https://ukraina.ru/20230928/1049725224.html

"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ

"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ - 28.09.2023 Украина.ру

"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ

Воздушные кампании российских ВКС стали гораздо результативнее и серьезно изменили ход боевых действий. На эффективность ударов повлияла улучшение российских средств поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-28T04:15

2023-09-28T04:15

2023-09-28T04:15

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авиабомбы

истребители

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Россия начинала СВО на Украине без планирующих авиабомб. А сейчас эти дешевые и эффективные боеприпасы стали серьезным фактором воздействия на передний край противника, рассказал Анпилогов.ФАБы сбрасываются с большой высоты, на которой идет истребитель-бомбардировщик, и за счет аэродинамических плоскостей, а также инерциальной, спутниковой навигации или лазерного наведения попадают в цель, добавил эксперт.На вооружении у российских ВКС есть высокоточные ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Одной такой бомбы хватит на уничтожение большого взводного опорника ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html

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новости, авиабомбы, истребители, авиаудары, украина, сво, вкс