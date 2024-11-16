https://ukraina.ru/20241116/1058810673.html

"Один пояс — один путь" отныне не китайский, а общий. Барабанов о решении России на "Валдае"

"Один пояс — один путь" отныне не китайский, а общий. Барабанов о решении России на "Валдае" - 16.11.2024 Украина.ру

"Один пояс — один путь" отныне не китайский, а общий. Барабанов о решении России на "Валдае"

Когда Путин заявил, что “Один пояс — один путь" не китайский, а общий, он сделал небольшой шажочек вперед, поскольку до этого Россия официально говорила лишь о сопряжении китайской инициативы с Евразийским экономическим союзом

2024-11-16T05:30

2024-11-16T05:30

2024-11-16T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.Он обратил внимание, что во время Валдайского заседания Путин неоднократно использовал понятие “интервенция”: "ползучая интервенция" и просто "интервенция" как влияние вмешательства Штатов и стран Запада в дела России. Такой характеристики ранее не было, это новое, считает эксперт.По его словам, это качественный шаг или небольшой шажочек вперед, поскольку до этого Россия официально говорила лишь о сопряжении китайской инициативы “Один пояс — один путь” с Евразийским экономическим союзом."Россия воздерживается от официального полномасштабного присоединения к инициативе “Один пояс — один путь”, в этом контексте слова Путина, что это общий путь, прозвучали интересно", — отметил Барабанов.Главные заявления главы российского государства Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи — "Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"

https://ukraina.ru/20241111/1058803213.html

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новости, россия, центральная азия, запад, владимир путин, дональд трамп, валдай, детали