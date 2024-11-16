"Один пояс — один путь" отныне не китайский, а общий. Барабанов о решении России на "Валдае"
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Когда Путин заявил, что “Один пояс — один путь" не китайский, а общий, он сделал небольшой шажочек вперед, поскольку до этого Россия официально говорила лишь о сопряжении китайской инициативы с Евразийским экономическим союзом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
Он обратил внимание, что во время Валдайского заседания Путин неоднократно использовал понятие “интервенция”: "ползучая интервенция" и просто "интервенция" как влияние вмешательства Штатов и стран Запада в дела России. Такой характеристики ранее не было, это новое, считает эксперт.
"Затем, что касается постсоветского пространства в целом, в данном случае субрегиона Центральной Азии, здесь достаточно новым было то, что Путин фактически поддержал китайскую политику в центральноазиатских государствах. Он сказал, что если Китай помогает постсоветским странам Центральной Азии, то Россия не видит в этом ничего плохого, в том числе конкуренции. Такая прямая формулировка, на мой взгляд, тоже прозвучала впервые. Говоря о китайской экономической инициатив “Один пояс — один путь”, Путин сказал, что это не китайский, а общий путь", — добавил Барабанов.
По его словам, это качественный шаг или небольшой шажочек вперед, поскольку до этого Россия официально говорила лишь о сопряжении китайской инициативы “Один пояс — один путь” с Евразийским экономическим союзом.
"Россия воздерживается от официального полномасштабного присоединения к инициативе “Один пояс — один путь”, в этом контексте слова Путина, что это общий путь, прозвучали интересно", — отметил Барабанов.
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Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"