевань. Тогда можно было все решить. На это было 25 лет. В основном это вина Еревана.— Можно предположить, что роль Украины как антироссийского тарана со временем будет снижаться. Может и другой регион в ближнем зарубежье заменить ее?— Борьба Запада и России за контроль над Украиной продлится как минимум до конца десятилетия. Никакая Средняя Азия, никакое Закавказье здесь и близко не стоит. Масштабы противостояния за Украину настолько велики и ее геополитическое значение настолько большое, что ничего сопоставимого быть не может.
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20230926/1049694239.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, запад, россия, украина, закавказье, армения, азербайджан, иран, нато, сша, республиканцы, демократы, дональд трамп, джо байден
Интервью, Запад, Россия, Украина, Закавказье, Армения, Азербайджан, Иран, НАТО, США, республиканцы, демократы, Дональд Трамп, Джо Байден

Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной

14:55 26.09.2023 (обновлено: 16:34 26.09.2023)
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Постепенно поддержка Киева Западом будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.
— Петр, почему американские законодатели не спешат выделять дополнительное финансирование Украине?
— Это связано с внутриполитической ситуацией в Штатах. То есть приближающимися выборами и борьбой с демократами и республиканцами. Деньги Украине выделят, и никаких проблем с этим не будет.
— А ради чего тогда вся эта риторика?
— Украинская война становится важным пунктом борьбы между демократами и республиканцами, Трампом и Байденом. Республиканцы будут всячески критиковать политику Байдена и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие — что денег выделяется мало.
То есть дело не в конкретных претензиях, а в внутриполитических разногласиях.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
— А недавний скандал в канадском парламенте, когда Зеленский приветствовал ветерана СС, сможет отрезвить людей на Западе относительно киевского режима?
— Нет. Это никого не волнует. Те, кого это волнует, все знают и так.
Постепенно поддержка Киева будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев.
— На ваш взгляд, последние события в Нагорном Карабахе создали угрозу безопасности России в Закавказье?
— Вопросы безопасности России, связанные с расстановкой сил на южном фланге, включают в себя нахождение в нашей сфере влияния, достаточно жесткой, всего Закавказья.
Нельзя сказать: «Давайте оставим Армению в своей орбите, а Азербайджан пусть уходит в Турцию, а Грузия пусть идет в НАТО». Так не бывает, и так не будет. Несмотря на то, что с Грузией нет дипломатических отношений после 2008 года, тем не менее Грузия занимает аккуратную позицию, хотя говорит, что идет на Запад, пытается балансировать.
Азербайджан тоже во многом близок к России, но усиливает свою турецкую ориентацию. Но Армения сама оказалась заложницей ситуации, когда не захотела слушать Россию. Слушать не в том смысле, чтобы подчиняться, а слушать добрые подсказки России – договариваться с Азербайджаном по Карабаху. Они это игнорировали, поэтому проиграли войну.
Влиянию России в Армении это угрожает только ситуативно, а на самом деле Ереван не имеет возможности ориентироваться ни на кого, кроме России.
Потому что ни Штаты, ни Европа, ни Тегеран не могут, при всей благосклонности Ирана к Еревану, не могут дать Армении гарантии безопасности. Их может дать только Москва. Это закон, признание которого рано или поздно вернется в головы армянского руководства.
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
11:17
Накануне бегства. Команда Байдена грабит беспомощного ЗеленскогоНесмотря на то что во время встречи в Вашингтоне Байден обещал Зеленскому сохранение американской поддержки, ни он, ни его команда (будучи, по сути своей, отъявленными бандитами с большой дороги) не могли не воспользоваться критической ситуацией в которой оказался киевский режим
— То есть наша военная база в Гюмри продолжит свою службу?
— Останется, естественно. Выхода из ОДКБ не будет.
Российский интерес не в том, чтобы контролировать границу с Турцией через Армению, а в том, чтобы иметь режимы в Закавказье которые понимают значение России и связаны с ней экономически и человечески. Судя по количеству живущих в России армян и экономическим связям, Армения никуда не денется.
— Недавно турецкие СМИ писали о грядущей армяно-азербайджанской войне вокруг Зангезурского коридора в Нахичевань. Возможен ли такой сценарий?
— Нет, война за Зангезур невозможна по той простой причине, что Армения является членом ОДКБ. И вторжение на территорию Армении автоматически приводит к конфликту Азербайджана с Россией.
Баку и Эрдоган этого не хотят. Никакой попытки силой пробить Зангезурский коридор они предпринимать не будут. Армения пугает этим Россию, азербайджанцы с турками пугают этим Ереван.
Но, если бы хотели договориться по Карабаху и Зангезуру, это можно было сделать до 2020 года, тогда бы не было войны и бегства армян из Нагорного Карабаха. Нужно было договариваться о Лачинском коридоре из Карабаха и Зангезурском коридоре в Нахичевань. Тогда можно было все решить.
На это было 25 лет. В основном это вина Еревана.
— Можно предположить, что роль Украины как антироссийского тарана со временем будет снижаться. Может и другой регион в ближнем зарубежье заменить ее?
— Борьба Запада и России за контроль над Украиной продлится как минимум до конца десятилетия. Никакая Средняя Азия, никакое Закавказье здесь и близко не стоит. Масштабы противостояния за Украину настолько велики и ее геополитическое значение настолько большое, что ничего сопоставимого быть не может.
 
ИнтервьюЗападРоссияУкраинаЗакавказьеАрменияАзербайджанИранНАТОСШАреспубликанцыдемократыДональд ТрампДжо Байден
 
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