"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ - 28.09.2023 Украина.ру
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"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ
"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ - 28.09.2023 Украина.ру
"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ
Воздушные кампании российских ВКС стали гораздо результативнее и серьезно изменили ход боевых действий. На эффективность ударов повлияла улучшение российских средств поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T04:15
2023-09-28T04:15
новости
авиабомбы
истребители
авиаудары
украина
сво
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Россия начинала СВО на Украине без планирующих авиабомб. А сейчас эти дешевые и эффективные боеприпасы стали серьезным фактором воздействия на передний край противника, рассказал Анпилогов.ФАБы сбрасываются с большой высоты, на которой идет истребитель-бомбардировщик, и за счет аэродинамических плоскостей, а также инерциальной, спутниковой навигации или лазерного наведения попадают в цель, добавил эксперт.На вооружении у российских ВКС есть высокоточные ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Одной такой бомбы хватит на уничтожение большого взводного опорника ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html
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новости, авиабомбы, истребители, авиаудары, украина, сво, вкс
Новости, авиабомбы, истребители, авиаудары, Украина, СВО, ВКС

"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ

04:15 28.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Воздушные кампании российских ВКС стали гораздо результативнее и серьезно изменили ход боевых действий. На эффективность ударов повлияла улучшение российских средств поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Россия начинала СВО на Украине без планирующих авиабомб. А сейчас эти дешевые и эффективные боеприпасы стали серьезным фактором воздействия на передний край противника, рассказал Анпилогов.
ФАБы сбрасываются с большой высоты, на которой идет истребитель-бомбардировщик, и за счет аэродинамических плоскостей, а также инерциальной, спутниковой навигации или лазерного наведения попадают в цель, добавил эксперт.
"Половина веса в каждой такой бомбе – это вес взрывчатки. Когда к вам на голову прилетает 7 центнеров взрывчатки, образуется воронка, в которую может уместиться домик с мансардой", - подчеркнул Анпилогов.
На вооружении у российских ВКС есть высокоточные ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Одной такой бомбы хватит на уничтожение большого взводного опорника ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
26 сентября, 20:05
Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам
04:15"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ
04:12Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить Россию
04:04Фашизм у власти и канадский конфуз. Почему осуждение украинского эсэсовца не приведет к осуждению Украины
04:00"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО
03:55Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировой
03:41О чем молчит Ани Лорак? Свободно выступать в России и быть с ней несогласным, можно
03:24Дмитрий Выдрин о том, кто познакомил еврея Зеленского с щирым нацистом Гунько
03:21"Казацкая республика" или новая Руина? Украинские эксперты обсуждают варианты будущего своей страны
03:13Rzeczpospolita: ракета, упавшая в ноябре 2022 года в Польше не была выпущена Россией
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