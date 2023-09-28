"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Воздушные кампании российских ВКС стали гораздо результативнее и серьезно изменили ход боевых действий. На эффективность ударов повлияла улучшение российских средств поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Россия начинала СВО на Украине без планирующих авиабомб. А сейчас эти дешевые и эффективные боеприпасы стали серьезным фактором воздействия на передний край противника, рассказал Анпилогов.
ФАБы сбрасываются с большой высоты, на которой идет истребитель-бомбардировщик, и за счет аэродинамических плоскостей, а также инерциальной, спутниковой навигации или лазерного наведения попадают в цель, добавил эксперт.
"Половина веса в каждой такой бомбе – это вес взрывчатки. Когда к вам на голову прилетает 7 центнеров взрывчатки, образуется воронка, в которую может уместиться домик с мансардой", - подчеркнул Анпилогов.
На вооружении у российских ВКС есть высокоточные ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Одной такой бомбы хватит на уничтожение большого взводного опорника ВСУ, заключил собеседник издания.
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